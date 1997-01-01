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ÇOK SATAN
Ürün Kodu :  N176687
Altın Küp Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Altın Küp Zincir Kolye
%0
79.900 TL
79.900 TL
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26.633 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1127201
Altın Baget Taşlı Su Yolu Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Yeni
Altın Baget Taşlı Su Yolu Küpe
%0
24.806 TL
24.806 TL
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8.269 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N175470
Altın Yeşil Taşlı Prizma Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Yeşil Taşlı Prizma Gerdanlık
%0
335.716 TL
335.716 TL
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111.905 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR161924
1.34 Karat Pırlanta Bagetli Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
1.34 Karat Pırlanta Bagetli Trend Yüzük
%0
147.101 TL
147.101 TL
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49.034 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB16692
1.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
Aynı Gün Kargo
1.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%0
69.490 TL
69.490 TL
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23.163 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRX178804X
1.00 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
1.00 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%0
119.990 TL
119.990 TL
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39.997 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B354151
Altın Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Trend Bileklik
%0
97.988 TL
97.988 TL
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32.663 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N160891
Altın Ağaçkakan Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Ağaçkakan Kolye
%0
30.056 TL
30.056 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 25.056 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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8.352TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1265
0.80 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.80 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
86.472 TL
86.472 TL
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28.824 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1264
0.80 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.80 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
86.472 TL
86.472 TL
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28.824 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1263
0.80 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.80 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
86.472 TL
86.472 TL
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28.824 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1262
0.70 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.70 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
70.080 TL
70.080 TL
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23.360 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1261
0.70 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.70 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
70.080 TL
70.080 TL
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23.360 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1260
0.50 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.50 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
48.456 TL
48.456 TL
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16.152 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1259
0.50 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.50 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
48.456 TL
48.456 TL
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16.152 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1258
0.50 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.50 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
48.456 TL
48.456 TL
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16.152 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1257
0.40 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.40 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
41.352 TL
41.352 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 36.352 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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12.117TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1256
0.40 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.40 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
41.352 TL
41.352 TL
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13.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1255
0.40 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.40 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
33.480 TL
33.480 TL
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11.160 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1254
0.40 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.40 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
33.480 TL
33.480 TL
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11.160 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1253
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
31.992 TL
31.992 TL
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10.664 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1252
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
31.992 TL
31.992 TL
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10.664 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1251
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
31.992 TL
31.992 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 26.992 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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8.997TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1250
0.20 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.20 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
19.800 TL
19.800 TL
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6.600 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1249
0.20 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.20 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
19.800 TL
19.800 TL
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6.600 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1247
0.20 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.20 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
26.352 TL
26.352 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 21.352 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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7.117TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1246
0.10 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.10 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
18.312 TL
18.312 TL
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6.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1245
0.10 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.10 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
18.312 TL
18.312 TL
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6.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1244
0.10 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.10 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
18.312 TL
18.312 TL
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6.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DNT1262
0.80 Karat Pırlanta Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.80 Karat Pırlanta Tektaş Kolye
%0
127.368 TL
127.368 TL
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42.456 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DNT1261
0.70 Karat Pırlanta Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.70 Karat Pırlanta Tektaş Kolye
%0
106.800 TL
106.800 TL
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35.600 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DNT1260
0.70 Karat Pırlanta Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.70 Karat Pırlanta Tektaş Kolye
%0
106.800 TL
106.800 TL
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35.600 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DNT1259
0.60 Karat Pırlanta Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.60 Karat Pırlanta Tektaş Kolye
%0
89.160 TL
89.160 TL
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29.720 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DNT1258
0.60 Karat Pırlanta Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.60 Karat Pırlanta Tektaş Kolye
%0
89.160 TL
89.160 TL
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29.720 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DNT1257
0.50 Karat Pırlanta Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.50 Karat Pırlanta Tektaş Kolye
%0
74.664 TL
74.664 TL
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24.888 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DNT1256
0.50 Karat Pırlanta Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.50 Karat Pırlanta Tektaş Kolye
%0
74.664 TL
74.664 TL
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24.888 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DNT1255
0.40 Karat Pırlanta Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.40 Karat Pırlanta Tektaş Kolye
%0
58.968 TL
58.968 TL
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19.656 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DNT1254
0.40 Karat Pırlanta Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.40 Karat Pırlanta Tektaş Kolye
%0
58.968 TL
58.968 TL
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19.656 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DNT1253
0.40 Karat Pırlanta Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.40 Karat Pırlanta Tektaş Kolye
%0
58.968 TL
58.968 TL
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19.656 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DNT1252
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Kolye
%0
44.664 TL
44.664 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 39.664 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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13.221TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DNT1251
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Kolye
%0
44.664 TL
44.664 TL
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14.888 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DNT1250
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Kolye
%0
44.664 TL
44.664 TL
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14.888 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DNT1249
0.20 Karat Pırlanta Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.20 Karat Pırlanta Tektaş Kolye
%0
33.192 TL
33.192 TL
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11.064 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DNT1247
0.20 Karat Pırlanta Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.20 Karat Pırlanta Tektaş Kolye
%0
24.480 TL
24.480 TL
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8.160 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DNT1246
0.10 Karat Pırlanta Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.10 Karat Pırlanta Tektaş Kolye
%0
25.128 TL
25.128 TL
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8.376 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DNT1245
0.20 Karat Pırlanta Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.20 Karat Pırlanta Tektaş Kolye
%0
24.480 TL
24.480 TL
Sepete Ekle
8.160 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DNT1244
0.10 Karat Pırlanta Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.10 Karat Pırlanta Tektaş Kolye
%0
25.128 TL
25.128 TL
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8.376 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DNT1243
0.10 Karat Pırlanta Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.10 Karat Pırlanta Tektaş Kolye
%0
17.256 TL
17.256 TL
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5.752 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N171043
Altın Kutup Yıldızı Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kutup Yıldızı Kolye
%0
28.696 TL
28.696 TL
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9.565 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N170731
Altın Taşlı Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Çiçek Kolye
%0
27.812 TL
27.812 TL
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9.271 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B352583
Altın Taşlı Çiçek Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Çiçek Bileklik
%0
15.572 TL
15.572 TL
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5.191 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE37838
0.72 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.72 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
36.336 TL
36.336 TL
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12.112 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR171627
0.92 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.92 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük
%0
23.016 TL
23.016 TL
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7.672 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN61763
1.05 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.05 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye
%0
29.160 TL
29.160 TL
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9.720 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE37466
1.83 Karat Pırlanta Blue Topaz Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.83 Karat Pırlanta Blue Topaz Küpe
%0
25.896 TL
25.896 TL
Sepete Ekle
8.632 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR136183
0.23 Karat Pırlanta Baget Çiçek Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.23 Karat Pırlanta Baget Çiçek Yüzük
%0
44.208 TL
44.208 TL
Sepete Ekle
14.736 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN50229
0.23 Karat Pırlanta Baget Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.23 Karat Pırlanta Baget Çiçek Kolye
%0
41.112 TL
41.112 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 36.112 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
Sepete Ekle
12.037TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE28664
0.50 Karat Pırlanta Baget Çiçek Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.50 Karat Pırlanta Baget Çiçek Küpe
%0
59.568 TL
59.568 TL
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19.856 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124724
0.36 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.36 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
61.464 TL
61.464 TL
Sepete Ekle
20.488 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN46975
0.33 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.33 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
65.256 TL
65.256 TL
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21.752 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE26227
0.59 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.59 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
90.672 TL
90.672 TL
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30.224 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR171614
1.30 Karat Pırlanta Fancy Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.30 Karat Pırlanta Fancy Yüzük
%0
24.576 TL
24.576 TL
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8.192 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN61773
1.33 Karat Pırlanta Fancy Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.33 Karat Pırlanta Fancy Kolye
%0
28.152 TL
28.152 TL
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9.384 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE37453
2.52 Karat Pırlanta Fancy Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.52 Karat Pırlanta Fancy Küpe
%0
25.272 TL
25.272 TL
Sepete Ekle
8.424 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR172712
0.66 Karat Pırlanta Morganit Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.66 Karat Pırlanta Morganit Yüzük
%0
28.128 TL
28.128 TL
Sepete Ekle
9.376 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN62081
0.65 Karat Pırlanta Morganit Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.65 Karat Pırlanta Morganit Kolye
%0
33.624 TL
33.624 TL
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11.208 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE24193
1.34 Karat Pırlanta Morganit Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.34 Karat Pırlanta Morganit Küpe
%0
29.808 TL
29.808 TL
Sepete Ekle
9.936 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR170633
0.56 Karat Pırlanta Ametist Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.56 Karat Pırlanta Ametist Yüzük
%0
31.752 TL
31.752 TL
Sepete Ekle
10.584 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN61528
0.64 Karat Pırlanta Ametist Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.64 Karat Pırlanta Ametist Kolye
%0
29.832 TL
29.832 TL
Sepete Ekle
9.944 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE30749
1.25 Karat Pırlanta Ametist Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.25 Karat Pırlanta Ametist Küpe
%0
47.064 TL
47.064 TL
Sepete Ekle
15.688 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR167825
0.60 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.60 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük
%0
26.328 TL
26.328 TL
Sepete Ekle
8.776 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN60632
0.59 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.59 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye
%0
24.552 TL
24.552 TL
Sepete Ekle
8.184 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE36433
1.21 Karat Pırlanta Blue Topaz Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.21 Karat Pırlanta Blue Topaz Küpe
%0
35.400 TL
35.400 TL
Sepete Ekle
11.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR169276
2.19 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
2.19 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
56.112 TL
56.112 TL
Sepete Ekle
18.704 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN61121
2.22 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
2.22 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
46.704 TL
46.704 TL
Sepete Ekle
15.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE09448
4.28 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
4.28 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
66.048 TL
66.048 TL
Sepete Ekle
22.016 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR174728
0.98 Karat Pırlanta Ametist Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.98 Karat Pırlanta Ametist Yüzük
%0
46.464 TL
46.464 TL
Sepete Ekle
15.488 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR173561
0.05 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.05 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
34.584 TL
34.584 TL
Sepete Ekle
11.528 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR173181
0.44 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.44 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük
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67.200 TL
67.200 TL
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22.400 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR171903
0.26 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.26 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
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49.824 TL
49.824 TL
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16.608 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR171074
0.97 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
0.97 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
124.656 TL
124.656 TL
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41.552 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR169510
0.65 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.65 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük
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94.224 TL
94.224 TL
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31.408 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR158495
0.50 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.50 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
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70.920 TL
70.920 TL
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23.640 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR154821
0.60 Karat Pırlanta Lotus Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.60 Karat Pırlanta Lotus Tektaş Yüzük
%0
73.560 TL
73.560 TL
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24.520 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49052
0.39 Karat Pırlanta Çoklu Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.39 Karat Pırlanta Çoklu Kalp Kolye
%0
59.832 TL
59.832 TL
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19.944 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL05087
0.35 Karat Pırlanta Göz Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
0.35 Karat Pırlanta Göz Kelepçe
%0
86.328 TL
86.328 TL
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28.776 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB15089
6.73 Karat Pırlanta Tanzanit Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
6.73 Karat Pırlanta Tanzanit Bileklik
%0
149.256 TL
149.256 TL
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49.752 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DREM130
0.80 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.80 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük
%0
133.800 TL
133.800 TL
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44.600 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DREM129
0.70 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.70 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük
%0
115.776 TL
115.776 TL
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38.592 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DREM128
0.60 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.60 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük
%0
87.744 TL
87.744 TL
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29.248 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DREM127
0.40 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.40 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük
%0
60.552 TL
60.552 TL
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20.184 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DREM126
0.20 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.20 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük
%0
34.608 TL
34.608 TL
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11.536 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRP1241
0.80 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.80 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük
%0
119.856 TL
119.856 TL
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39.952 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRP1240
0.70 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.70 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük
%0
104.352 TL
104.352 TL
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34.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRP1239
0.60 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.60 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük
%0
87.744 TL
87.744 TL
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29.248 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRP1238
0.50 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.50 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük
%0
68.592 TL
68.592 TL
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22.864 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRP1237
0.30 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.30 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük
%0
42.624 TL
42.624 TL
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14.208 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRP1236
0.20 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.20 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük
%0
33.504 TL
33.504 TL
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11.168 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRM131
0.80 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.80 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük
%0
133.800 TL
133.800 TL
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44.600 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRM130
0.70 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.70 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük
%0
112.512 TL
112.512 TL
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37.504 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRM129
0.60 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.60 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük
%0
94.776 TL
94.776 TL
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31.592 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRM128
0.50 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.50 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük
%0
78.912 TL
78.912 TL
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26.304 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRM127
0.40 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.40 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük
%0
59.856 TL
59.856 TL
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19.952 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRM126
0.20 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.20 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük
%0
35.496 TL
35.496 TL
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11.832 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRM125
0.10 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.10 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük
%0
25.392 TL
25.392 TL
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8.464 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P139297
Altın Taşlı Külçe Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Külçe Kolye Ucu
%0
17.340 TL
17.340 TL
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5.780 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P129620
Altın Taşlı Göz Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Göz Kolye Ucu
%0
10.744 TL
10.744 TL
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3.581 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N169491
Altın Büyük İncili İstiridye Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Büyük İncili İstiridye Kolye
%0
22.984 TL
22.984 TL
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7.661 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N168840
Altın Desenli Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Aynı Gün Kargo
Altın Desenli Kolye
%0
21.692 TL
21.692 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 16.692 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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5.564TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N168380
Altın Mavi Taşlı Göz Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Mavi Taşlı Göz Kolye
%0
26.248 TL
26.248 TL
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8.749 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N168081
Altın Taşlı Minimal Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Minimal Kolye
%0
16.252 TL
16.252 TL
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5.417 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N168008
Altın Sedefli Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Sedefli Kalp Kolye
%0
113.900 TL
113.900 TL
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37.967 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N167981
Altın Mineli Göz Madalyon Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Mineli Göz Madalyon Kolye
%0
131.240 TL
131.240 TL
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43.747 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N163884
Altın Kuyruklu Kedi Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kuyruklu Kedi Kolye
%0
16.728 TL
16.728 TL
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5.576 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N163774
Altın Taşlı Minimal Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Minimal Kalp Kolye
%0
13.668 TL
13.668 TL
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4.556 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N160888
Altın Kalpli Göz Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kalpli Göz Kolye
%0
20.468 TL
20.468 TL
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6.823 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N154403
Altın Üç İncili Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Üç İncili Kolye
%0
12.784 TL
12.784 TL
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4.261 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N153249
Altın Taşlı Ayak İzi Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Ayak İzi Kolye
%0
19.720 TL
19.720 TL
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6.573 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N112219
Altın Kuzey Yıldızı Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kuzey Yıldızı Zincir Kolye
%0
36.040 TL
36.040 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 31.040 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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10.347TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N045973
Altın Oval Taşlı Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Oval Taşlı Kolye
%0
43.724 TL
43.724 TL
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14.575 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1137751
Altın Taşlı Geometrik Küpe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Geometrik Küpe
%0
67.456 TL
67.456 TL
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22.485 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1137260
Altın Taşlı Arı Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Arı Küpe
%0
23.800 TL
23.800 TL
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7.933 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1105202
Altın Desenli Kalp Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Desenli Kalp Küpe
%0
18.904 TL
18.904 TL
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6.301 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E118507
Altın Taşlı Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Halka Küpe
%0
84.320 TL
84.320 TL
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28.107 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B351470
Altın Opal Taşlı Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Opal Taşlı Bileklik
%0
35.428 TL
35.428 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 30.428 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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10.143TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B350386
Altın Kalpli Balık Sırtı Zincir Mineli Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kalpli Balık Sırtı Zincir Mineli Bileklik
%0
27.472 TL
27.472 TL
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9.157 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344604
Altın Mineli Kalp Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Mineli Kalp Bileklik
%0
10.268 TL
10.268 TL
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3.423 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR170909
0.35 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.35 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
34.272 TL
34.272 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 29.272 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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9.757TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN61512
0.35 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.35 Karat Pırlanta Trend Kolye
%0
30.720 TL
30.720 TL
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10.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE37282
0.69 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.69 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
50.160 TL
50.160 TL
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16.720 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR170548
0.93 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
0.93 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
95.112 TL
95.112 TL
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31.704 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN61481
0.96 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Monarche
0.96 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
95.568 TL
95.568 TL
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31.856 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE37275
1.12 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.12 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
94.536 TL
94.536 TL
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31.512 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR164814
0.08 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.08 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
28.392 TL
28.392 TL
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9.464 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN59550
0.08 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.08 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
22.344 TL
22.344 TL
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7.448 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE35581
0.19 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
41.856 TL
41.856 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 36.856 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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12.285TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR131679
0.30 Karat Pırlanta Baget Yıldız Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.30 Karat Pırlanta Baget Yıldız Yüzük
%0
54.072 TL
54.072 TL
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18.024 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN48453
0.23 Karat Pırlanta Baget Yıldız Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.23 Karat Pırlanta Baget Yıldız Kolye
%0
51.504 TL
51.504 TL
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17.168 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE27580
0.41 Karat Pırlanta Baget Yıldız Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.41 Karat Pırlanta Baget Yıldız Küpe
%0
68.376 TL
68.376 TL
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22.792 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN58497
0.83 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Monarche
0.83 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
108.480 TL
108.480 TL
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36.160 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE25006
1.76 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.76 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
177.672 TL
177.672 TL
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59.224 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR57230
0.66 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.66 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
50.856 TL
50.856 TL
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16.952 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN25354
0.75 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.75 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
51.624 TL
51.624 TL
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17.208 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE12094
1.59 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.59 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
86.184 TL
86.184 TL
Sepete Ekle
28.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN52060
2.12 Karat Pırlanta Fancy Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
2.12 Karat Pırlanta Fancy Kolye
%0
70.392 TL
70.392 TL
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23.464 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE30048
3.85 Karat Pırlanta Fancy Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
3.85 Karat Pırlanta Fancy Küpe
%0
61.392 TL
61.392 TL
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20.464 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB11306
2.04 Karat Pırlanta Fancy Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
2.04 Karat Pırlanta Fancy Bileklik
%0
61.560 TL
61.560 TL
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20.520 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R160544
Altın Şekilli Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Şekilli Taşlı Yüzük
%0
53.516 TL
53.516 TL
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17.839 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R160112
Altın Taşlı Kıvrım Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Kıvrım Yüzük
%0
51.204 TL
51.204 TL
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17.068 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R160091
Altın Çok Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Çok Taşlı Yüzük
%0
41.072 TL
41.072 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 36.072 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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12.024TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R159963
Altın Taşlı Mekik Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Mekik Yüzük
%0
22.848 TL
22.848 TL
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7.616 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R159930
Altın Markiz Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Markiz Tektaş Yüzük
%0
13.192 TL
13.192 TL
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4.397 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R155612
Altın Zincir Detaylı Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Zincir Detaylı Baget Yüzük
%0
15.028 TL
15.028 TL
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5.009 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N167869
Altın Çift Taraflı Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Çift Taraflı Kalp Kolye
%0
20.128 TL
20.128 TL
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6.709 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N167858
Altın Taşlı Mavi Nazar Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Mavi Nazar Kolye
%0
33.252 TL
33.252 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 28.252 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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9.417TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N167853
Altın Taşlı Beyaz Nazar Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Beyaz Nazar Kolye
%0
34.204 TL
34.204 TL
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11.401 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N167730
Altın Yeşil Taşlı Markiz Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Yeşil Taşlı Markiz Kolye
%0
21.284 TL
21.284 TL
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7.095 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N167570
Altın Zincirli Yonca Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Zincirli Yonca Kolye
%0
46.648 TL
46.648 TL
Sepete Ekle
15.549 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N166668
Altın Altıgen Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Altıgen Kolye
%0
97.376 TL
97.376 TL
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32.459 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N166604
Altın Taşlı Melek Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Aynı Gün Kargo
Altın Taşlı Melek Kolye
%0
14.688 TL
14.688 TL
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4.896 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N166476
Altın Üçgen Taşlı Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Üçgen Taşlı Gerdanlık
%0
179.248 TL
179.248 TL
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59.749 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N182183
Altın Zincirli Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Zincirli Baget Kolye
%0
103.292 TL
103.292 TL
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34.431 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L092657
Altın Taşlı Kelepçe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Kelepçe
%0
123.964 TL
123.964 TL
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41.321 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1136756
Altın Taşlı Kedi Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Kedi Küpe
%0
34.204 TL
34.204 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 29.204 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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9.735TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1135585
Altın Kalp Şekilli Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kalp Şekilli Küpe
%0
35.156 TL
35.156 TL
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11.719 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1135491
Altın Çiçek Şekilli Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Çiçek Şekilli Küpe
%0
42.024 TL
42.024 TL
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14.008 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1135470
Altın Çok Taşlı Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Aynı Gün Kargo
Altın Çok Taşlı Halka Küpe
%0
23.528 TL
23.528 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 18.528 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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6.176TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1134585
Altın Tek Taşlı Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Tek Taşlı Küpe
%0
32.708 TL
32.708 TL
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10.903 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM02424
Altın Taşlı Kare Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Kare Şahmeran Bileklik
%0
21.284 TL
21.284 TL
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7.095 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM02366
Altın Taşlı Yılan Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Yılan Şahmeran Bileklik
%0
36.720 TL
36.720 TL
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12.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM02348
Altın Kuzey Yıldızı Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kuzey Yıldızı Şahmeran Bileklik
%0
29.376 TL
29.376 TL
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9.792 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM01839
Altın Kalp Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kalp Şahmeran Bileklik
%0
20.876 TL
20.876 TL
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6.959 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B349082
Altın Düğüm Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Aynı Gün Kargo
Altın Düğüm Bileklik
%0
37.876 TL
37.876 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 32.876 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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10.959TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B349074
Altın Pul Desenli Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Pul Desenli Bileklik
%0
34.544 TL
34.544 TL
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11.515 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B348661
Altın Ay Yıldız Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Ay Yıldız Bileklik
%0
16.524 TL
16.524 TL
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5.508 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B348565
Altın Damla Taşlı Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Damla Taşlı Bileklik
%0
81.124 TL
81.124 TL
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27.041 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B348432
Altın Burgu Ataç Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Burgu Ataç Bileklik
%0
47.056 TL
47.056 TL
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15.685 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B348390
Altın Altıgen Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Altıgen Bileklik
%0
40.936 TL
40.936 TL
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13.645 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B348308
Altın Üçgen Taşlı Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Üçgen Taşlı Bileklik
%0
73.168 TL
73.168 TL
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24.389 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B348273
Altın Taşlı Çivi Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Çivi Bileklik
%0
131.240 TL
131.240 TL
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43.747 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B348269
Altın Taşlı Zikzak Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Zikzak Bileklik
%0
119.136 TL
119.136 TL
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39.712 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B348222
Altın Zincirli Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Zincirli Baget Bileklik
%0
45.832 TL
45.832 TL
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15.277 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B348217
Altın Asimetrik Yıldız Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Asimetrik Yıldız Bileklik
%0
56.236 TL
56.236 TL
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18.745 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B341906
Altın Taşlı Üçgen Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Üçgen Bileklik
%0
70.788 TL
70.788 TL
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23.596 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR170685
1.76 Karat Pırlanta Fancy Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.76 Karat Pırlanta Fancy Yüzük
%0
34.440 TL
34.440 TL
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11.480 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR170501
1.08 Karat Pırlanta Damla Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
1.08 Karat Pırlanta Damla Yüzük
%0
126.144 TL
126.144 TL
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42.048 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR101024
2.04 Karat Pırlanta Fancy Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
2.04 Karat Pırlanta Fancy Yüzük
%0
51.504 TL
51.504 TL
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17.168 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR90122
0.93 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
0.93 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
110.448 TL
110.448 TL
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36.816 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN61543
2.53 Karat Pırlanta Safir Anahtar Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
2.53 Karat Pırlanta Safir Anahtar Kolye
%0
189.144 TL
189.144 TL
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63.048 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN52059
0.84 Karat Pırlanta Fancy Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.84 Karat Pırlanta Fancy Kolye
%0
33.312 TL
33.312 TL
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11.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB14939
3.62 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
3.62 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik
%0
182.352 TL
182.352 TL
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60.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB14937
3.92 Karat Pırlanta Yakut Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
3.92 Karat Pırlanta Yakut Bileklik
%0
153.768 TL
153.768 TL
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51.256 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB14935
4.34 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
4.34 Karat Pırlanta Safir Bileklik
%0
143.832 TL
143.832 TL
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47.944 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB14932
3.64 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
3.64 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik
%0
182.544 TL
182.544 TL
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60.848 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB14929
3.96 Karat Pırlanta Yakut Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
3.96 Karat Pırlanta Yakut Bileklik
%0
157.248 TL
157.248 TL
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52.416 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB12614
0.40 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.40 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%0
73.296 TL
73.296 TL
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24.432 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR177046
0.33 Karat Pırlanta Lotus Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.33 Karat Pırlanta Lotus Tektaş Yüzük
%0
53.712 TL
53.712 TL
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17.904 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13262
3.37 Karat Siyah Taşlı Erkek Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
3.37 Karat Siyah Taşlı Erkek Su Yolu Bileklik
%0
135.576 TL
135.576 TL
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45.192 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13259
5.94 Karat Siyah Taşlı Erkek Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
5.94 Karat Siyah Taşlı Erkek Su Yolu Bileklik
%0
153.720 TL
153.720 TL
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51.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE22296/2
0.05 Karat Pırlanta Erkek Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.05 Karat Pırlanta Erkek Küpe
%0
7.368 TL
7.368 TL
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2.456 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE16237/2
0.10 Karat Pırlanta Erkek Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.10 Karat Pırlanta Erkek Küpe
%0
15.168 TL
15.168 TL
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5.056 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE16285/2
0.10 Karat Pırlanta Erkek Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.10 Karat Pırlanta Erkek Küpe
%0
15.168 TL
15.168 TL
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5.056 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE22296/2T
0.05 Karat Pırlanta Erkek Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.05 Karat Pırlanta Erkek Küpe
%0
7.368 TL
7.368 TL
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2.456 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE24690/2
0.10 Karat Siyah Taşlı Erkek Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.10 Karat Siyah Taşlı Erkek Küpe
%0
12.408 TL
12.408 TL
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4.136 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29334
0.40 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.40 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
42.936 TL
42.936 TL
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14.312 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN59628
0.25 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.25 Karat Pırlanta Trend Kolye
%0
48.336 TL
48.336 TL
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16.112 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR138506
0.21 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
42.336 TL
42.336 TL
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14.112 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR141274
0.27 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.27 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
45.720 TL
45.720 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 40.720 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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13.573TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN52546
0.33 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.33 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
68.496 TL
68.496 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 63.496 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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21.165TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE30475
0.21 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
38.784 TL
38.784 TL
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12.928 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR164699
0.22 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.22 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Yüzük
%0
36.240 TL
36.240 TL
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12.080 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR166582
0.75 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.75 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük
%0
57.912 TL
57.912 TL
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19.304 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR166390
1.50 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
1.50 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük
%0
140.952 TL
140.952 TL
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46.984 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR163734
0.33 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.33 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
37.584 TL
37.584 TL
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12.528 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR163658
1.00 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
1.00 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
%0
104.352 TL
104.352 TL
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34.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR163437
0.80 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.80 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
%0
70.824 TL
70.824 TL
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23.608 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR163377
0.50 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.50 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
%0
47.280 TL
47.280 TL
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15.760 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR159576
0.91 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.91 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
34.080 TL
34.080 TL
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11.360 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR157269
0.39 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.39 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
21.768 TL
21.768 TL
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7.256 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR110949
1.08 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.08 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
43.584 TL
43.584 TL
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14.528 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR164443
0.74 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.74 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
79.512 TL
79.512 TL
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26.504 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR164012
0.37 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.37 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
51.960 TL
51.960 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 46.960 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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15.653TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR143838
1.06 Karat Pırlanta Fancy Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.06 Karat Pırlanta Fancy Yüzük
%0
45.000 TL
45.000 TL
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15.000 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN63267
1.69 Karat Pırlanta Tamtur Su Yolu Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
1.69 Karat Pırlanta Tamtur Su Yolu Gerdanlık
%0
247.608 TL
247.608 TL
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82.536 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN57704
0.30 Karat Pırlanta Göz Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.30 Karat Pırlanta Göz Kolye
%0
48.960 TL
48.960 TL
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16.320 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN62927
0.42 Karat Pırlanta Su Yolu Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glam
0.42 Karat Pırlanta Su Yolu Gerdanlık
%0
114.360 TL
114.360 TL
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38.120 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29569
3.96 Karat Pırlanta Yakut Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
3.96 Karat Pırlanta Yakut Küpe
%0
31.560 TL
31.560 TL
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10.520 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE25482
0.74 Karat Pırlanta Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.74 Karat Pırlanta Halka Küpe
%0
107.712 TL
107.712 TL
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35.904 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE21433
0.71 Karat Pırlanta Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.71 Karat Pırlanta Halka Küpe
%0
101.448 TL
101.448 TL
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33.816 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL01263
0.61 Karat Pırlanta Markiz Kelepçe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.61 Karat Pırlanta Markiz Kelepçe
%0
195.624 TL
195.624 TL
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65.208 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB14041
3.04 Karat Siyah Taşlı Erkek Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
3.04 Karat Siyah Taşlı Erkek Su Yolu Bileklik
%0
117.576 TL
117.576 TL
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39.192 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1134643
Altın Taşlı Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Taşlı Trend Küpe
%0
27.200 TL
27.200 TL
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9.067 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B347616
Altın Taşlı Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Taşlı Trend Bileklik
%0
55.828 TL
55.828 TL
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18.609 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N165777
Altın Taşlı Trend Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Taşlı Trend Gerdanlık
%0
135.048 TL
135.048 TL
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45.016 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N139265
Altın Ay Yıldız Taşlı Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Ay Yıldız Taşlı Kolye
%0
16.864 TL
16.864 TL
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5.621 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1131816
Altın Çiçek Taşlı Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Çiçek Taşlı Çocuk Küpe
%0
17.816 TL
17.816 TL
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5.939 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1127704
Altın Uğur Böceği Taşlı Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Uğur Böceği Taşlı Çocuk Küpe
%0
19.516 TL
19.516 TL
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6.505 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1134605
Altın Markiz Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Markiz Küpe
%0
27.540 TL
27.540 TL
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9.180 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1134604
Altın Üçgen Sıra Taşlı Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Üçgen Sıra Taşlı Halka Küpe
%0
42.432 TL
42.432 TL
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14.144 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1134603
Altın Sıra Taşlı Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Sıra Taşlı Halka Küpe
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39.916 TL
39.916 TL
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13.305 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1134601
Altın Üçgen Taşlı Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Üçgen Taşlı Halka Küpe
%0
26.248 TL
26.248 TL
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8.749 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1134600
Altın Taşlı Yuvarlak Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Yuvarlak Halka Küpe
%0
23.868 TL
23.868 TL
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7.956 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1134596
Altın Taşlı Sivri Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Sivri Halka Küpe
%0
36.992 TL
36.992 TL
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12.331 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1134593
Altın Taşlı Kuzey Yıldızı Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Aynı Gün Kargo
Altın Taşlı Kuzey Yıldızı Küpe
%0
34.000 TL
34.000 TL
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11.333 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1134590
Altın Asimetrik Taşlı Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Asimetrik Taşlı Küpe
%0
28.220 TL
28.220 TL
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9.407 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1134591
Altın Zincir Detaylı Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Zincir Detaylı Trend Küpe
%0
29.852 TL
29.852 TL
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9.951 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1134588
Altın Taş Detaylı Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taş Detaylı Trend Küpe
%0
32.572 TL
32.572 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 27.572 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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9.191TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1134587
Altın Taşlı Üçgen Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Üçgen Küpe
%0
20.400 TL
20.400 TL
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6.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1134581
Altın Yuvarlak Taşlı Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Yuvarlak Taşlı Küpe
%0
33.524 TL
33.524 TL
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11.175 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1134580
Altın Taşlı Baklava Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Baklava Küpe
%0
28.356 TL
28.356 TL
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9.452 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1134579
Altın Üçgen Taşlı Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Üçgen Taşlı Küpe
%0
33.728 TL
33.728 TL
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11.243 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM02267
Altın Top Kalp Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Top Kalp Şahmeran Bileklik
%0
30.328 TL
30.328 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 25.328 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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8.443TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM02268
Altın Top Yıldız Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Top Yıldız Şahmeran Bileklik
%0
32.096 TL
32.096 TL
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10.699 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM02248
Altın Top Ataç Zincir Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Top Ataç Zincir Şahmeran Bileklik
%0
29.648 TL
29.648 TL
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9.883 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM02219
Altın Küp Top Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Küp Top Şahmeran Bileklik
%0
26.656 TL
26.656 TL
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8.885 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM02004
Altın Renkli Top Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Renkli Top Şahmeran Bileklik
%0
20.876 TL
20.876 TL
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6.959 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L028363
Altın Top Kaburga Kelepçe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Top Kaburga Kelepçe
%0
151.028 TL
151.028 TL
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50.343 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B347013
Altın Top Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Top Bileklik
%0
40.664 TL
40.664 TL
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13.555 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R146347
Altın Baget Taşlı Halo Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Taşlı Halo Yüzük
%0
37.536 TL
37.536 TL
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12.512 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N148013
Altın Mavi Mineli Kuzey Yıldızı Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Mavi Mineli Kuzey Yıldızı Kolye
%0
204.476 TL
204.476 TL
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68.159 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R139443
Altın Pembe Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Pembe Taşlı Yüzük
%0
22.032 TL
22.032 TL
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7.344 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K014095
Altın Denizci Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Denizci Çocuk Künye
%0
51.204 TL
51.204 TL
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17.068 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R148441
Altın Fiyonk Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Fiyonk Yüzük
%0
35.700 TL
35.700 TL
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11.900 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1129529
Altın Örgü Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Örgü Halka Küpe
%0
37.196 TL
37.196 TL
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12.399 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1116543
Altın Sallantılı Kalp Küpe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Sallantılı Kalp Küpe
%0
52.496 TL
52.496 TL
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17.499 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1115293
Altın Yıldız Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Yıldız Küpe
%0
29.376 TL
29.376 TL
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9.792 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1113083
Altın Taşlı Küpe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Küpe
%0
39.644 TL
39.644 TL
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13.215 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E160533
Altın Bombeli Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Bombeli Halka Küpe
%0
63.920 TL
63.920 TL
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21.307 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  C061549
Altın Mariner Erkek Zincir - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Mariner Erkek Zincir
%0
45.152 TL
45.152 TL
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15.051 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B333637
Altın Ezme Zincir Yonca Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Ezme Zincir Yonca Bileklik
%0
45.900 TL
45.900 TL
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15.300 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B332826
Altın Nazar Boncuklu Yonca Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Nazar Boncuklu Yonca Bileklik
%0
43.928 TL
43.928 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 38.928 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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12.976TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B332822
Altın Nazar Boncuklu Kalp Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Nazar Boncuklu Kalp Bileklik
%0
44.268 TL
44.268 TL
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14.756 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B332013
Altın Yonca Taşlı Zincir Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Yonca Taşlı Zincir Bileklik
%0
42.976 TL
42.976 TL
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14.325 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B319403
Altın Kalpli Zincir Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kalpli Zincir Bileklik
%0
44.336 TL
44.336 TL
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14.779 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B311469
Altın Büyük Kalpli Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Büyük Kalpli Bileklik
%0
39.644 TL
39.644 TL
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13.215 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B273942
Altın Sallantılı Zincir Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Sallantılı Zincir Bileklik
%0
46.104 TL
46.104 TL
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15.368 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R158693
Altın Siyah Taşlı Geometrik Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Siyah Taşlı Geometrik Erkek Yüzük
%0
34.544 TL
34.544 TL
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11.515 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R158699
Altın Siyah Taşlı Sembol Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Siyah Taşlı Sembol Erkek Yüzük
%0
41.072 TL
41.072 TL
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13.691 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R158688
Altın Siyah Taşlı Trend Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Siyah Taşlı Trend Erkek Yüzük
%0
37.876 TL
37.876 TL
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12.625 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R158702
Altın Bordo Taşlı Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Bordo Taşlı Erkek Yüzük
%0
62.764 TL
62.764 TL
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20.921 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R158701
Altın Mavi Taşlı Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Mavi Taşlı Erkek Yüzük
%0
77.316 TL
77.316 TL
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25.772 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R158700
Altın Renkli Mineli Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Renkli Mineli Erkek Yüzük
%0
71.128 TL
71.128 TL
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23.709 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R158696
Altın Siyah Mineli Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Siyah Mineli Erkek Yüzük
%0
45.220 TL
45.220 TL
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15.073 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R158685
Altın Oniks Taşlı Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Oniks Taşlı Erkek Yüzük
%0
45.900 TL
45.900 TL
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15.300 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R158681
Altın Siyah Mineli Taşlı Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Siyah Mineli Taşlı Erkek Yüzük
%0
54.876 TL
54.876 TL
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18.292 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R158672
Altın Zincir Siyah Taşlı Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Zincir Siyah Taşlı Erkek Yüzük
%0
63.172 TL
63.172 TL
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21.057 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R158669
Altın Çizgi Siyah Taşlı Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Çizgi Siyah Taşlı Erkek Yüzük
%0
31.416 TL
31.416 TL
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10.472 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R158668
Altın Kare Siyah Taşlı Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Kare Siyah Taşlı Erkek Yüzük
%0
49.504 TL
49.504 TL
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16.501 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R158666
Altın Siyah Taşlı Burgu Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Siyah Taşlı Burgu Erkek Yüzük
%0
40.664 TL
40.664 TL
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13.555 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R158665
Altın Siyah Taşlı Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Siyah Taşlı Erkek Yüzük
%0
54.740 TL
54.740 TL
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18.247 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R168530
Altın Taşlı Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Taşlı Erkek Yüzük
%0
75.072 TL
75.072 TL
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25.024 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R158660
Altın Yuvarlak Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Yuvarlak Erkek Yüzük
%0
32.844 TL
32.844 TL
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10.948 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N163422
Altın Kafes Erkek Kolye - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Kafes Erkek Kolye
%0
74.528 TL
74.528 TL
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24.843 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N163413
Altın Çift Taraflı Kafes Erkek Kolye - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Çift Taraflı Kafes Erkek Kolye
%0
66.572 TL
66.572 TL
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22.191 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R158658
Altın Altıgen Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Altıgen Erkek Yüzük
%0
39.372 TL
39.372 TL
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13.124 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  C064355
Altın Motifli Erkek Kral Zincir - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Motifli Erkek Kral Zincir
%0
224.468 TL
224.468 TL
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74.823 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N163423
Altın Erkek Bambu Zincir - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Erkek Bambu Zincir
%0
200.668 TL
200.668 TL
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66.889 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N163419
Altın Viking Erkek Kolye - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Viking Erkek Kolye
%0
45.016 TL
45.016 TL
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15.005 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N163421
Altın Pusula Erkek Kolye - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Pusula Erkek Kolye
%0
58.684 TL
58.684 TL
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19.561 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N163420
Altın Siyah Taşlı Ağ Erkek Kolye - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Siyah Taşlı Ağ Erkek Kolye
%0
52.768 TL
52.768 TL
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17.589 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N163416
Altın Plaka Erkek Kolye - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Plaka Erkek Kolye
%0
42.024 TL
42.024 TL
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14.008 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N163411
Altın Erkek Künye Kolye - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Erkek Künye Kolye
%0
60.384 TL
60.384 TL
Sepete Ekle
20.128 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N163406
Altın Kartal Erkek Kolye - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Kartal Erkek Kolye
%0
53.788 TL
53.788 TL
Sepete Ekle
17.929 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N163405
Altın Kılıç Erkek Kolye - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Kılıç Erkek Kolye
%0
45.424 TL
45.424 TL
Sepete Ekle
15.141 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N163387
Altın Dalgalar Erkek Kolye - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Dalgalar Erkek Kolye
%0
61.132 TL
61.132 TL
Sepete Ekle
20.377 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  C064356
Altın Sembol Twist Erkek Zincir - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Sembol Twist Erkek Zincir
%0
166.328 TL
166.328 TL
Sepete Ekle
55.443 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  C064353
Altın Erkek Arpa Zincir - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Erkek Arpa Zincir
%0
226.304 TL
226.304 TL
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75.435 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  C064351
Altın Erkek Siyah Motifli Kral Zincir - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Erkek Siyah Motifli Kral Zincir
%0
208.488 TL
208.488 TL
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69.496 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344995
Altın Silindir Detaylı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Silindir Detaylı Erkek Bileklik
%0
72.080 TL
72.080 TL
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24.027 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344992
Altın Sarmal Detaylı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Sarmal Detaylı Erkek Bileklik
%0
73.168 TL
73.168 TL
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24.389 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344988
Altın Klips Detaylı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Klips Detaylı Erkek Bileklik
%0
88.808 TL
88.808 TL
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29.603 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344986
Altın Altıgen Taşlı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Altıgen Taşlı Erkek Bileklik
%0
61.132 TL
61.132 TL
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20.377 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344983
Altın Siyah Taşlı Plaka Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Siyah Taşlı Plaka Erkek Bileklik
%0
47.940 TL
47.940 TL
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15.980 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344975
Altın Sembol Zincir Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Sembol Zincir Erkek Bileklik
%0
121.856 TL
121.856 TL
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40.619 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344973
Altın Altıgen Figürlü Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Altıgen Figürlü Erkek Bileklik
%0
105.672 TL
105.672 TL
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35.224 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344972
Altın Siyah Sıra Taşlı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Siyah Sıra Taşlı Erkek Bileklik
%0
52.428 TL
52.428 TL
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17.476 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344970
Altın Vida Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Vida Erkek Bileklik
%0
110.500 TL
110.500 TL
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36.833 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344969
Altın Taşlı Sonsuzluk Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Taşlı Sonsuzluk Erkek Bileklik
%0
64.940 TL
64.940 TL
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21.647 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344967
Altın Plaka Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Plaka Erkek Bileklik
%0
28.356 TL
28.356 TL
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9.452 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344510
Altın Sonsuzluk Zincir Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Sonsuzluk Zincir Erkek Bileklik
%0
78.268 TL
78.268 TL
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26.089 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344508
Altın Twist Zincir Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Twist Zincir Erkek Bileklik
%0
65.756 TL
65.756 TL
Sepete Ekle
21.919 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344507
Altın Arpa Zincir Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Arpa Zincir Erkek Bileklik
%0
69.564 TL
69.564 TL
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23.188 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344506
Altın Zincir Desenli Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Zincir Desenli Erkek Bileklik
%0
85.272 TL
85.272 TL
Sepete Ekle
28.424 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344505
Altın Balık Sırtı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Balık Sırtı Erkek Bileklik
%0
89.692 TL
89.692 TL
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29.897 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344504
Altın Motif Desenli Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Motif Desenli Erkek Bileklik
%0
140.828 TL
140.828 TL
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46.943 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344503
Altın Siyah Taşlı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Siyah Taşlı Erkek Bileklik
%0
132.464 TL
132.464 TL
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44.155 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32784
2.00 Karat Pırlanta Baget Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.00 Karat Pırlanta Baget Safir Küpe
%0
140.904 TL
140.904 TL
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46.968 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR166921
0.19 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
25.176 TL
25.176 TL
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8.392 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR165824
0.21 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
23.424 TL
23.424 TL
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7.808 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR164804
0.08 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.08 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
21.312 TL
21.312 TL
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7.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR164626
0.09 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.09 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
18.984 TL
18.984 TL
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6.328 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR169563
0.14 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.14 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
19.536 TL
19.536 TL
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6.512 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR175623
0.47 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.47 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük
%0
53.160 TL
53.160 TL
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17.720 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR160821
0.53 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.53 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
66.648 TL
66.648 TL
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22.216 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN61945
2.50 Karat Pırlanta Yarımtur Su Yolu Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
2.50 Karat Pırlanta Yarımtur Su Yolu Gerdanlık
%0
289.872 TL
289.872 TL
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96.624 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR160639
0.31 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.31 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
62.304 TL
62.304 TL
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20.768 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR160253
0.29 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.29 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
54.360 TL
54.360 TL
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18.120 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR160166
0.16 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.16 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
43.464 TL
43.464 TL
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14.488 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR159566
0.35 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
0.35 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
61.968 TL
61.968 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 56.968 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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18.989TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR158718
1.30 Karat Pırlanta Trend Damla Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
1.30 Karat Pırlanta Trend Damla Yüzük
%0
134.280 TL
134.280 TL
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44.760 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR158716
1.43 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
1.43 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
134.256 TL
134.256 TL
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44.752 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR145120
1.09 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
1.09 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
156.864 TL
156.864 TL
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52.288 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR175536
4.03 Karat Pırlanta Fancy Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
4.03 Karat Pırlanta Fancy Yüzük
%0
39.888 TL
39.888 TL
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13.296 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR174818
1.25 Karat Pırlanta Fancy Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.25 Karat Pırlanta Fancy Yüzük
%0
35.496 TL
35.496 TL
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11.832 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR85563
1.75 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.75 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
%0
90.408 TL
90.408 TL
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30.136 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN64753
2.03 Karat Pırlanta Pembe Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
2.03 Karat Pırlanta Pembe Safir Kolye
%0
21.384 TL
21.384 TL
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7.128 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR142188
2.02 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
2.02 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
171.384 TL
171.384 TL
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57.128 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR165523
1.15 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.15 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
48.360 TL
48.360 TL
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16.120 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN58333
0.54 Karat Pırlanta Damla Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.54 Karat Pırlanta Damla Trend Kolye
%0
49.296 TL
49.296 TL
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16.432 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN60875
0.90 Karat Pırlanta Yakut Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.90 Karat Pırlanta Yakut Çiçek Kolye
%0
65.856 TL
65.856 TL
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21.952 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN62910
0.80 Karat Pırlanta Safir Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.80 Karat Pırlanta Safir Çiçek Kolye
%0
57.912 TL
57.912 TL
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19.304 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR182340
0.40 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.40 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
%0
41.490 TL
41.490 TL
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13.830 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN63386
0.26 Karat Pırlanta Yonca Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.26 Karat Pırlanta Yonca Kolye
%0
66.624 TL
66.624 TL
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22.208 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN57322
3.85 Karat Pırlanta Trend Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
3.85 Karat Pırlanta Trend Gerdanlık
%0
432.744 TL
432.744 TL
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144.248 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN57200
1.03 Karat Pırlanta Baget Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
1.03 Karat Pırlanta Baget Gerdanlık
%0
117.120 TL
117.120 TL
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39.040 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN57034
0.28 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.28 Karat Pırlanta Trend Kolye
%0
42.456 TL
42.456 TL
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14.152 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN56671
8.06 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glow
8.06 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık
%0
305.808 TL
305.808 TL
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101.936 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49419
2.05 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glow
2.05 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık
%0
141.192 TL
141.192 TL
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47.064 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE34652
0.28 Karat Pırlanta Damla Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.28 Karat Pırlanta Damla Trend Küpe
%0
24.888 TL
24.888 TL
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8.296 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE34356
0.13 Karat Pırlanta Yonca Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.13 Karat Pırlanta Yonca Küpe
%0
31.392 TL
31.392 TL
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10.464 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE34060
1.21 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
1.21 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
112.704 TL
112.704 TL
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37.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33971
0.75 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.75 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
97.200 TL
97.200 TL
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32.400 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33820
0.71 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.71 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
77.544 TL
77.544 TL
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25.848 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33521
2.82 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.82 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
81.792 TL
81.792 TL
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27.264 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE28114
1.44 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.44 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
57.792 TL
57.792 TL
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19.264 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE16361
1.14 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.14 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe
%0
104.136 TL
104.136 TL
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34.712 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRT1248
0.80 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.80 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%0
142.464 TL
142.464 TL
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47.488 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRT1247
0.60 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.60 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%0
96.720 TL
96.720 TL
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32.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB15325
0.12 Karat Pırlanta Yonca Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.12 Karat Pırlanta Yonca Bileklik
%0
36.216 TL
36.216 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 31.216 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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10.405TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13518
1.26 Karat Pırlanta Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
1.26 Karat Pırlanta Trend Bileklik
%0
176.256 TL
176.256 TL
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58.752 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13338
2.03 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
2.03 Karat Pırlanta Safir Bileklik
%0
108.768 TL
108.768 TL
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36.256 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR159327
1.01 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.01 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
71.736 TL
71.736 TL
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23.912 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN57023
0.84 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.84 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
%0
61.176 TL
61.176 TL
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20.392 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33810
2.06 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.06 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
%0
117.792 TL
117.792 TL
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39.264 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR163976
0.34 Karat Pırlanta Kalp Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.34 Karat Pırlanta Kalp Yüzük
%0
47.520 TL
47.520 TL
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15.840 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR164026
0.34 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.34 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
49.968 TL
49.968 TL
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16.656 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR164036
0.46 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.46 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
53.640 TL
53.640 TL
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17.880 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR165716
0.94 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.94 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
45.840 TL
45.840 TL
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15.280 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN59554
1.94 Karat Pırlanta Safir Lotus Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.94 Karat Pırlanta Safir Lotus Kolye
%0
102.384 TL
102.384 TL
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34.128 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN33909
1.62 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.62 Karat Pırlanta Yakut Kolye
%0
73.632 TL
73.632 TL
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24.544 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE35591
2.66 Karat Pırlanta Safir Lotus Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.66 Karat Pırlanta Safir Lotus Küpe
%0
100.704 TL
100.704 TL
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33.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE21943
1.42 Karat Pırlanta Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
1.42 Karat Pırlanta Halka Küpe
%0
164.232 TL
164.232 TL
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54.744 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE18505
3.84 Karat Pırlanta Yakut Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
3.84 Karat Pırlanta Yakut Küpe
%0
122.688 TL
122.688 TL
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40.896 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN59415
7.55 Karat Pırlanta Su Yolu Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
7.55 Karat Pırlanta Su Yolu Gerdanlık
%0
532.080 TL
532.080 TL
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177.360 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB14238
2.20 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
2.20 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%0
266.016 TL
266.016 TL
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88.672 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB14236
2.02 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
2.02 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%0
221.952 TL
221.952 TL
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73.984 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13552
2.19 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
2.19 Karat Pırlanta Safir Bileklik
%0
126.408 TL
126.408 TL
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42.136 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13551
1.63 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
1.63 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik
%0
123.096 TL
123.096 TL
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41.032 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13122
1.91 Karat Pırlanta Yakut Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
1.91 Karat Pırlanta Yakut Bileklik
%0
119.352 TL
119.352 TL
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39.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR149440
0.12 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.12 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
21.672 TL
21.672 TL
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7.224 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN58225
0.23 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.23 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
30.000 TL
30.000 TL
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10.000 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN63568
0.16 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.16 Karat Pırlanta Trend Kolye
%0
20.832 TL
20.832 TL
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6.944 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE35758
0.32 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.32 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
28.584 TL
28.584 TL
Sepete Ekle
9.528 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR163023
0.20 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.20 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
23.184 TL
23.184 TL
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7.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN59059
0.12 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
Aynı Gün Kargo
0.12 Karat Pırlanta Trend Kolye
%0
19.344 TL
19.344 TL
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6.448 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE35186
0.24 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
Aynı Gün Kargo
0.24 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
24.480 TL
24.480 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 19.480 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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6.493TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR148935
0.35 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.35 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
40.200 TL
40.200 TL
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13.400 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN59441
0.23 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.23 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
28.728 TL
28.728 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 23.728 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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7.909TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE35487
0.47 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.47 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
44.232 TL
44.232 TL
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14.744 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN59275
0.17 Karat Pırlanta Damla Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.17 Karat Pırlanta Damla Baget Kolye
%0
25.632 TL
25.632 TL
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8.544 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE18128
0.43 Karat Pırlanta Damla Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.43 Karat Pırlanta Damla Baget Küpe
%0
50.064 TL
50.064 TL
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16.688 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR156185
0.43 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.43 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
25.320 TL
25.320 TL
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8.440 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN55987
0.37 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.37 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
%0
35.184 TL
35.184 TL
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11.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33014
0.81 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.81 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
%0
37.896 TL
37.896 TL
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12.632 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE31550
0.59 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.59 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
50.760 TL
50.760 TL
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16.920 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR165416
0.22 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.22 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
35.568 TL
35.568 TL
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11.856 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR164643
0.95 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.95 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
%0
22.440 TL
22.440 TL
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7.480 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR164506
0.30 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.30 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
27.624 TL
27.624 TL
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9.208 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR92668
0.59 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.59 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
20.640 TL
20.640 TL
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6.880 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN58239
0.26 Karat Pırlanta Yuvarlak Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.26 Karat Pırlanta Yuvarlak Baget Kolye
%0
31.608 TL
31.608 TL
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10.536 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN58214
0.20 Karat Pırlanta Damla Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.20 Karat Pırlanta Damla Baget Kolye
%0
27.984 TL
27.984 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 22.984 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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7.661TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN58180
0.22 Karat Pırlanta Oval Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.22 Karat Pırlanta Oval Baget Kolye
%0
28.632 TL
28.632 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 23.632 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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7.877TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN55148
0.82 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.82 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye
%0
15.048 TL
15.048 TL
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5.016 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR163200
0.10 Karat Pırlanta Baget Kalp Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.10 Karat Pırlanta Baget Kalp Yüzük
%0
34.728 TL
34.728 TL
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11.576 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR159407
0.79 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
0.79 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
102.360 TL
102.360 TL
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34.120 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR159339
1.17 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
1.17 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
130.512 TL
130.512 TL
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43.504 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR159130
0.16 Karat Pırlanta Çiçek Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.16 Karat Pırlanta Çiçek Yüzük
%0
37.920 TL
37.920 TL
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12.640 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR158386
0.19 Karat Pırlanta Trend Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Trend Tektaş Yüzük
%0
37.704 TL
37.704 TL
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12.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR158345
0.56 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.56 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
%0
60.432 TL
60.432 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 55.432 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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18.477TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR158317
0.34 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.34 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
%0
42.288 TL
42.288 TL
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14.096 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR158262
1.00 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
1.00 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
122.424 TL
122.424 TL
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40.808 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR164549
0.56 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.56 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük
%0
96.336 TL
96.336 TL
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32.112 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR139793
0.79 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
0.79 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
111.912 TL
111.912 TL
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37.304 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR145432
0.13 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.13 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
33.768 TL
33.768 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 28.768 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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9.589TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN57185
4.62 Karat Pırlanta Trend Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
4.62 Karat Pırlanta Trend Gerdanlık
%0
431.664 TL
431.664 TL
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143.888 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN57101
0.79 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Monarche
0.79 Karat Pırlanta Trend Kolye
%0
100.176 TL
100.176 TL
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33.392 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN57029
1.16 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Monarche
1.16 Karat Pırlanta Trend Kolye
%0
120.912 TL
120.912 TL
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40.304 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN56932
0.16 Karat Pırlanta Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.16 Karat Pırlanta Çiçek Kolye
%0
32.880 TL
32.880 TL
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10.960 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN56666
0.48 Karat Pırlanta Baget Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glam
0.48 Karat Pırlanta Baget Gerdanlık
%0
84.768 TL
84.768 TL
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28.256 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN56588
0.06 Karat Pırlanta Trend Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.06 Karat Pırlanta Trend Tektaş Kolye
%0
29.904 TL
29.904 TL
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9.968 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN56572
0.96 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Monarche
0.96 Karat Pırlanta Trend Kolye
%0
108.480 TL
108.480 TL
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36.160 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN56436
1.43 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Monarche
1.43 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
155.712 TL
155.712 TL
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51.904 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN56274
0.61 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Monarche
0.61 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
82.008 TL
82.008 TL
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27.336 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN62737
0.36 Karat Pırlanta Lotus Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.36 Karat Pırlanta Lotus Kolye
%0
47.184 TL
47.184 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 42.184 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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14.061TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN55428
0.19 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
38.184 TL
38.184 TL
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12.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN53762
0.13 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.13 Karat Pırlanta Trend Kolye
%0
33.312 TL
33.312 TL
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11.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N163259
Altın Trend Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Trend Gerdanlık
%0
56.809 TL
56.809 TL
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18.936 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1132444
Altın Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Trend Küpe
%0
16.500 TL
16.500 TL
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5.500 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344352
Altın Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Trend Bileklik
%0
31.680 TL
31.680 TL
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10.560 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN60377
0.10 Karat Pırlanta Damla Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glam
0.10 Karat Pırlanta Damla Gerdanlık
%0
28.992 TL
28.992 TL
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9.664 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE37210
0.10 Karat Pırlanta Damla Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.10 Karat Pırlanta Damla Küpe
%0
20.928 TL
20.928 TL
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6.976 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB14210
0.09 Karat Pırlanta Damla Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.09 Karat Pırlanta Damla Bileklik
%0
20.640 TL
20.640 TL
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6.880 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN53736
0.10 Karat Pırlanta Baget Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.10 Karat Pırlanta Baget Kalp Kolye
%0
40.032 TL
40.032 TL
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13.344 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN51793
0.68 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Monarche
0.68 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
94.920 TL
94.920 TL
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31.640 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN50867
1.18 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Monarche
1.18 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
110.112 TL
110.112 TL
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36.704 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33959
0.46 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.46 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
55.320 TL
55.320 TL
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18.440 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33956
0.57 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.57 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
56.856 TL
56.856 TL
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18.952 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE37524
1.53 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.53 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
156.408 TL
156.408 TL
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52.136 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33817
2.20 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
2.20 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
183.312 TL
183.312 TL
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61.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33734
0.34 Karat Pırlanta Çiçek Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.34 Karat Pırlanta Çiçek Küpe
%0
45.048 TL
45.048 TL
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15.016 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33629
0.58 Karat Pırlanta Kalp Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.58 Karat Pırlanta Kalp Küpe
%0
88.248 TL
88.248 TL
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29.416 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33512
0.59 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.59 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
96.072 TL
96.072 TL
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32.024 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33447
0.12 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.12 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
27.072 TL
27.072 TL
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9.024 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33417
1.07 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.07 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
114.312 TL
114.312 TL
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38.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33288
2.79 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
2.79 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
271.536 TL
271.536 TL
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90.512 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33170
1.00 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.00 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
89.448 TL
89.448 TL
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29.816 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32576
0.36 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.36 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
48.528 TL
48.528 TL
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16.176 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE31405
0.25 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.25 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
33.744 TL
33.744 TL
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11.248 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE31267
0.47 Karat Pırlanta Damla Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.47 Karat Pırlanta Damla Baget Küpe
%0
67.656 TL
67.656 TL
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22.552 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29832
1.36 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.36 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
152.952 TL
152.952 TL
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50.984 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29435
0.33 Karat Pırlanta Damla Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.33 Karat Pırlanta Damla Baget Küpe
%0
49.224 TL
49.224 TL
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16.408 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29200
1.82 Karat Pırlanta Baget Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.82 Karat Pırlanta Baget Halka Küpe
%0
149.952 TL
149.952 TL
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49.984 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE24927
0.20 Karat Pırlanta Baget Kalp Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.20 Karat Pırlanta Baget Kalp Küpe
%0
40.200 TL
40.200 TL
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13.400 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE25691
0.26 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.26 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
41.544 TL
41.544 TL
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13.848 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13186
2.83 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
2.83 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
281.064 TL
281.064 TL
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93.688 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13179
2.92 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
2.92 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
284.712 TL
284.712 TL
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94.904 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR172468
1.04 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.04 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
56.544 TL
56.544 TL
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18.848 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR174875
1.01 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
1.01 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
%0
107.616 TL
107.616 TL
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35.872 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR170243
0.96 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.96 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
56.976 TL
56.976 TL
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18.992 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR155939
0.77 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
0.77 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
86.856 TL
86.856 TL
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28.952 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR132695
0.26 Karat Pırlanta Baget Kalp Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.26 Karat Pırlanta Baget Kalp Yüzük
%0
44.760 TL
44.760 TL
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14.920 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN55950
2.56 Karat Pırlanta Baget Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
2.56 Karat Pırlanta Baget Gerdanlık
%0
374.520 TL
374.520 TL
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124.840 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN63548
0.10 Karat Pırlanta Sonsuzluk Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.10 Karat Pırlanta Sonsuzluk Kolye
%0
22.968 TL
22.968 TL
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7.656 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN55765
1.45 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glow
1.45 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık
%0
85.440 TL
85.440 TL
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28.480 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN55758
0.87 Karat Pırlanta Lotus Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
0.87 Karat Pırlanta Lotus Gerdanlık
%0
104.400 TL
104.400 TL
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34.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN55709
7.68 Karat Pırlanta Baget Safir Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glow
7.68 Karat Pırlanta Baget Safir Gerdanlık
%0
622.704 TL
622.704 TL
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207.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN48763
0.22 Karat Pırlanta Baget Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.22 Karat Pırlanta Baget Kalp Kolye
%0
45.264 TL
45.264 TL
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15.088 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32995
0.83 Karat Pırlanta Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.83 Karat Pırlanta Halka Küpe
%0
101.208 TL
101.208 TL
Sepete Ekle
33.736 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32991
0.69 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.69 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
82.344 TL
82.344 TL
Sepete Ekle
27.448 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32981
0.18 Karat Pırlanta Sonsuzluk Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.18 Karat Pırlanta Sonsuzluk Küpe
%0
19.176 TL
19.176 TL
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6.392 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32893
1.44 Karat Pırlanta Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.44 Karat Pırlanta Halka Küpe
%0
131.904 TL
131.904 TL
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43.968 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32889
1.00 Karat Pırlanta Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.00 Karat Pırlanta Halka Küpe
%0
124.296 TL
124.296 TL
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41.432 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32835
1.38 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.38 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
71.472 TL
71.472 TL
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23.824 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32824
0.52 Karat Pırlanta Lotus Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.52 Karat Pırlanta Lotus Küpe
%0
67.128 TL
67.128 TL
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22.376 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE31639
1.56 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.56 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
148.656 TL
148.656 TL
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49.552 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE27794
0.37 Karat Pırlanta Baget Kalp Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.37 Karat Pırlanta Baget Kalp Küpe
%0
53.736 TL
53.736 TL
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17.912 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB12808
3.88 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
3.88 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
345.360 TL
345.360 TL
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115.120 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB12156
5.55 Karat Pırlanta Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
5.55 Karat Pırlanta Trend Bileklik
%0
492.960 TL
492.960 TL
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164.320 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151598
0.54 Karat Pırlanta Emerald Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.54 Karat Pırlanta Emerald Yüzük
%0
66.456 TL
66.456 TL
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22.152 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151593
0.69 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.69 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
39.312 TL
39.312 TL
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13.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151593-G
0.69 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.69 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
39.312 TL
39.312 TL
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13.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151592
0.61 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.61 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
42.816 TL
42.816 TL
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14.272 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151591
0.65 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.65 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
%0
41.616 TL
41.616 TL
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13.872 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151589
0.31 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.31 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
34.392 TL
34.392 TL
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11.464 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR158901
0.70 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.70 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
72.490 TL
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24.163 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151588
0.41 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.41 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
%0
31.560 TL
31.560 TL
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10.520 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151588-G
0.41 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.41 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
%0
31.536 TL
31.536 TL
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10.512 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151574-G
0.19 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.19 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
30.312 TL
30.312 TL
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10.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151574
0.19 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
30.312 TL
30.312 TL
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10.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151563
0.21 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
33.816 TL
33.816 TL
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11.272 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151563-G
0.21 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
33.816 TL
33.816 TL
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11.272 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151556
0.19 Karat Pırlanta Oval Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Oval Baget Yüzük
%0
30.960 TL
30.960 TL
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10.320 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151556-G
0.19 Karat Pırlanta Oval Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Oval Baget Yüzük
%0
30.984 TL
30.984 TL
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10.328 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151550
0.21 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
29.112 TL
29.112 TL
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9.704 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151550-G
0.21 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
29.112 TL
29.112 TL
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9.704 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151601-G
0.17 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.17 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
31.920 TL
31.920 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 26.920 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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8.973TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54986-G
0.16 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.16 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
31.704 TL
31.704 TL
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10.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32235-G
0.33 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.33 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
39.264 TL
39.264 TL
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13.088 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151601
0.17 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.17 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
31.920 TL
31.920 TL
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10.640 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54986
0.16 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.16 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
31.704 TL
31.704 TL
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10.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32235
0.33 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.33 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
39.264 TL
39.264 TL
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13.088 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR160769-G
0.24 Karat Pırlanta Baget Yuvarlak Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.24 Karat Pırlanta Baget Yuvarlak Yüzük
%0
31.848 TL
31.848 TL
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10.616 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54981-G
0.21 Karat Pırlanta Baget Yuvarlak Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Baget Yuvarlak Kolye
%0
33.720 TL
33.720 TL
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11.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32231-G
0.42 Karat Pırlanta Baget Yuvarlak Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.42 Karat Pırlanta Baget Yuvarlak Küpe
%0
41.592 TL
41.592 TL
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13.864 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR160769
0.24 Karat Pırlanta Baget Yuvarlak Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.24 Karat Pırlanta Baget Yuvarlak Yüzük
%0
31.848 TL
31.848 TL
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10.616 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54981
0.21 Karat Pırlanta Baget Yuvarlak Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Baget Yuvarlak Kolye
%0
33.720 TL
33.720 TL
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11.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32231
0.42 Karat Pırlanta Baget Yuvarlak Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.42 Karat Pırlanta Baget Yuvarlak Küpe
%0
41.592 TL
41.592 TL
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13.864 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR160733-G
0.21 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
30.456 TL
30.456 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 25.456 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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8.485TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54975-G
0.14 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.14 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
35.616 TL
35.616 TL
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11.872 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32226-G
0.26 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.26 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
33.864 TL
33.864 TL
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11.288 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR160733
0.21 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
30.456 TL
30.456 TL
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10.152 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54975
0.14 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.14 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
35.616 TL
35.616 TL
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11.872 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32226
0.26 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.26 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
33.864 TL
33.864 TL
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11.288 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR160829-G
0.08 Karat Pırlanta Baget Damla Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.08 Karat Pırlanta Baget Damla Yüzük
%0
21.792 TL
21.792 TL
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7.264 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54966-G
0.06 Karat Pırlanta Baget Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
Aynı Gün Kargo
0.06 Karat Pırlanta Baget Damla Kolye
%0
25.536 TL
25.536 TL
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8.512 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32216-G
0.14 Karat Pırlanta Baget Damla Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.14 Karat Pırlanta Baget Damla Küpe
%0
22.224 TL
22.224 TL
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7.408 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR160829
0.08 Karat Pırlanta Baget Damla Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.08 Karat Pırlanta Baget Damla Yüzük
%0
21.792 TL
21.792 TL
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7.264 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54966
0.06 Karat Pırlanta Baget Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.06 Karat Pırlanta Baget Damla Kolye
%0
25.536 TL
25.536 TL
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8.512 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32216
0.14 Karat Pırlanta Baget Damla Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.14 Karat Pırlanta Baget Damla Küpe
%0
22.224 TL
22.224 TL
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7.408 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR161911
0.25 Karat Pırlanta Çiçek Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.25 Karat Pırlanta Çiçek Yüzük
%0
35.640 TL
35.640 TL
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11.880 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54977
0.24 Karat Pırlanta Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.24 Karat Pırlanta Çiçek Kolye
%0
32.640 TL
32.640 TL
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10.880 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32221
0.48 Karat Pırlanta Çiçek Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.48 Karat Pırlanta Çiçek Küpe
%0
39.336 TL
39.336 TL
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13.112 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR161911-G
0.25 Karat Pırlanta Çiçek Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.25 Karat Pırlanta Çiçek Yüzük
%0
35.640 TL
35.640 TL
Sepete Ekle
11.880 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54977-G
0.24 Karat Pırlanta Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.24 Karat Pırlanta Çiçek Kolye
%0
32.640 TL
32.640 TL
Sepete Ekle
10.880 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32221-G
0.48 Karat Pırlanta Çiçek Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.48 Karat Pırlanta Çiçek Küpe
%0
39.336 TL
39.336 TL
Sepete Ekle
13.112 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R088582
Altın Taşlı Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Taşlı Erkek Yüzük
%0
110.840 TL
110.840 TL
Sepete Ekle
36.947 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R088574
Altın Taşlı Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Taşlı Erkek Yüzük
%0
127.364 TL
127.364 TL
Sepete Ekle
42.455 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R088572
Altın Taşlı Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Taşlı Erkek Yüzük
%0
86.292 TL
86.292 TL
Sepete Ekle
28.764 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R088568
Altın Taşlı Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Taşlı Erkek Yüzük
%0
127.636 TL
127.636 TL
Sepete Ekle
42.545 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R088563
Altın Taşlı Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Taşlı Erkek Yüzük
%0
117.640 TL
117.640 TL
Sepete Ekle
39.213 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R088558
Altın Taşlı Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Taşlı Erkek Yüzük
%0
123.692 TL
123.692 TL
Sepete Ekle
41.231 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R088557
Altın Akik Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Akik Erkek Yüzük
%0
99.144 TL
99.144 TL
Sepete Ekle
33.048 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B257522
Altın Siyah Taşlı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Siyah Taşlı Erkek Bileklik
%0
85.748 TL
85.748 TL
Sepete Ekle
28.583 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B257520
Altın Siyah Taşlı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Siyah Taşlı Erkek Bileklik
%0
85.612 TL
85.612 TL
Sepete Ekle
28.537 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B257514
Altın Siyah Taşlı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Siyah Taşlı Erkek Bileklik
%0
93.840 TL
93.840 TL
Sepete Ekle
31.280 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B257512
Altın Siyah Taşlı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Siyah Taşlı Erkek Bileklik
%0
84.592 TL
84.592 TL
Sepete Ekle
28.197 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B257505
Altın Siyah Taşlı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Siyah Taşlı Erkek Bileklik
%0
82.824 TL
82.824 TL
Sepete Ekle
27.608 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B259225
Altın Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Erkek Bileklik
%0
225.828 TL
225.828 TL
Sepete Ekle
75.276 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B259226
Altın Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Erkek Bileklik
%0
255.476 TL
255.476 TL
Sepete Ekle
85.159 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  PC00834
0.06 Karat Pırlanta Tektaş Tragus Piercing - Lizay Pırlanta - Glam
0.06 Karat Pırlanta Tektaş Tragus Piercing
%0
8.592 TL
8.592 TL
Sepete Ekle
2.864 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  PC00778
0.05 Karat Pırlanta Lotus Tragus Piercing - Lizay Pırlanta - Glam
0.05 Karat Pırlanta Lotus Tragus Piercing
%0
9.456 TL
9.456 TL
Sepete Ekle
3.152 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  PC00749
0.02 Karat Pırlanta Ay Tragus Piercing - Lizay Pırlanta - Glam
Aynı Gün Kargo
0.02 Karat Pırlanta Ay Tragus Piercing
%0
5.568 TL
5.568 TL
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1.856 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  PC01009
0.02 Karat Pırlanta Üçgen Sallantılı Tragus Piercing - Lizay Pırlanta - Glam
0.02 Karat Pırlanta Üçgen Sallantılı Tragus Piercing
%0
8.808 TL
8.808 TL
Sepete Ekle
2.936 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  PC00726
0.01 Karat Pırlanta Üçgen Tragus Piercing - Lizay Pırlanta - Glam
0.01 Karat Pırlanta Üçgen Tragus Piercing
%0
4.944 TL
4.944 TL
Sepete Ekle
1.648 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  PC00687
0.02 Karat Pırlanta Prizma Tragus Piercing - Lizay Pırlanta - Glam
0.02 Karat Pırlanta Prizma Tragus Piercing
%0
5.112 TL
5.112 TL
Sepete Ekle
1.704 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  PC00656
0.05 Karat Pırlanta Üç Taşlı Tragus Piercing - Lizay Pırlanta - Glam
0.05 Karat Pırlanta Üç Taşlı Tragus Piercing
%0
7.176 TL
7.176 TL
Sepete Ekle
2.392 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  PC00644
0.01 Karat Pırlanta Göz Tragus Piercing - Lizay Pırlanta - Glam
Aynı Gün Kargo
0.01 Karat Pırlanta Göz Tragus Piercing
%0
6.456 TL
6.456 TL
Sepete Ekle
2.152 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  PC00638
0.02 Karat Pırlanta Üç Taşlı Tragus Piercing - Lizay Pırlanta - Glam
0.02 Karat Pırlanta Üç Taşlı Tragus Piercing
%0
7.536 TL
7.536 TL
Sepete Ekle
2.512 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  PC00302
0.02 Karat Pırlanta Kalp Tragus Piercing - Lizay Pırlanta - Glam
Aynı Gün Kargo
0.02 Karat Pırlanta Kalp Tragus Piercing
%0
6.144 TL
6.144 TL
Sepete Ekle
2.048 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN58335
0.19 Karat Pırlanta Baget Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Baget Gerdanlık
%0
47.616 TL
47.616 TL
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15.872 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE34655
0.30 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.30 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
43.296 TL
43.296 TL
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14.432 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13719
0.17 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.17 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
37.152 TL
37.152 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 32.152 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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10.717TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N161615
Altın Baget Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Gerdanlık
%0
56.809 TL
56.809 TL
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18.936 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1129127
Altın Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Küpe
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16.500 TL
16.500 TL
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5.500 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B341877
Altın Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Bileklik
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31.680 TL
31.680 TL
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10.560 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N137171
Altın Çift Sıra Taşlı Su Yolu Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Çift Sıra Taşlı Su Yolu Gerdanlık
%0
58.493 TL
58.493 TL
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19.498 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B310059
Altın Çift Sıra Taşlı Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Çift Sıra Taşlı Su Yolu Bileklik
%0
33.750 TL
33.750 TL
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11.250 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN56976
0.18 Karat Pırlanta Fiyonk Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.18 Karat Pırlanta Fiyonk Kolye
%0
23.016 TL
23.016 TL
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7.672 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R059050
Altın Modern Kesim Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Modern Kesim Taşlı Yüzük
%0
22.304 TL
22.304 TL
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7.435 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R054041
Altın Mavi Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Mavi Taşlı Yüzük
%0
38.760 TL
38.760 TL
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12.920 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P136086
Altın Çiçek Charm - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Çiçek Charm
%0
30.872 TL
30.872 TL
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10.291 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P135982
Altın Geometrik Charm - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Geometrik Charm
%0
34.204 TL
34.204 TL
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11.401 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P135969
Altın Siyah Yıldız Charm - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Siyah Yıldız Charm
%0
25.228 TL
25.228 TL
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8.409 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P135960
Altın Mistik Ankh Charm - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Mistik Ankh Charm
%0
56.848 TL
56.848 TL
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18.949 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P135847
Altın Pusula Charm - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Pusula Charm
%0
41.072 TL
41.072 TL
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13.691 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R151025
Altın Mineli Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Mineli Taşlı Yüzük
%0
39.916 TL
39.916 TL
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13.305 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R151000
Altın Mineli Sarmal Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Mineli Sarmal Yüzük
%0
34.000 TL
34.000 TL
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11.333 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R150980
Altın Minimal Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Minimal Taşlı Yüzük
%0
20.468 TL
20.468 TL
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6.823 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R150840
Altın Altıgen Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Altıgen Yüzük
%0
23.188 TL
23.188 TL
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7.729 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R150831
Altın Taşlı Zincir Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Zincir Yüzük
%0
34.204 TL
34.204 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 29.204 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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9.735TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R150729
Altın Tamtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Tamtur Yüzük
%0
18.088 TL
18.088 TL
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6.029 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R148491
Altın Taşlı Yılan Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Yılan Yüzük
%0
19.176 TL
19.176 TL
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6.392 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R148371
Altın Mor Baget Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Mor Baget Taşlı Yüzük
%0
8.990 TL
8.990 TL
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2.997 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R146694
Altın Üç Sıra Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Üç Sıra Baget Yüzük
%0
29.376 TL
29.376 TL
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9.792 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R146628
Altın Mavi Taşlı Tamtur - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Mavi Taşlı Tamtur
%0
15.028 TL
15.028 TL
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5.009 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R129985
Altın Klasik Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Klasik Baget Yüzük
%0
23.868 TL
23.868 TL
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7.956 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R128768
Altın Baget Tamtur - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Tamtur
%0
20.876 TL
20.876 TL
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6.959 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R114340
Altın Baget Damla Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Damla Yüzük
%0
20.876 TL
20.876 TL
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6.959 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P135817
Altın Taşlı Kuyruklu Yıldız Charm - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Kuyruklu Yıldız Charm
%0
15.980 TL
15.980 TL
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5.327 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P135321
Altın Üçgen Charm - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Üçgen Charm
%0
26.860 TL
26.860 TL
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8.953 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P134954
Altın Mistik Göz Charm - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Mistik Göz Charm
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46.444 TL
46.444 TL
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15.481 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P134909
Altın Kaplumbağa Charm - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kaplumbağa Charm
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18.292 TL
18.292 TL
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6.097 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P132352
Altın Kılıç Charm - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kılıç Charm
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20.400 TL
20.400 TL
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6.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N153283
Altın Mozaik Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Mozaik Gerdanlık
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166.736 TL
166.736 TL
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55.579 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N152747
Altın Su Yolu Baget Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Su Yolu Baget Gerdanlık
%0
102.544 TL
102.544 TL
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34.181 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N151348
Altın Çift Sıra Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Çift Sıra Gerdanlık
%0
92.276 TL
92.276 TL
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30.759 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N151292
Altın Yonca Zincir - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Yonca Zincir
%0
88.808 TL
88.808 TL
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29.603 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N149990
Altın Taşlı Yaprak Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Taşlı Yaprak Gerdanlık
%0
96.832 TL
96.832 TL
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32.277 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N149977
Altın Yaprak Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Yaprak Gerdanlık
%0
103.156 TL
103.156 TL
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34.385 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N151225
Altın Dönmeli Zincir - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Dönmeli Zincir
%0
121.312 TL
121.312 TL
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40.437 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N147703
Altın İkili Fil Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın İkili Fil Kolye
%0
116.008 TL
116.008 TL
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38.669 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N147643
Altın Taşlı Kaplumbağa Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Kaplumbağa Kolye
%0
82.960 TL
82.960 TL
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27.653 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L030809
Altın Kalpli Baget Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
Altın Kalpli Baget Kelepçe
%0
56.236 TL
56.236 TL
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18.745 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L030681
Altın Taşlı Modern Kelepçe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Modern Kelepçe
%0
112.268 TL
112.268 TL
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37.423 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L030664
Altın Sedefli Taşlı Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Sedefli Taşlı Bileklik
%0
90.916 TL
90.916 TL
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30.305 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L030520
Altın Efektli Taşlı Düğme Kelepçe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Efektli Taşlı Düğme Kelepçe
%0
92.140 TL
92.140 TL
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30.713 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N150170
Altın Çift Sıra Taşlı Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Çift Sıra Taşlı Gerdanlık
%0
145.860 TL
145.860 TL
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48.620 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1119472
Altın Çift Sıra Taşlı Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Çift Sıra Taşlı Küpe
%0
18.857 TL
18.857 TL
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6.286 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N152598
Altın Sallantılı Taşlı Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Sallantılı Taşlı Gerdanlık
%0
98.328 TL
98.328 TL
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32.776 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1117517
Altın Sallantılı Taşlı Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Sallantılı Taşlı Küpe
%0
21.760 TL
21.760 TL
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7.253 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L030512
Altın Siyah Mineli Kelepçe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Siyah Mineli Kelepçe
%0
96.152 TL
96.152 TL
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32.051 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L030511
Altın Kuzey Yıldızı Kelepçe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kuzey Yıldızı Kelepçe
%0
97.308 TL
97.308 TL
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32.436 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1118684
Altın Taşlı Çiçek Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Taşlı Çiçek Küpe
%0
26.520 TL
26.520 TL
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8.840 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L019735
Altın Kilit Kelepçe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Kilit Kelepçe
%0
84.252 TL
84.252 TL
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28.084 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N150683
Altın Baget Taşlı Zarif Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Taşlı Zarif Gerdanlık
%0
66.028 TL
66.028 TL
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22.009 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1120554
Altın Baget Sarkıntılı Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Sarkıntılı Küpe
%0
22.508 TL
22.508 TL
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7.503 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1118433
Altın Baget Taşlı Zarif Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Taşlı Zarif Küpe
%0
13.396 TL
13.396 TL
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4.465 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1120153
Altın Klasik Taşlı Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Klasik Taşlı Halka Küpe
%0
31.688 TL
31.688 TL
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10.563 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N150067
Altın Sıralı Baget Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Sıralı Baget Gerdanlık
%0
122.808 TL
122.808 TL
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40.936 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1117531
Altın Sıralı Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Sıralı Baget Küpe
%0
25.024 TL
25.024 TL
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8.341 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1120096
Altın Sıra Taş Detaylı Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Sıra Taş Detaylı Trend Küpe
%0
32.844 TL
32.844 TL
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10.948 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1119442
Altın Minimal Taşlı Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Minimal Taşlı Trend Küpe
%0
32.844 TL
32.844 TL
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10.948 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1119133
Altın Minimal Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Minimal Trend Küpe
%0
24.072 TL
24.072 TL
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8.024 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1116724
Altın Yaprak Desenli Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Yaprak Desenli Küpe
%0
24.140 TL
24.140 TL
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8.047 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N146818
Altın Baget Taşlı Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Taşlı Kolye
%0
119.068 TL
119.068 TL
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39.689 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1111917
Altın Baget Taşlı Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Taşlı Küpe
%0
24.140 TL
24.140 TL
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8.047 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N142920
Altın Sıra Taşlı Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Sıra Taşlı Kolye
%0
126.548 TL
126.548 TL
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42.183 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1106535
Altın Sıra Taşlı Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Sıra Taşlı Küpe
%0
25.704 TL
25.704 TL
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8.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1119132
Altın Üçgen Detaylı Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Üçgen Detaylı Küpe
%0
18.904 TL
18.904 TL
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6.301 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1118563
Altın Çizgi Desenli Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Çizgi Desenli Halka Küpe
%0
24.956 TL
24.956 TL
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8.319 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1118376
Altın Minimal Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Minimal Trend Küpe
%0
23.596 TL
23.596 TL
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7.865 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1120134
Altın Beşgen Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Beşgen Küpe
%0
36.720 TL
36.720 TL
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12.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1119264
Altın Pullu Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Pullu Küpe
%0
19.924 TL
19.924 TL
Sepete Ekle
6.641 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1118527
Altın Burgu Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Burgu Halka Küpe
%0
36.720 TL
36.720 TL
Sepete Ekle
12.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1118386
Altın Desenli Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Desenli Halka Küpe
%0
18.564 TL
18.564 TL
Sepete Ekle
6.188 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1118269
Altın Baget Taşlı Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Taşlı Halka Küpe
%0
26.656 TL
26.656 TL
Sepete Ekle
8.885 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1118265
Altın Taşlı Üçgen Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Üçgen Küpe
%0
29.648 TL
29.648 TL
Sepete Ekle
9.883 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1118224
Altın Çift Sıra Taşlı Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Çift Sıra Taşlı Halka Küpe
%0
27.812 TL
27.812 TL
Sepete Ekle
9.271 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1118205
Altın Taşlı Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Halka Küpe
%0
26.860 TL
26.860 TL
Sepete Ekle
8.953 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1117847
Altın Motifli Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Motifli Halka Küpe
%0
30.532 TL
30.532 TL
Sepete Ekle
10.177 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1117650
Altın Halka Sarkıntılı Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Halka Sarkıntılı Küpe
%0
23.868 TL
23.868 TL
Sepete Ekle
7.956 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1119169
Altın Beyaz Mineli Kalp Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Beyaz Mineli Kalp Küpe
%0
24.684 TL
24.684 TL
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8.228 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1117949
Altın Mavi Kelebek Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Mavi Kelebek Çocuk Küpe
%0
14.892 TL
14.892 TL
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4.964 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1115970
Altın Çift Sıra Taşlı Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Çift Sıra Taşlı Halka Küpe
%0
24.684 TL
24.684 TL
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8.228 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1115656
Altın İnce Bombeli Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın İnce Bombeli Halka Küpe
%0
24.956 TL
24.956 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 19.956 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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6.652TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1115266
Altın Yan Taşlı Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Yan Taşlı Halka Küpe
%0
40.188 TL
40.188 TL
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13.396 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1114977
Altın Tasarım Dokulu Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Tasarım Dokulu Halka Küpe
%0
26.384 TL
26.384 TL
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8.795 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1113081
Altın Taşlı Üçgen Küpe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Üçgen Küpe
%0
44.336 TL
44.336 TL
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14.779 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN55067
9.71 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glow
9.71 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık
%0
972.000 TL
972.000 TL
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324.000 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL05550
3.34 Karat Pırlanta Yakut Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
3.34 Karat Pırlanta Yakut Kelepçe
%0
187.320 TL
187.320 TL
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62.440 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL05549
2.23 Karat Pırlanta Zümrüt Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
2.23 Karat Pırlanta Zümrüt Kelepçe
%0
210.312 TL
210.312 TL
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70.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL05546
2.63 Karat Pırlanta Safir Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
2.63 Karat Pırlanta Safir Kelepçe
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224.880 TL
224.880 TL
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74.960 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL05545
1.68 Karat Pırlanta Baget Zümrüt Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
1.68 Karat Pırlanta Baget Zümrüt Kelepçe
%0
222.936 TL
222.936 TL
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74.312 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL05543
1.84 Karat Pırlanta Baget Safir Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
1.84 Karat Pırlanta Baget Safir Kelepçe
%0
220.416 TL
220.416 TL
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73.472 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB14678
4.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
4.00 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%0
234.990 TL
234.990 TL
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78.330 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1141652
Altın Su Yolu Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Su Yolu Küpe
%0
12.000 TL
12.000 TL
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4.000 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B352039
Altın Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Su Yolu Bileklik
%0
16.500 TL
16.500 TL
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5.500 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N173381
Altın Su Yolu Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Su Yolu Gerdanlık
%0
29.822 TL
29.822 TL
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9.941 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR147515
0.50 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.50 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
48.490 TL
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16.163 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R150568
Altın Taşlı Desenli Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Desenli Yüzük
%0
54.604 TL
54.604 TL
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18.201 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N150772
Altın Taşlı Desenli Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Desenli Gerdanlık
%0
492.252 TL
492.252 TL
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164.084 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1118510
Altın Taşlı Desenli Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Desenli Halka Küpe
%0
84.320 TL
84.320 TL
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28.107 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  A063336
Altın Ajda Bilezik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Ajda Bilezik
%0
51.272 TL
51.272 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 46.272 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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15.424TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRO1237
0.20 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.20 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
%0
35.736 TL
35.736 TL
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11.912 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRO1236
0.20 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.20 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
%0
35.736 TL
35.736 TL
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11.912 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  CA01646
Lizay Mücevher Kutusu - Lizay Pırlanta - Timeless
Lizay Mücevher Kutusu
2.490 TL
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830 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N147547
Altın Trend Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Trend Gerdanlık
%0
115.736 TL
115.736 TL
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38.579 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1114257
Altın Dört Taşlı Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Dört Taşlı Tektaş Küpe
%0
21.556 TL
21.556 TL
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7.185 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N147542
Altın Baget Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Gerdanlık
%0
111.316 TL
111.316 TL
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37.105 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1114305
Altın Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Küpe
%0
22.712 TL
22.712 TL
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7.571 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B325255
Altın Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Bileklik
%0
44.540 TL
44.540 TL
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14.847 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N147517
Altın Çapraz Baget Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Çapraz Baget Gerdanlık
%0
91.936 TL
91.936 TL
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30.645 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1114297
Altın Çapraz Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Çapraz Baget Küpe
%0
19.516 TL
19.516 TL
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6.505 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B325234
Altın Çapraz Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Çapraz Baget Bileklik
%0
39.032 TL
39.032 TL
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13.011 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N147543
Altın Düz Baget Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Düz Baget Gerdanlık
%0
89.284 TL
89.284 TL
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29.761 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1114306
Altın Sarkmalı Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Sarkmalı Baget Küpe
%0
13.532 TL
13.532 TL
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4.511 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N147540
Altın Zikzak Baget Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Zikzak Baget Gerdanlık
%0
94.996 TL
94.996 TL
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31.665 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1114262
Altın Zikzak Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Zikzak Baget Küpe
%0
20.128 TL
20.128 TL
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6.709 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B325224
Altın Zikzak Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Zikzak Baget Bileklik
%0
36.040 TL
36.040 TL
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12.013 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N147505
Altın Taşlı Yaprak Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Taşlı Yaprak Gerdanlık
%0
107.236 TL
107.236 TL
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35.745 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1114288
Altın Yaprak Detaylı Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Yaprak Detaylı Küpe
%0
18.700 TL
18.700 TL
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6.233 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N147545
Altın Trend Kar Tanesi Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Trend Kar Tanesi Gerdanlık
%0
118.524 TL
118.524 TL
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39.508 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B325258
Altın Kar Tanesi Yaprak Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Kar Tanesi Yaprak Bileklik
%0
45.424 TL
45.424 TL
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15.141 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N147546
Altın Çoklu Baget Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Çoklu Baget Gerdanlık
%0
145.316 TL
145.316 TL
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48.439 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1114313
Altın Sarkmalı Üçgen Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Sarkmalı Üçgen Baget Küpe
%0
26.248 TL
26.248 TL
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8.749 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B325259
Altın Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Bileklik
%0
53.788 TL
53.788 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 48.788 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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16.263TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N147486
Altın Klasik Su Yolu Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Klasik Su Yolu Gerdanlık
%0
101.728 TL
101.728 TL
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33.909 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1114276
Altın Su Yolu Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Su Yolu Küpe
%0
21.284 TL
21.284 TL
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7.095 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B325230
Altın Klasik Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Klasik Su Yolu Bileklik
%0
42.432 TL
42.432 TL
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14.144 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N147485
Altın Su Yolu Klasik Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Su Yolu Klasik Gerdanlık
%0
116.960 TL
116.960 TL
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38.987 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1114269
Altın Beş Taşlı Su Yolu Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Beş Taşlı Su Yolu Küpe
%0
20.468 TL
20.468 TL
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6.823 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B325229
Altın Klasik Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Klasik Su Yolu Bileklik
%0
46.716 TL
46.716 TL
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15.572 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR140895
0.48 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.48 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
56.448 TL
56.448 TL
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18.816 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR131675
0.36 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.36 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
48.024 TL
48.024 TL
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16.008 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR130654
0.83 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.83 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
83.040 TL
83.040 TL
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27.680 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR116547
0.64 Karat Baget Pırlanta Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.64 Karat Baget Pırlanta Yüzük
%0
73.080 TL
73.080 TL
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24.360 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR97467
5.21 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
5.21 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
288.600 TL
288.600 TL
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96.200 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR71231
0.91 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
0.91 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
126.432 TL
126.432 TL
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42.144 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN52244
1.20 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Monarche
1.20 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
142.752 TL
142.752 TL
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47.584 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE30287
0.72 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.72 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
81.888 TL
81.888 TL
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27.296 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE30272
1.01 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.01 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
100.320 TL
100.320 TL
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33.440 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE30252
1.30 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.30 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
169.968 TL
169.968 TL
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56.656 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE30230
0.52 Karat Pırlanta Trend küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.52 Karat Pırlanta Trend küpe
%0
95.088 TL
95.088 TL
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31.696 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29922
0.32 Karat Pırlanta Kalp Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
Aynı Gün Kargo
0.32 Karat Pırlanta Kalp Küpe
%0
40.920 TL
40.920 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 35.920 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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11.973TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29613
0.74 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.74 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
81.480 TL
81.480 TL
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27.160 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE34505
0.89 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.89 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
94.800 TL
94.800 TL
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31.600 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29513
4.33 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
4.33 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
310.440 TL
310.440 TL
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103.480 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29287
1.62 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
1.62 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
169.896 TL
169.896 TL
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56.632 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29155
0.42 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.42 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
68.160 TL
68.160 TL
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22.720 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE28669
2.58 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
2.58 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
262.176 TL
262.176 TL
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87.392 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33278
5.00 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
5.00 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
%0
321.168 TL
321.168 TL
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107.056 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE28034
1.30 Karat Pırlanta Safir Lotus Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.30 Karat Pırlanta Safir Lotus Küpe
%0
81.840 TL
81.840 TL
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27.280 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE27572
0.51 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.51 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
58.440 TL
58.440 TL
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19.480 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE24501
1.28 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
1.28 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
111.408 TL
111.408 TL
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37.136 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR160117
0.25 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.25 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
31.608 TL
31.608 TL
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10.536 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL06239
0.30 Karat Pırlanta Su Yolu Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
0.30 Karat Pırlanta Su Yolu Kelepçe
%0
44.496 TL
44.496 TL
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14.832 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR147963
0.57 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.57 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
65.880 TL
65.880 TL
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21.960 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N151944
Altın Güneş Ay Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Aynı Gün Kargo
Altın Güneş Ay Kolye
%0
21.012 TL
21.012 TL
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7.004 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR166808
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
27.490 TL
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9.163 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N151870
Altın Klasik Yonca Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Klasik Yonca Kolye
%0
21.284 TL
21.284 TL
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7.095 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR148458
0.40 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.40 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
39.490 TL
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13.163 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N151782
Altın Klasik Kuzey Yıldızı Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Klasik Kuzey Yıldızı Kolye
%0
23.800 TL
23.800 TL
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7.933 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRO1235
0.30 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.30 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
%0
45.528 TL
45.528 TL
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15.176 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR182421
0.30 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.30 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
%0
33.490 TL
33.490 TL
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11.163 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN53343
0.05 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.05 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
18.792 TL
18.792 TL
Sepete Ekle
6.264 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN58677
0.26 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.26 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
30.960 TL
30.960 TL
Sepete Ekle
10.320 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L030159
Altın Trend Kelepçe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Trend Kelepçe
%0
105.604 TL
105.604 TL
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35.201 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRB1265
0.30 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.30 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük
%0
40.272 TL
40.272 TL
Sepete Ekle
13.424 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DNT1241
0.20 Karat Pırlanta Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.20 Karat Pırlanta Tektaş Kolye
%0
33.192 TL
33.192 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 28.192 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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9.397TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR109745
0.06 Karat Pırlanta Efektli Oval Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.06 Karat Pırlanta Efektli Oval Baget Yüzük
%0
16.656 TL
16.656 TL
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5.552 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE31460
0.30 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.30 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
34.296 TL
34.296 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 29.296 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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9.765TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R149331
Altın Mavi Mineli Tasarım Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Mavi Mineli Tasarım Yüzük
%0
21.080 TL
21.080 TL
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7.027 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1116518
Altın Mavi Mineli Tasarım Küpe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Mavi Mineli Tasarım Küpe
%0
24.684 TL
24.684 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 19.684 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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6.561TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR143650
0.32 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.32 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%0
34.392 TL
34.392 TL
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11.464 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR153469
0.33 Karat Pırlanta Baget Tamtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.33 Karat Pırlanta Baget Tamtur Yüzük
%0
37.056 TL
37.056 TL
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12.352 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB12175
0.10 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.10 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%0
49.632 TL
49.632 TL
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16.544 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR147560
0.07 Karat Pırlanta Efektli Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.07 Karat Pırlanta Efektli Baget Yüzük
%0
24.672 TL
24.672 TL
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8.224 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE31179
0.17 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.17 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
25.176 TL
25.176 TL
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8.392 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N148862
Altın Mavi Mineli Tasarım Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Mavi Mineli Tasarım Kolye
%0
43.724 TL
43.724 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 38.724 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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12.908TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR155401
0.20 Karat Pırlanta Kalp Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.20 Karat Pırlanta Kalp Yüzük
%0
45.936 TL
45.936 TL
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15.312 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL02384
0.58 Karat Pırlanta Trend Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
0.58 Karat Pırlanta Trend Kelepçe
%0
64.872 TL
64.872 TL
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21.624 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR52731
0.37 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.37 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
%0
51.120 TL
51.120 TL
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17.040 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN47785
0.11 Karat Pırlanta Sonsuzluk Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.11 Karat Pırlanta Sonsuzluk Kolye
%0
39.096 TL
39.096 TL
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13.032 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151801
0.17 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.17 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
%0
28.104 TL
28.104 TL
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9.368 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE25380
0.12 Karat Pırlanta Sonsuzluk Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.12 Karat Pırlanta Sonsuzluk Küpe
%0
23.160 TL
23.160 TL
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7.720 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE08178
5.81 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
5.81 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
45.504 TL
45.504 TL
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15.168 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR146871
2.27 Karat Pırlanta Oval Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
2.27 Karat Pırlanta Oval Safir Yüzük
%0
44.760 TL
44.760 TL
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14.920 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N078927
Altın Göz Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Göz Baget Kolye
%0
23.528 TL
23.528 TL
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7.843 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N062550
Altın Modern Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Modern Harf Kolye
%0
22.508 TL
22.508 TL
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7.503 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N098535
Altın Anne ve Bebek Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Anne ve Bebek Kolye
%0
19.516 TL
19.516 TL
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6.505 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N084201
Altın Taşlı Siyah Mineli Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Siyah Mineli Kolye
%0
110.636 TL
110.636 TL
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36.879 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B260365
Altın Taşlı Siyah Mineli Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Siyah Mineli Bileklik
%0
62.084 TL
62.084 TL
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20.695 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R087893
Altın Çift Renk Yıldız Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Çift Renk Yıldız Yüzük
%0
14.008 TL
14.008 TL
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4.669 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R098522
Altın Yeşil Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Yeşil Baget Yüzük
%0
15.844 TL
15.844 TL
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5.281 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN58891
3.48 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
3.48 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
49.848 TL
49.848 TL
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16.616 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N131373
Altın Baget Taşlı Yıldız Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Baget Taşlı Yıldız Kolye
%0
20.400 TL
20.400 TL
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6.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN28800
0.52 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.52 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
41.616 TL
41.616 TL
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13.872 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE20568
1.21 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.21 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
48.552 TL
48.552 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 43.552 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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14.517TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R075565
Altın Rose Zikzak Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Rose Zikzak Taşlı Yüzük
%0
36.516 TL
36.516 TL
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12.172 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR138807
0.76 Karat Pırlanta Damla Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.76 Karat Pırlanta Damla Yakut Yüzük
%0
20.808 TL
20.808 TL
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6.936 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN51179
0.69 Karat Pırlanta Yakut Sonsuzluk Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.69 Karat Pırlanta Yakut Sonsuzluk Kolye
%0
26.280 TL
26.280 TL
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8.760 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29432
1.27 Karat Pırlanta Yakut Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.27 Karat Pırlanta Yakut Küpe
%0
27.648 TL
27.648 TL
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9.216 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N088989
Altın Baget Klasik Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Aynı Gün Kargo
Altın Baget Klasik Kolye
%0
9.452 TL
9.452 TL
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3.151 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N082209
Altın Minimal Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Minimal Kalp Kolye
%0
12.172 TL
12.172 TL
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4.057 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N082869
Altın Baget Kare Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Aynı Gün Kargo
Altın Baget Kare Kolye
%0
9.860 TL
9.860 TL
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3.287 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN58606
0.45 Karat Pırlanta Baget Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.45 Karat Pırlanta Baget Zümrüt Kolye
%0
32.952 TL
32.952 TL
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10.984 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB06604
0.87 Karat Pırlanta Yakut Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
0.87 Karat Pırlanta Yakut Bileklik
%0
44.928 TL
44.928 TL
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14.976 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N071197
Altın İkili Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın İkili Baget Kolye
%0
11.288 TL
11.288 TL
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3.763 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R080898
Altın Beyaz Klasik Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Beyaz Klasik Baget Yüzük
%0
10.744 TL
10.744 TL
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3.581 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E142358
Altın Çok Taşlı Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Aynı Gün Kargo
Altın Çok Taşlı Baget Küpe
%0
13.532 TL
13.532 TL
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4.511 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N072501
Altın Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Aynı Gün Kargo
Altın Baget Kolye
%0
12.104 TL
12.104 TL
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4.035 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B255635
Altın Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Aynı Gün Kargo
Altın Su Yolu Bileklik
%0
29.376 TL
29.376 TL
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9.792 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E181391
Altın Klasik Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Klasik Baget Küpe
%0
13.532 TL
13.532 TL
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4.511 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R105608
Altın Damla Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Damla Baget Yüzük
%0
10.336 TL
10.336 TL
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3.445 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  JB0001
Lizay Mücevher Kutusu - Lizay Pırlanta
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
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1.163 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1106398
Altın Sarkan Reina Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Sarkan Reina Baget Küpe
%0
11.832 TL
11.832 TL
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3.944 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B264858
Altın Erkek Küp Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Erkek Küp Bileklik
%0
5.508 TL
5.508 TL
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1.836 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E150923
Altın Klasik Top Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Klasik Top Küpe
%0
6.800 TL
6.800 TL
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2.267 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E149969
Altın Balık Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Balık Çocuk Küpe
%0
6.800 TL
6.800 TL
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2.267 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E129745
Altın Taşlı Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Aynı Gün Kargo
Altın Taşlı Çocuk Küpe
%0
10.336 TL
10.336 TL
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3.445 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E149555
Altın Kalp Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Kalp Çocuk Küpe
%0
7.344 TL
7.344 TL
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2.448 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E149966
Altın Papatya Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Papatya Çocuk Küpe
%0
7.616 TL
7.616 TL
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2.539 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN40090
0.01 Karat Pırlanta Trend Yıldız Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.01 Karat Pırlanta Trend Yıldız Kolye
%0
10.488 TL
10.488 TL
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3.496 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE24329
0.10 Karat Pırlanta Erkek Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.10 Karat Pırlanta Erkek Küpe
%0
13.800 TL
13.800 TL
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4.600 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E149550
Altın Çok Renkli Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Çok Renkli Çocuk Küpe
%0
7.684 TL
7.684 TL
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2.561 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N114555
Altın Taşlı Sonsuzluk Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Taşlı Sonsuzluk Kolye
%0
8.160 TL
8.160 TL
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2.720 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN40063
0.01 Karat Pırlanta Trend Yıldız Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.01 Karat Pırlanta Trend Yıldız Kolye
%0
11.496 TL
11.496 TL
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3.832 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R092492
Altın Klasik Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Klasik Baget Yüzük
%0
9.044 TL
9.044 TL
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3.015 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E149538
Altın Balon Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Balon Çocuk Küpe
%0
8.500 TL
8.500 TL
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2.833 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E139954
Altın Yıldız Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Yıldız Küpe
%0
11.220 TL
11.220 TL
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3.740 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P127586
Altın Taşlı Kalp Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Kalp Kolye Ucu
%0
10.132 TL
10.132 TL
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3.377 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E130494
Altın Mavi Nazar Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Mavi Nazar Çocuk Küpe
%0
8.636 TL
8.636 TL
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2.879 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E147976
Altın Yusufçuk Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Yusufçuk Küpe
%0
10.472 TL
10.472 TL
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3.491 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E149539
Altın Kar Tanesi Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Kar Tanesi Çocuk Küpe
%0
8.840 TL
8.840 TL
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2.947 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E130172
Altın Kırmızı Nazar Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Kırmızı Nazar Çocuk Küpe
%0
8.024 TL
8.024 TL
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2.675 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E130556
Altın Mavi Nazar Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Mavi Nazar Çocuk Küpe
%0
9.044 TL
9.044 TL
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3.015 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E165237
Altın Taşlı Fil Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Fil Küpe
%0
9.996 TL
9.996 TL
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3.332 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN40110
0.04 Karat Pırlanta Altı Yıldızlı Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.04 Karat Pırlanta Altı Yıldızlı Kolye
%0
14.232 TL
14.232 TL
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4.744 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R092494
Altın Baget Oval Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Oval Yüzük
%0
9.520 TL
9.520 TL
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3.173 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E147944
Altın Sade Yıldız Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Sade Yıldız Küpe
%0
9.520 TL
9.520 TL
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3.173 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P127515
Altın Taşlı Kalp Kuzey Yıldızlı Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Kalp Kuzey Yıldızlı Kolye Ucu
%0
10.744 TL
10.744 TL
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3.581 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P127520
Altın Taşlı Sekiz Yıldız Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Sekiz Yıldız Kolye Ucu
%0
11.016 TL
11.016 TL
Sepete Ekle
3.672 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN50998
0.01 Karat Pırlanta Trend Yıldız Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.01 Karat Pırlanta Trend Yıldız Kolye
%0
17.160 TL
17.160 TL
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5.720 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E147135
Altın Beyaz Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Beyaz Baget Küpe
%0
9.520 TL
9.520 TL
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3.173 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N089839
Altın Oval Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Oval Baget Kolye
%0
10.132 TL
10.132 TL
Sepete Ekle
3.377 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N086473
Altın Baget Klasik Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Klasik Kolye
%0
10.132 TL
10.132 TL
Sepete Ekle
3.377 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N087150
Altın Sonsuzluk ve Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Aynı Gün Kargo
Altın Sonsuzluk ve Kalp Kolye
%0
10.744 TL
10.744 TL
Sepete Ekle
3.581 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N089144
Altın Baget Oval Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Oval Kolye
%0
10.336 TL
10.336 TL
Sepete Ekle
3.445 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E158964
Altın Sarkıntılı Su Yolu Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Sarkıntılı Su Yolu Küpe
%0
10.336 TL
10.336 TL
Sepete Ekle
3.445 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR92369
0.04 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.04 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%0
15.240 TL
15.240 TL
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5.080 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N093298
Altın Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Tektaş Kolye
%0
12.172 TL
12.172 TL
Sepete Ekle
4.057 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54611
0.07 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.07 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
15.312 TL
15.312 TL
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5.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1137320
Altın Desenli Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Aynı Gün Kargo
Altın Desenli Halka Küpe
%0
13.396 TL
13.396 TL
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4.465 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E172289
Altın Klips Detaylı Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Klips Detaylı Halka Küpe
%0
12.852 TL
12.852 TL
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4.284 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P133401
Altın Halka Yıldız Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Halka Yıldız Kolye Ucu
%0
13.056 TL
13.056 TL
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4.352 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R086141
Altın Beyaz Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Beyaz Baget Yüzük
%0
10.472 TL
10.472 TL
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3.491 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN37954
0.04 Karat Pırlanta K Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.04 Karat Pırlanta K Harf Kolye
%0
17.134 TL
17.134 TL
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5.711 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN37949
0.02 Karat Pırlanta R Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.02 Karat Pırlanta R Harf Kolye
%0
17.134 TL
17.134 TL
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5.711 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN37948
0.02 Karat Pırlanta C Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.02 Karat Pırlanta C Harf Kolye
%0
17.134 TL
17.134 TL
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5.711 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN36740
0.02 Karat Pırlanta Ş Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.02 Karat Pırlanta Ş Harf Kolye
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17.134 TL
17.134 TL
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5.711 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN37958
0.02 Karat Pırlanta S Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.02 Karat Pırlanta S Harf Kolye
%0
17.134 TL
17.134 TL
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5.711 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN40533
0.04 Karat Pırlanta Y Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.04 Karat Pırlanta Y Harf Kolye
%0
17.134 TL
17.134 TL
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5.711 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN37955
0.04 Karat Pırlanta H Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.04 Karat Pırlanta H Harf Kolye
%0
17.134 TL
17.134 TL
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5.711 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN37951
0.04 Karat Pırlanta E Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.04 Karat Pırlanta E Harf Kolye
%0
17.134 TL
17.134 TL
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5.711 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN38697
0.04 Karat Pırlanta A Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.04 Karat Pırlanta A Harf Kolye
%0
17.134 TL
17.134 TL
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5.711 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN37959
0.02 Karat Pırlanta Z Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.02 Karat Pırlanta Z Harf Kolye
%0
17.134 TL
17.134 TL
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5.711 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN37957
0.02 Karat Pırlanta P Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.02 Karat Pırlanta P Harf Kolye
%0
17.134 TL
17.134 TL
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5.711 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN37962
0.04 Karat Pırlanta T Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.04 Karat Pırlanta T Harf Kolye
%0
17.134 TL
17.134 TL
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5.711 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN37953
0.02 Karat Pırlanta B Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.02 Karat Pırlanta B Harf Kolye
%0
17.134 TL
17.134 TL
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5.711 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN37960
0.04 Karat Pırlanta D Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.04 Karat Pırlanta D Harf Kolye
%0
17.134 TL
17.134 TL
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5.711 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN40510
0.02 Karat Pırlanta I Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.02 Karat Pırlanta I Harf Kolye
%0
17.134 TL
17.134 TL
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5.711 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN40514
0.04 Karat Pırlanta O Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.04 Karat Pırlanta O Harf Kolye
%0
17.134 TL
17.134 TL
Sepete Ekle
5.711 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN40522
0.04 Karat Pırlanta V Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.04 Karat Pırlanta V Harf Kolye
%0
17.134 TL
17.134 TL
Sepete Ekle
5.711 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN37956
0.02 Karat Pırlanta L Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.02 Karat Pırlanta L Harf Kolye
%0
17.134 TL
17.134 TL
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5.711 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N029853
Altın Üç Yıldızlı Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Üç Yıldızlı Kolye
%0
13.192 TL
13.192 TL
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4.397 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E150118
Altın Kare Küçük Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Aynı Gün Kargo
Altın Kare Küçük Baget Küpe
%0
10.744 TL
10.744 TL
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3.581 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N138773
Altın Küçük Taşlı Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Küçük Taşlı Kalp Kolye
%0
8.500 TL
8.500 TL
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2.833 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R096635
Altın Beştaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Beştaş Yüzük
%0
11.016 TL
11.016 TL
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3.672 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R082847
Altın Damla Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Damla Yüzük
%0
10.880 TL
10.880 TL
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3.627 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN57948
0.04 Karat Pırlanta Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.04 Karat Pırlanta Tektaş Kolye
%0
13.512 TL
13.512 TL
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4.504 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K010225
Altın Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Çocuk Künye
%0
10.472 TL
10.472 TL
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3.491 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN53867
0.93 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.93 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye
%0
16.536 TL
16.536 TL
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5.512 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P127574
Altın Taşlı Yıldız Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Yıldız Kolye Ucu
%0
12.512 TL
12.512 TL
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4.171 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N084729
Altın Klasik Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Klasik Baget Kolye
%0
11.016 TL
11.016 TL
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3.672 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N089148
Altın Çiçek ve Kar Tanesi Çift Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Çiçek ve Kar Tanesi Çift Kolye
%0
10.472 TL
10.472 TL
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3.491 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54563
0.02 Karat Pırlanta Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.02 Karat Pırlanta Damla Kolye
%0
22.872 TL
22.872 TL
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7.624 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN15866
0.02 Karat Pırlanta Tektaş Rose Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.02 Karat Pırlanta Tektaş Rose Kolye
%0
19.032 TL
19.032 TL
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6.344 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R137246
Altın Yeşil Markiz Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Yeşil Markiz Taşlı Yüzük
%0
11.696 TL
11.696 TL
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3.899 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N079428
Altın Baget Klasik Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Aynı Gün Kargo
Altın Baget Klasik Kolye
%0
11.288 TL
11.288 TL
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3.763 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1130503
Altın Sarkıt Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Sarkıt Küpe
%0
13.836 TL
13.836 TL
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4.612 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R109674
Altın Yuvarlak Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Yuvarlak Baget Yüzük
%0
11.356 TL
11.356 TL
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3.785 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R141023
Altın Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Tektaş Yüzük
%0
18.360 TL
18.360 TL
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6.120 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E198270
Altın Kelebek Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Kelebek Çocuk Küpe
%0
12.852 TL
12.852 TL
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4.284 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN60785
1.70 Karat Pırlanta Fancy Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.70 Karat Pırlanta Fancy Kolye
%0
15.936 TL
15.936 TL
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5.312 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N072502
Altın Üç Taşlı Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Aynı Gün Kargo
Altın Üç Taşlı Kolye
%0
11.560 TL
11.560 TL
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3.853 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E150707
Altın Kalp Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Kalp Çocuk Küpe
%0
13.056 TL
13.056 TL
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4.352 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR158479
0.02 Karat Pırlanta Damla Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.02 Karat Pırlanta Damla Trend Yüzük
%0
14.832 TL
14.832 TL
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4.944 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN35143
0.03 Karat Pırlanta Trend Yıldız Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.03 Karat Pırlanta Trend Yıldız Kolye
%0
19.296 TL
19.296 TL
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6.432 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151758
0.05 Karat Pırlanta Efektli Damla Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.05 Karat Pırlanta Efektli Damla Baget Yüzük
%0
16.104 TL
16.104 TL
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5.368 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N116501
Altın Klasik Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Klasik Baget Kolye
%3
14.008 TL
13.600 TL
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4.533 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N106161
Altın Baget Taşlı Oval Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Taşlı Oval Kolye
%0
11.832 TL
11.832 TL
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3.944 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N080955
Altın Kare Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Aynı Gün Kargo
Altın Kare Baget Kolye
%0
13.736 TL
13.736 TL
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4.579 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E145808
Altın İncili Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın İncili Küpe
%0
14.008 TL
14.008 TL
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4.669 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE06180
0.04 Karat Pırlanta Damla Rose Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.04 Karat Pırlanta Damla Rose Küpe
%0
18.432 TL
18.432 TL
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6.144 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N081203
Altın Yaprak Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Yaprak Baget Kolye
%0
12.104 TL
12.104 TL
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4.035 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N075235
Altın Çiçek Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Çiçek Baget Kolye
%0
12.104 TL
12.104 TL
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4.035 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P133425
Altın Yıldız Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Yıldız Kolye Ucu
%0
15.028 TL
15.028 TL
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5.009 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N080996
Altın Baget Oval Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Oval Kolye
%0
14.008 TL
14.008 TL
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4.669 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E149087
Altın Küçük Kare Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Küçük Kare Baget Küpe
%0
14.416 TL
14.416 TL
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4.805 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N064879
Altın Ay Yıldız Dolgulu Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Aynı Gün Kargo
Altın Ay Yıldız Dolgulu Kolye
%0
14.416 TL
14.416 TL
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4.805 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R082633B
Altın Klasik Beyaz Tamtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Klasik Beyaz Tamtur Yüzük
%0
14.416 TL
14.416 TL
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4.805 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R121556
Altın Burgu Desen Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Burgu Desen Yüzük
%0
12.172 TL
12.172 TL
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4.057 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P126025
Altın Taşlı Göz Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Göz Kolye Ucu
%0
13.668 TL
13.668 TL
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4.556 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN50723
0.07 Karat Pırlanta Baget Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.07 Karat Pırlanta Baget Damla Kolye
%0
18.240 TL
18.240 TL
Sepete Ekle
6.080 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN55002
0.04 Karat Pırlanta Taşlı Yıldız Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.04 Karat Pırlanta Taşlı Yıldız Kolye
%0
21.936 TL
21.936 TL
Sepete Ekle
7.312 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N069303
Altın Kalpli Yonca Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kalpli Yonca Kolye
%0
14.416 TL
14.416 TL
Sepete Ekle
4.805 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R138576
Altın Damla Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Damla Trend Yüzük
%0
14.008 TL
14.008 TL
Sepete Ekle
4.669 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R092530
Altın Büyük Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Büyük Baget Yüzük
%0
12.852 TL
12.852 TL
Sepete Ekle
4.284 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN51753
0.04 Karat Pırlanta Dört Yıldızlı Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.04 Karat Pırlanta Dört Yıldızlı Kolye
%0
18.504 TL
18.504 TL
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6.168 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B231002
Altın Çift Zincir Damla Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Çift Zincir Damla Bileklik
%0
14.688 TL
14.688 TL
Sepete Ekle
4.896 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N077335
Altın Yonca Plaka Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Yonca Plaka Kolye
%0
14.688 TL
14.688 TL
Sepete Ekle
4.896 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R136848
Altın Klasik Yan Taşlı Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Klasik Yan Taşlı Tektaş Yüzük
%0
13.124 TL
13.124 TL
Sepete Ekle
4.375 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P132452
Altın Orta Taşlı Yıldız Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Orta Taşlı Yıldız Kolye Ucu
%0
15.504 TL
15.504 TL
Sepete Ekle
5.168 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E153721
Altın Büyük Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Aynı Gün Kargo
Altın Büyük Baget Küpe
%0
12.512 TL
12.512 TL
Sepete Ekle
4.171 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E168276
Altın Damla Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Damla Baget Küpe
%0
12.580 TL
12.580 TL
Sepete Ekle
4.193 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R093439
Altın Baget Damla Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Damla Yüzük
%0
14.008 TL
14.008 TL
Sepete Ekle
4.669 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN60832
2.74 Karat Pırlanta Fancy Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
2.74 Karat Pırlanta Fancy Kolye
%0
17.184 TL
17.184 TL
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5.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B231027
Altın Kalp Taşlı Zincir Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kalp Taşlı Zincir Bileklik
%0
14.892 TL
14.892 TL
Sepete Ekle
4.964 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R088094
Altın Dalga Desenli Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Dalga Desenli Yüzük
%0
14.416 TL
14.416 TL
Sepete Ekle
4.805 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR140236
0.07 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.07 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
15.864 TL
15.864 TL
Sepete Ekle
5.288 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E150684
Altın Çiçek Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Çiçek Çocuk Küpe
%0
14.348 TL
14.348 TL
Sepete Ekle
4.783 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN51774
0.01 Karat Pırlanta Trend Yonca Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.01 Karat Pırlanta Trend Yonca Kolye
%0
16.200 TL
16.200 TL
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5.400 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E151442
Altın Klasik Çoklu Top Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Klasik Çoklu Top Küpe
%0
15.844 TL
15.844 TL
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5.281 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB09409
0.01 Karat Pırlanta Yıldızlı Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.01 Karat Pırlanta Yıldızlı Bileklik
%0
17.376 TL
17.376 TL
Sepete Ekle
5.792 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR156867
0.06 Karat Pırlanta Markiz Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.06 Karat Pırlanta Markiz Baget Yüzük
%0
15.360 TL
15.360 TL
Sepete Ekle
5.120 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E157595
Altın Desenli Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Desenli Halka Küpe
%0
15.980 TL
15.980 TL
Sepete Ekle
5.327 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E165239
Altın Baykuş Küpe - Lizay Pırlanta - Femme
Aynı Gün Kargo
Altın Baykuş Küpe
%0
15.368 TL
15.368 TL
Sepete Ekle
5.123 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N052847
Altın Nazar Taşlı Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Nazar Taşlı Kolye
%0
15.232 TL
15.232 TL
Sepete Ekle
5.077 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE34425
0.08 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.08 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
15.048 TL
15.048 TL
Sepete Ekle
5.016 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR156819
0.02 Karat Pırlanta Tektaş Rose Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.02 Karat Pırlanta Tektaş Rose Yüzük
%0
21.864 TL
21.864 TL
Sepete Ekle
7.288 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN51874
0.04 Karat Pırlanta Trend Yıldız Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.04 Karat Pırlanta Trend Yıldız Kolye
%0
22.368 TL
22.368 TL
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7.456 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E143775
Altın Nazar Kalp Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Nazar Kalp Çocuk Küpe
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14.688 TL
14.688 TL
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4.896 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E148254
Altın Papatya Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Papatya Çocuk Küpe
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14.892 TL
14.892 TL
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4.964 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN52299
0.05 Karat Pırlanta Markiz Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.05 Karat Pırlanta Markiz Baget Kolye
%0
16.632 TL
16.632 TL
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5.544 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N082585
Altın Üçgen Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Üçgen Baget Kolye
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15.572 TL
15.572 TL
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5.191 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E152598
Altın Baget Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Halka Küpe
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13.192 TL
13.192 TL
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4.397 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E158409
Altın Bombeli Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Bombeli Halka Küpe
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16.524 TL
16.524 TL
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5.508 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E152243
Altın Desen Halkalı Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Desen Halkalı Küpe
%0
16.524 TL
16.524 TL
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5.508 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR77772
0.04 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.04 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%0
17.016 TL
17.016 TL
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5.672 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B265522
Altın Yaşam Çiçeği Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Yaşam Çiçeği Bileklik
%0
19.924 TL
19.924 TL
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6.641 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E148560
Altın Kelebek Taşlı Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kelebek Taşlı Küpe
%0
15.844 TL
15.844 TL
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5.281 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E164605
Altın Klasik Küçük Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Klasik Küçük Halka Küpe
%0
16.728 TL
16.728 TL
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5.576 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P133423
Altın Ay ve Güneş Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Ay ve Güneş Kolye Ucu
%0
16.728 TL
16.728 TL
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5.576 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E130247
Altın Lacivert Nazar Sallantılı Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Lacivert Nazar Sallantılı Çocuk Küpe
%0
15.504 TL
15.504 TL
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5.168 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E130112
Altın Mavi Nazar Sallantılı Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Mavi Nazar Sallantılı Çocuk Küpe
%0
15.504 TL
15.504 TL
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5.168 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E153704
Altın Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Küpe
%0
15.368 TL
15.368 TL
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5.123 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B231012
Altın Nazar Boncuklu Çift Zincir Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Nazar Boncuklu Çift Zincir Bileklik
%0
15.844 TL
15.844 TL
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5.281 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N079000
Altın Yelken Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Aynı Gün Kargo
Altın Yelken Kolye
%0
15.844 TL
15.844 TL
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5.281 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E150691
Altın Kiraz Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Kiraz Çocuk Küpe
%0
15.232 TL
15.232 TL
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5.077 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E148250
Altın Çilek Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Çilek Çocuk Küpe
%0
15.232 TL
15.232 TL
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5.077 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E148180
Altın Üçgen Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Üçgen Baget Küpe
%0
16.184 TL
16.184 TL
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5.395 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR91275
0.04 Karat Pırlanta Taşlı Burgu Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.04 Karat Pırlanta Taşlı Burgu Yüzük
%0
21.360 TL
21.360 TL
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7.120 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB09495
0.03 Karat Pırlanta Kalpli Sonsuzluk Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.03 Karat Pırlanta Kalpli Sonsuzluk Bileklik
%0
17.472 TL
17.472 TL
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5.824 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49774
0.32 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.32 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
14.352 TL
14.352 TL
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4.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P133414
Altın Ay Güneş Charm - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Ay Güneş Charm
%0
17.068 TL
17.068 TL
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5.689 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E146222
Altın Uğur Böceği Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Uğur Böceği Çocuk Küpe
%0
15.504 TL
15.504 TL
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5.168 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  H001303
Altın Deniz Yıldızı Halhal - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Deniz Yıldızı Halhal
%0
15.504 TL
15.504 TL
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5.168 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  S009956
Altın Maşallah Bebek Yaka İğnesi - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Maşallah Bebek Yaka İğnesi
%0
15.844 TL
15.844 TL
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5.281 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  C047159
Altın Küçük Top Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Küçük Top Zincir Kolye
%0
15.844 TL
15.844 TL
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5.281 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B007272
Altın Çift Zincir Plaka Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Çift Zincir Plaka Bileklik
%0
16.456 TL
16.456 TL
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5.485 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N065450
Altın Taşlı Ay Yıldız Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Ay Yıldız Kolye
%0
16.456 TL
16.456 TL
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5.485 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1142902
Altın Çift Taşlı Su Yolu Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Çift Taşlı Su Yolu Küpe
%0
11.250 TL
11.250 TL
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3.750 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R137896
Altın Taşlı Kalp Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Kalp Yüzük
%0
15.572 TL
15.572 TL
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5.191 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E187377
Altın Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Trend Küpe
%0
14.008 TL
14.008 TL
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4.669 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN38872
0.02 Karat Pırlanta L Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.02 Karat Pırlanta L Harf Kolye
%0
28.644 TL
28.644 TL
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9.548 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E143774
Altın Kelebek Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Kelebek Çocuk Küpe
%0
15.844 TL
15.844 TL
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5.281 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E130767
Altın Pembe Büyük Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Pembe Büyük Çocuk Küpe
%0
15.844 TL
15.844 TL
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5.281 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N082657
Altın Harfli Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Harfli Kolye
%0
16.524 TL
16.524 TL
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5.508 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N136143
Altın Damla Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Aynı Gün Kargo
Altın Damla Trend Kolye
%0
15.844 TL
15.844 TL
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5.281 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E198255
Altın Mavi Yonca Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Mavi Yonca Çocuk Küpe
%0
16.184 TL
16.184 TL
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5.395 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN38903
0.02 Karat Pırlanta Z Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.02 Karat Pırlanta Z Harf Kolye
%0
28.644 TL
28.644 TL
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9.548 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E148258
Altın Nazar Boncuklu Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Nazar Boncuklu Çocuk Küpe
%0
16.252 TL
16.252 TL
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5.417 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E198145
Altın Pati Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Pati Çocuk Küpe
%0
16.252 TL
16.252 TL
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5.417 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E186925
Altın Dörtlü Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Dörtlü Baget Küpe
%0
16.252 TL
16.252 TL
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5.417 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N058563
Altın Taşlı Sonsuzluk Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Aynı Gün Kargo
Altın Taşlı Sonsuzluk Kolye
%0
17.068 TL
17.068 TL
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5.689 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P127531
Altın Taşlı Kuzey Yıldızı Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Kuzey Yıldızı Kolye Ucu
%0
16.456 TL
16.456 TL
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5.485 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R136478
Altın Sade Beştaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Sade Beştaş Yüzük
%0
16.728 TL
16.728 TL
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5.576 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N137980
Altın Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Kolye
%0
18.360 TL
18.360 TL
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6.120 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E117383
Altın Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Tektaş Küpe
%0
17.408 TL
17.408 TL
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5.803 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P127507
Altın Taşlı Love Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Love Kolye Ucu
%0
16.728 TL
16.728 TL
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5.576 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N084735
Altın Tasarım Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Tasarım Baget Kolye
%0
14.892 TL
14.892 TL
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4.964 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E173983
Altın Damla Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Damla Baget Küpe
%0
12.784 TL
12.784 TL
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4.261 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B272228
Altın At Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın At Bileklik
%0
16.796 TL
16.796 TL
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5.599 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E151437
Altın Zincir Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Zincir Halka Küpe
%0
18.564 TL
18.564 TL
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6.188 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN40537
0.02 Karat Pırlanta F Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.02 Karat Pırlanta F Harf Kolye
%0
28.644 TL
28.644 TL
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9.548 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R095292
Altın Taşlı Işıltı Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Işıltı Yüzük
%0
17.680 TL
17.680 TL
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5.893 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  S009963
Altın Uğur Böceği Bebek Yaka İğnesi - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Uğur Böceği Bebek Yaka İğnesi
%0
16.796 TL
16.796 TL
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5.599 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR11055
0.09 Karat Pırlanta Taşlı Kalp Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.09 Karat Pırlanta Taşlı Kalp Yüzük
%0
42.912 TL
42.912 TL
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14.304 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN53553
0.09 Karat Pırlanta Yarı Efektli Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.09 Karat Pırlanta Yarı Efektli Baget Kolye
%0
18.720 TL
18.720 TL
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6.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E168506
Altın Burgu Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Burgu Halka Küpe
%0
18.632 TL
18.632 TL
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6.211 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN38811
0.02 Karat Pırlanta S Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.02 Karat Pırlanta S Harf Kolye
%0
28.644 TL
28.644 TL
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9.548 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN40527-r
0.04 Karat Pırlanta U Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.04 Karat Pırlanta U Harf Kolye
%0
28.644 TL
28.644 TL
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9.548 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE22966
1.89 Karat Pırlanta Blue Topaz Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
Aynı Gün Kargo
1.89 Karat Pırlanta Blue Topaz Küpe
%0
17.376 TL
17.376 TL
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5.792 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  H001301
Altın Taşlı Kuzey Yıldızı Halhal - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Kuzey Yıldızı Halhal
%0
16.864 TL
16.864 TL
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5.621 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE19674
0.14 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.14 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
15.840 TL
15.840 TL
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5.280 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET12451
0.10 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.10 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
12.648 TL
12.648 TL
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4.216 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B230999
Altın Çift Zincirli Yıldız Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Çift Zincirli Yıldız Bileklik
%0
17.816 TL
17.816 TL
Sepete Ekle
5.939 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R138392
Altın Trend Taşlı Kalp Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Trend Taşlı Kalp Yüzük
%0
17.068 TL
17.068 TL
Sepete Ekle
5.689 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B272227
Altın Kedi Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Aynı Gün Kargo
Altın Kedi Bileklik
%0
17.204 TL
17.204 TL
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5.735 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N080290
Altın Çift Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Çift Kalp Kolye
%0
17.816 TL
17.816 TL
Sepete Ekle
5.939 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R124485
Altın Piramit Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Piramit Yüzük
%0
17.204 TL
17.204 TL
Sepete Ekle
5.735 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  H001302
Altın Taşlı Deniz Yıldızı Halhal - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Deniz Yıldızı Halhal
%0
17.204 TL
17.204 TL
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5.735 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R087983
Altın Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Yüzük
%0
18.088 TL
18.088 TL
Sepete Ekle
6.029 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE15656
0.08 Karat Elmas Damla Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.08 Karat Elmas Damla Küpe
%0
16.056 TL
16.056 TL
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5.352 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR152517
0.35 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.35 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
14.136 TL
14.136 TL
Sepete Ekle
4.712 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N134764
Altın Yıldız Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Yıldız Kalp Kolye
%0
17.408 TL
17.408 TL
Sepete Ekle
5.803 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN63430
0.11 Karat Pırlanta Trend Yıldız Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.11 Karat Pırlanta Trend Yıldız Kolye
%0
17.376 TL
17.376 TL
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5.792 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K007481
Altın Mavi Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Mavi Çocuk Künye
%0
17.680 TL
17.680 TL
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5.893 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E130299
Altın Pembe Nazar Çocuk Küpe - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Pembe Nazar Çocuk Küpe
%0
17.680 TL
17.680 TL
Sepete Ekle
5.893 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E171521
Altın Oval Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Oval Baget Küpe
%0
15.572 TL
15.572 TL
Sepete Ekle
5.191 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN42410
0.06 Karat Pırlanta Baget Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.06 Karat Pırlanta Baget Damla Kolye
%0
18.048 TL
18.048 TL
Sepete Ekle
6.016 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N098541
Altın Baget Taşlı Balık Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Baget Taşlı Balık Kolye
%0
17.680 TL
17.680 TL
Sepete Ekle
5.893 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E148539
Altın Taşlı Kelebek Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Taşlı Kelebek Küpe
%0
15.572 TL
15.572 TL
Sepete Ekle
5.191 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE23398
3.43 Karat Pırlanta Fancy Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
3.43 Karat Pırlanta Fancy Küpe
%0
17.640 TL
17.640 TL
Sepete Ekle
5.880 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN38237
0.02 Karat Pırlanta P Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.02 Karat Pırlanta P Harf Kolye
%0
28.644 TL
28.644 TL
Sepete Ekle
9.548 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R136973
Altın Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Tektaş Yüzük
%0
16.524 TL
16.524 TL
Sepete Ekle
5.508 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN38910
0.04 Karat Pırlanta T Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.04 Karat Pırlanta T Harf Kolye
%0
28.644 TL
28.644 TL
Sepete Ekle
9.548 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B246486
Altın Şans Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Şans Trend Bileklik
%0
19.040 TL
19.040 TL
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6.347 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N074056
Altın Sonsuz Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Sonsuz Kolye
%0
16.252 TL
16.252 TL
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5.417 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R095201
Altın Yılan Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Yılan Yüzük
%0
17.068 TL
17.068 TL
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5.689 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P127472
Altın Taşlı Güneş Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Güneş Kolye Ucu
%0
17.680 TL
17.680 TL
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5.893 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E161659
Altın Reina Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Reina Baget Küpe
%0
18.632 TL
18.632 TL
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6.211 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM00911
Altın Kare Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Aynı Gün Kargo
Altın Kare Şahmeran Bileklik
%0
21.692 TL
21.692 TL
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7.231 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN39049
0.02 Karat Pırlanta B Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.02 Karat Pırlanta B Harf Kolye
%0
28.644 TL
28.644 TL
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9.548 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN38555
0.02 Karat Pırlanta G Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.02 Karat Pırlanta G Harf Kolye
%0
17.134 TL
17.134 TL
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5.711 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1148194
Altın Sarkıntılı Dörtlü Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Sarkıntılı Dörtlü Küpe
%0
16.796 TL
16.796 TL
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5.599 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN39017
0.04 Karat Pırlanta K Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.04 Karat Pırlanta K Harf Kolye
%0
28.644 TL
28.644 TL
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9.548 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN24510
0.08 Karat Pırlanta Efektli Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.08 Karat Pırlanta Efektli Baget Kolye
%0
19.992 TL
19.992 TL
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6.664 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN38218
0.04 Karat Pırlanta A Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.04 Karat Pırlanta A Harf Kolye
%0
28.644 TL
28.644 TL
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9.548 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K009790
Altın Uğur Böceği Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Uğur Böceği Çocuk Künye
%0
18.904 TL
18.904 TL
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6.301 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE21922
0.10 Karat Pırlanta Efektli Baget Markiz Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.10 Karat Pırlanta Efektli Baget Markiz Küpe
%0
17.352 TL
17.352 TL
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5.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N078930
Altın Balık Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Balık Kolye
%0
19.176 TL
19.176 TL
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6.392 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K008920
Altın Nazar Boncuklu Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Nazar Boncuklu Çocuk Künye
%0
19.244 TL
19.244 TL
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6.415 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE24860
0.15 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.15 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
16.656 TL
16.656 TL
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5.552 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN38989
0.02 Karat Pırlanta R Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.02 Karat Pırlanta R Harf Kolye
%0
28.644 TL
28.644 TL
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9.548 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R083661
Altın Taşlı Yuvarlak Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Yuvarlak Yüzük
%0
19.516 TL
19.516 TL
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6.505 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E153703
Altın Baget Taşlı Oval Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Taşlı Oval Küpe
%0
16.456 TL
16.456 TL
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5.485 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN38276
0.02 Karat Pırlanta C Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.02 Karat Pırlanta C Harf Kolye
%0
28.644 TL
28.644 TL
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9.548 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN39086
0.04 Karat Pırlanta E Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.04 Karat Pırlanta E Harf Kolye
%0
28.644 TL
28.644 TL
Sepete Ekle
9.548 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32722
0.09 Karat Elmas Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.09 Karat Elmas Küpe
%0
16.200 TL
16.200 TL
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5.400 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE04054
0.08 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.08 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
22.224 TL
22.224 TL
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7.408 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N098528
Altın Anne ve Kız Taşlı Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Anne ve Kız Taşlı Kolye
%0
19.516 TL
19.516 TL
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6.505 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E158896
Altın Damla Taşlı Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Damla Taşlı Küpe
%0
16.728 TL
16.728 TL
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5.576 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P130775
Altın Erkek Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Erkek Kolye Ucu
%0
18.632 TL
18.632 TL
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6.211 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN38322
0.04 Karat Pırlanta N Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.04 Karat Pırlanta N Harf Kolye
%0
28.644 TL
28.644 TL
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9.548 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N080953
Altın Baget Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Aynı Gün Kargo
Altın Baget Çiçek Kolye
%0
19.720 TL
19.720 TL
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6.573 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  H001305
Altın Göz Halhal - Lizay Pırlanta - Joy
Aynı Gün Kargo
Altın Göz Halhal
%0
18.904 TL
18.904 TL
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6.301 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N101725
Altın Kilit Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kilit Kalp Kolye
%0
20.876 TL
20.876 TL
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6.959 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR133271
0.28 Karat Ametist Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.28 Karat Ametist Baget Yüzük
%0
24.840 TL
24.840 TL
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8.280 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM00915
Altın Yıldız Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Aynı Gün Kargo
Altın Yıldız Şahmeran Bileklik
%0
19.040 TL
19.040 TL
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6.347 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN39128
0.04 Karat Pırlanta H Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.04 Karat Pırlanta H Harf Kolye
%0
28.644 TL
28.644 TL
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9.548 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR64333
0.25 Karat Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.25 Karat Safir Yüzük
%0
23.184 TL
23.184 TL
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7.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N069245
Altın Şans Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Şans Zincir Kolye
%0
19.516 TL
19.516 TL
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6.505 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N134551
Altın İki Renk Çift Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın İki Renk Çift Kalp Kolye
%0
20.196 TL
20.196 TL
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6.732 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR143691
0.04 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.04 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
17.448 TL
17.448 TL
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5.816 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13257
0.34 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
0.34 Karat Pırlanta Safir Bileklik
%0
20.064 TL
20.064 TL
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6.688 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR112544
0.37 Karat Blue Topaz Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.37 Karat Blue Topaz Baget Yüzük
%0
25.800 TL
25.800 TL
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8.600 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N134704
Altın Taşlı Yılan Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Yılan Kolye
%0
19.516 TL
19.516 TL
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6.505 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM00480
Altın Hilal Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Hilal Şahmeran Bileklik
%0
20.400 TL
20.400 TL
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6.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N098525
Altın Peri Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Peri Kolye
%0
19.516 TL
19.516 TL
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6.505 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N098490
Altın At Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Aynı Gün Kargo
Altın At Kolye
%0
19.720 TL
19.720 TL
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6.573 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R080899
Altın Gül Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Gül Yüzük
%0
19.516 TL
19.516 TL
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6.505 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN38827
0.04 Karat Pırlanta D Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.04 Karat Pırlanta D Harf Kolye
%0
28.644 TL
28.644 TL
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9.548 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N080285
Altın Yıldız Çemberi Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Yıldız Çemberi Kolye
%0
20.128 TL
20.128 TL
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6.709 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R095047
Altın Çiçek Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Çiçek Yüzük
%0
20.468 TL
20.468 TL
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6.823 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM00912
Altın Taşlı Kalp Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Kalp Şahmeran Bileklik
%0
19.516 TL
19.516 TL
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6.505 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE23094
2.66 Karat Pırlanta Pembe Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.66 Karat Pırlanta Pembe Safir Küpe
%0
18.456 TL
18.456 TL
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6.152 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R136508
Altın Beştaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Beştaş Yüzük
%0
19.924 TL
19.924 TL
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6.641 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R092160
Altın Yıldız Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Yıldız Taşlı Yüzük
%0
20.740 TL
20.740 TL
Sepete Ekle
6.913 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR25562
0.05 Karat Elmas Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.05 Karat Elmas Tektaş Yüzük
%0
24.552 TL
24.552 TL
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8.184 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN40527
0.04 Karat Pırlanta U Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.04 Karat Pırlanta U Harf Kolye
%0
17.134 TL
17.134 TL
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5.711 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R136830
Altın Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Tektaş Yüzük
%0
18.632 TL
18.632 TL
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6.211 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRB1268
0.15 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.15 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük
%0
20.568 TL
20.568 TL
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6.856 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R136605
Altın Beştaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Beştaş Yüzük
%0
19.176 TL
19.176 TL
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6.392 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N083246
Altın Deniz Yıldızlı Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Deniz Yıldızlı Damla Kolye
%0
20.740 TL
20.740 TL
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6.913 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N080980
Altın Yıldız Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Yıldız Trend Kolye
%0
21.012 TL
21.012 TL
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7.004 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN58130
0.09 Karat Pırlanta Efektli Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.09 Karat Pırlanta Efektli Baget Kolye
%0
20.448 TL
20.448 TL
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6.816 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR106021
0.09 Karat Pırlanta Efektli Yuvarlak Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.09 Karat Pırlanta Efektli Yuvarlak Yüzük
%0
19.416 TL
19.416 TL
Sepete Ekle
6.472 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR140239
0.02 Karat Pırlanta Üç Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.02 Karat Pırlanta Üç Taşlı Yüzük
%0
27.336 TL
27.336 TL
Sepete Ekle
9.112 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN37952
0.04 Karat Pırlanta N Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.04 Karat Pırlanta N Harf Kolye
%0
17.134 TL
17.134 TL
Sepete Ekle
5.711 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM00910
Altın Yuvarlak Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Aynı Gün Kargo
Altın Yuvarlak Şahmeran Bileklik
%0
20.400 TL
20.400 TL
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6.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E148525
Altın Yaprak Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Yaprak Küpe
%0
20.128 TL
20.128 TL
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6.709 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE28309
0.64 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.64 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
17.352 TL
17.352 TL
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5.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N101859
Altın Su Yolu Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Aynı Gün Kargo
Altın Su Yolu Baget Kolye
%0
18.292 TL
18.292 TL
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6.097 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N098497
Altın Mavi Mineli Balık Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Mavi Mineli Balık Kolye
%0
20.740 TL
20.740 TL
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6.913 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  H001300
Altın Güneş Yıldızlı Halhal - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Güneş Yıldızlı Halhal
%0
20.468 TL
20.468 TL
Sepete Ekle
6.823 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N070688
Altın Top Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Top Zincir Kolye
%0
21.284 TL
21.284 TL
Sepete Ekle
7.095 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K007485
Altın Mavi Hasır Zincirli Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Mavi Hasır Zincirli Çocuk Künye
%0
20.468 TL
20.468 TL
Sepete Ekle
6.823 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM00914
Altın Baget Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Baget Şahmeran Bileklik
%0
20.468 TL
20.468 TL
Sepete Ekle
6.823 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN48302
0.09 Karat Pırlanta Taşlı Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.09 Karat Pırlanta Taşlı Trend Kolye
%0
21.720 TL
21.720 TL
Sepete Ekle
7.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN19011
1.00 Karat Elmas Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.00 Karat Elmas Safir Kolye
%0
27.576 TL
27.576 TL
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9.192 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B265989
Altın Çift Zincir Taşlı Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Çift Zincir Taşlı Bileklik
%0
18.360 TL
18.360 TL
Sepete Ekle
6.120 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E142359
Altın Gül Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Aynı Gün Kargo
Altın Gül Küpe
%0
20.876 TL
20.876 TL
Sepete Ekle
6.959 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE21198
0.12 Karat Pırlanta Kalp Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.12 Karat Pırlanta Kalp Küpe
%0
22.512 TL
22.512 TL
Sepete Ekle
7.504 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E143526
Altın Taşlı Reina Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Taşlı Reina Küpe
%0
18.564 TL
18.564 TL
Sepete Ekle
6.188 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  S009968
Altın Mavi Nazar Bebek Yaka İğnesi - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Mavi Nazar Bebek Yaka İğnesi
%0
20.740 TL
20.740 TL
Sepete Ekle
6.913 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE23305
5.17 Karat Pırlanta Fancy Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
5.17 Karat Pırlanta Fancy Küpe
%0
20.640 TL
20.640 TL
Sepete Ekle
6.880 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P127304
Altın Taşlı Kuzey Yıldızlı Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Kuzey Yıldızlı Kolye Ucu
%0
20.876 TL
20.876 TL
Sepete Ekle
6.959 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRB1244
0.15 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.15 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük
%0
20.568 TL
20.568 TL
Sepete Ekle
6.856 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRB1245
0.15 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.15 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük
%0
20.568 TL
20.568 TL
Sepete Ekle
6.856 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR108269
0.11 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.11 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
20.136 TL
20.136 TL
Sepete Ekle
6.712 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N083229
Altın Nazar Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Nazar Kalp Kolye
%0
21.964 TL
21.964 TL
Sepete Ekle
7.321 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K008887
Altın Çiçek Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Çiçek Çocuk Künye
%0
17.680 TL
17.680 TL
Sepete Ekle
5.893 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E167972
Altın Yuvarlak Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Yuvarlak Baget Küpe
%0
17.680 TL
17.680 TL
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5.893 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR147041
0.08 Karat Pırlanta Baget Modern Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.08 Karat Pırlanta Baget Modern Yüzük
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25.536 TL
25.536 TL
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8.512 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B240430
Altın Sıra Nazar Boncuklu Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Sıra Nazar Boncuklu Bileklik
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19.924 TL
19.924 TL
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6.641 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E147465
Altın Göz Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Göz Halka Küpe
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23.120 TL
23.120 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 18.120 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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6.040TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB09511
0.06 Karat Pırlanta Kalpli Şans Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.06 Karat Pırlanta Kalpli Şans Bileklik
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23.328 TL
23.328 TL
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7.776 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR132250
0.46 Karat Pırlanta Damla Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.46 Karat Pırlanta Damla Yakut Yüzük
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19.632 TL
19.632 TL
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6.544 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E171168
Altın Su Yolu Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Su Yolu Küpe
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22.032 TL
22.032 TL
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7.344 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN57359
0.21 Karat Pırlanta Efekt Kenarlı Taşlı Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Efekt Kenarlı Taşlı Kolye
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24.648 TL
24.648 TL
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8.216 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR138643
0.07 Karat Elmas Gül Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.07 Karat Elmas Gül Yüzük
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19.752 TL
19.752 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 14.752 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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4.917TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R099953
Altın Beştaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Beştaş Yüzük
%0
24.140 TL
24.140 TL
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8.047 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N098549
Altın Papyonlu Kedi Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Papyonlu Kedi Kolye
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21.692 TL
21.692 TL
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7.231 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E148543
Altın Sarkıt Damla Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Sarkıt Damla Küpe
%0
19.040 TL
19.040 TL
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6.347 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR152145
0.09 Karat Pırlanta Taşlı Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.09 Karat Pırlanta Taşlı Trend Yüzük
%0
24.024 TL
24.024 TL
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8.008 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54115
0.34 Karat Pırlanta Yakut Halka Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.34 Karat Pırlanta Yakut Halka Kolye
%0
28.008 TL
28.008 TL
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9.336 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN52472
0.12 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.12 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
19.920 TL
19.920 TL
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6.640 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R136931
Altın Oval Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Oval Tektaş Yüzük
%0
20.400 TL
20.400 TL
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6.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN53214
0.14 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.14 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
21.264 TL
21.264 TL
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7.088 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B248637
Altın Uğur Böceği Çocuk Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Uğur Böceği Çocuk Bileklik
%0
19.244 TL
19.244 TL
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6.415 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R088716
Altın Beştaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Beştaş Yüzük
%0
24.684 TL
24.684 TL
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8.228 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N181384
Altın Tablo Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Tablo Harf Kolye
%0
16.116 TL
16.116 TL
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5.372 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  S009962
Altın Nazar Bebek Yaka İğnesi - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Nazar Bebek Yaka İğnesi
%0
21.692 TL
21.692 TL
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7.231 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE22266
0.10 Karat Pırlanta Baget Damla Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.10 Karat Pırlanta Baget Damla Küpe
%0
20.712 TL
20.712 TL
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6.904 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R145333
Altın Mineli Göz Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Mineli Göz Yüzük
%0
23.800 TL
23.800 TL
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7.933 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B343543
Altın Trend Çiçek Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Trend Çiçek Bileklik
%0
21.000 TL
21.000 TL
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7.000 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N085551
Altın Taşlı Yaşam Çiçeği Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Yaşam Çiçeği Kolye
%0
22.848 TL
22.848 TL
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7.616 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N133925
Altın Gökyüzü Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Gökyüzü Kolye
%0
21.760 TL
21.760 TL
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7.253 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR110377
2.63 Karat Pırlanta Fancy Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
2.63 Karat Pırlanta Fancy Yüzük
%0
24.816 TL
24.816 TL
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8.272 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N098487
Altın Yunus Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Aynı Gün Kargo
Altın Yunus Kolye
%0
22.236 TL
22.236 TL
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7.412 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E199611
Altın Damla Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Damla Trend Küpe
%0
21.964 TL
21.964 TL
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7.321 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N081003
Altın Midye Deniz Yıldızı Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Midye Deniz Yıldızı Kolye
%0
20.128 TL
20.128 TL
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6.709 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE14592
0.11 Karat Pırlanta Kare Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.11 Karat Pırlanta Kare Küpe
%0
26.736 TL
26.736 TL
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8.912 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN39115
0.04 Karat Pırlanta M Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.04 Karat Pırlanta M Harf Kolye
%0
28.644 TL
28.644 TL
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9.548 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN35206
0.13 Karat Pırlanta Trend Yıldız Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.13 Karat Pırlanta Trend Yıldız Kolye
%0
25.248 TL
25.248 TL
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8.416 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P133320
Altın Kenar Taşlı Üçgen Charm - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kenar Taşlı Üçgen Charm
%0
24.412 TL
24.412 TL
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8.137 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN47025
1.54 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.54 Karat Pırlanta Yakut Kolye
%0
24.720 TL
24.720 TL
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8.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN51079
0.09 Karat Elmas Gül Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.09 Karat Elmas Gül Kolye
%0
25.512 TL
25.512 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 20.512 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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6.837TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E148049
Altın Sarkıntılı Çark Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Aynı Gün Kargo
Altın Sarkıntılı Çark Küpe
%0
23.188 TL
23.188 TL
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7.729 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE20403
0.14 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.14 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
22.200 TL
22.200 TL
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7.400 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K013383
Altın Nazar Boncuklu Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Nazar Boncuklu Künye
%0
22.236 TL
22.236 TL
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7.412 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N065563
Altın Üç Renkli Top Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Üç Renkli Top Zincir Kolye
%0
23.120 TL
23.120 TL
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7.707 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P127544
Altın Taşlı Kuzey Yıldız Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Kuzey Yıldız Kolye Ucu
%0
22.304 TL
22.304 TL
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7.435 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E198647
Altın Sallantılı Yeşil Markiz Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Sallantılı Yeşil Markiz Küpe
%0
22.304 TL
22.304 TL
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7.435 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN58371
0.14 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.14 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
21.192 TL
21.192 TL
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7.064 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E147472
Altın Sallantılı Kuzey Yıldızı Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Sallantılı Kuzey Yıldızı Küpe
%0
24.684 TL
24.684 TL
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8.228 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR93410
1.03 Karat Pembe Safir Damla Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.03 Karat Pembe Safir Damla Yüzük
%0
32.424 TL
32.424 TL
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10.808 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE30154
0.19 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
18.672 TL
18.672 TL
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6.224 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  C030810
Altın Spiga Zincir - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Spiga Zincir
%0
22.576 TL
22.576 TL
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7.525 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E161666
Altın Tasarım Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Tasarım Baget Küpe
%0
23.596 TL
23.596 TL
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7.865 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN17137
0.08 Karat Pırlanta Efektli Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.08 Karat Pırlanta Efektli Kolye
%0
35.304 TL
35.304 TL
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11.768 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR139069
0.15 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.15 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
%0
20.304 TL
20.304 TL
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6.768 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B280267
Altın Damla Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Damla Baget Bileklik
%0
22.712 TL
22.712 TL
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7.571 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E148802
Altın Taşlı Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Baget Küpe
%0
23.596 TL
23.596 TL
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7.865 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN15490
0.09 Karat Elmas Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.09 Karat Elmas Tektaş Kolye
%0
29.400 TL
29.400 TL
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9.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  S009959
Altın Uğur Böcekli Bebek Yaka İğnesi - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Uğur Böcekli Bebek Yaka İğnesi
%0
22.576 TL
22.576 TL
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7.525 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN50650
0.10 Karat Pırlanta Rose Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.10 Karat Pırlanta Rose Kalp Kolye
%0
33.912 TL
33.912 TL
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11.304 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R144337
Altın Mineli Mavi Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Mineli Mavi Taşlı Yüzük
%0
24.956 TL
24.956 TL
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8.319 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN37961
0.04 Karat Pırlanta M Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.04 Karat Pırlanta M Harf Kolye
%0
17.134 TL
17.134 TL
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5.711 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N080874
Altın Güneş ve Yıldız Çift Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Güneş ve Yıldız Çift Kolye
%0
21.556 TL
21.556 TL
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7.185 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN51270
0.19 Karat Pırlanta Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
Aynı Gün Kargo
0.19 Karat Pırlanta Çiçek Kolye
%0
20.952 TL
20.952 TL
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6.984 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR89359
0.13 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.13 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
25.848 TL
25.848 TL
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8.616 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE31050
0.09 Karat Pırlanta Efektli Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.09 Karat Pırlanta Efektli Baget Küpe
%0
23.376 TL
23.376 TL
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7.792 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN57255
0.44 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.44 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
26.016 TL
26.016 TL
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8.672 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N133505
Altın Taşlı Yonca Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Yonca Kolye
%0
23.120 TL
23.120 TL
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7.707 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B317205
Altın Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Bileklik
%0
24.548 TL
24.548 TL
Sepete Ekle
8.183 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R127146
Altın Mavi Taşlı Ok Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Mavi Taşlı Ok Yüzük
%0
25.432 TL
25.432 TL
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8.477 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P131037
Altın Erkek Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Erkek Kolye Ucu
%0
23.188 TL
23.188 TL
Sepete Ekle
7.729 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N101692
Altın Siyah Yıldız Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Siyah Yıldız Kolye
%0
24.412 TL
24.412 TL
Sepete Ekle
8.137 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N058269
Altın Üç Renk Küçük Top Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Üç Renk Küçük Top Zincir Kolye
%0
24.548 TL
24.548 TL
Sepete Ekle
8.183 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN16713
0.08 Karat Pırlanta Efektli Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.08 Karat Pırlanta Efektli Kolye
%0
45.408 TL
45.408 TL
Sepete Ekle
15.136 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E147471
Altın Yonca Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Yonca Halka Küpe
%0
25.908 TL
25.908 TL
Sepete Ekle
8.636 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR80580
1.86 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.86 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
24.888 TL
24.888 TL
Sepete Ekle
8.296 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR120887
0.19 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük
%0
24.912 TL
24.912 TL
Sepete Ekle
8.304 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N057950
Altın Üçlü Top Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Üçlü Top Zincir Kolye
%0
26.180 TL
26.180 TL
Sepete Ekle
8.727 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR127605
0.46 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.46 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
24.624 TL
24.624 TL
Sepete Ekle
8.208 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN53854
0.17 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.17 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
21.192 TL
21.192 TL
Sepete Ekle
7.064 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR139925
0.11 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.11 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
21.984 TL
21.984 TL
Sepete Ekle
7.328 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRB1258
0.20 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.20 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük
%0
22.992 TL
22.992 TL
Sepete Ekle
7.664 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRB1259
0.20 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.20 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük
%0
22.992 TL
22.992 TL
Sepete Ekle
7.664 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E148060
Altın Pul Sarkıntılı Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Pul Sarkıntılı Halka Küpe
%0
26.384 TL
26.384 TL
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8.795 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR71900
1.33 Karat Pırlanta Damla Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.33 Karat Pırlanta Damla Yakut Yüzük
%0
24.960 TL
24.960 TL
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8.320 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124278
0.20 Karat Pırlanta Çiçek Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.20 Karat Pırlanta Çiçek Yüzük
%0
26.136 TL
26.136 TL
Sepete Ekle
8.712 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN46813
0.15 Karat Pırlanta Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.15 Karat Pırlanta Çiçek Kolye
%0
22.968 TL
22.968 TL
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7.656 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  S009957
Altın Bebek Yaka İğnesi - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Bebek Yaka İğnesi
%0
24.140 TL
24.140 TL
Sepete Ekle
8.047 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E148220
Altın Klasik Küçük Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Klasik Küçük Halka Küpe
%0
26.656 TL
26.656 TL
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8.885 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1101484
Altın Sarkan Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Sarkan Baget Küpe
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30.532 TL
30.532 TL
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10.177 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R127158
Altın Renkli Taşlı Üçgen Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Renkli Taşlı Üçgen Yüzük
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24.344 TL
24.344 TL
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8.115 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N085047
Altın Kuzey Yıldızlı Plaka Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kuzey Yıldızlı Plaka Kolye
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25.432 TL
25.432 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 20.432 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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6.811TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N098540
Altın Taşlı Dikdörtgen Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Dikdörtgen Kolye
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25.432 TL
25.432 TL
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8.477 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR141162
0.12 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.12 Karat Pırlanta Baget Yüzük
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20.664 TL
20.664 TL
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6.888 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E148284
Altın İki Renk Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın İki Renk Halka Küpe
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19.516 TL
19.516 TL
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6.505 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B256346
Altın Yılan Zincir Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Yılan Zincir Bileklik
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34.204 TL
34.204 TL
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11.401 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K010087
Altın Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Çocuk Künye
%0
25.704 TL
25.704 TL
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8.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R095298
Altın Taşlı Tasarım Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Tasarım Yüzük
%0
25.704 TL
25.704 TL
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8.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E148501
Altın Güneş Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Güneş Halka Küpe
%0
27.064 TL
27.064 TL
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9.021 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E148509
Altın Yaprak Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Yaprak Küpe
%0
25.908 TL
25.908 TL
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8.636 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K013488
Altın Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Çocuk Künye
%0
24.684 TL
24.684 TL
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8.228 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN37392
0.08 Karat Pırlanta Baget Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.08 Karat Pırlanta Baget Tektaş Kolye
%0
28.224 TL
28.224 TL
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9.408 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE21960
0.20 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.20 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
26.544 TL
26.544 TL
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8.848 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E148092
Altın Fil Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Fil Halka Küpe
%0
27.268 TL
27.268 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 22.268 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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7.423TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR57261
1.35 Karat Alexandrite Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.35 Karat Alexandrite Yüzük
%0
30.888 TL
30.888 TL
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10.296 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN48666
0.99 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.99 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye
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27.024 TL
27.024 TL
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9.008 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  C031046
Altın Ataç Zincir - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Ataç Zincir
%0
25.908 TL
25.908 TL
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8.636 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1109648
Altın Taşlı Sallantılı Göz Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Sallantılı Göz Küpe
%0
31.212 TL
31.212 TL
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10.404 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R076473
Altın Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Tektaş Yüzük
%0
26.520 TL
26.520 TL
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8.840 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE06639
0.15 Karat Pırlanta Taşlı Yuvarlak Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.15 Karat Pırlanta Taşlı Yuvarlak Küpe
%0
27.792 TL
27.792 TL
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9.264 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN43484
0.32 Karat Pırlanta Taşlı Klasik Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.32 Karat Pırlanta Taşlı Klasik Kolye
%0
30.144 TL
30.144 TL
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10.048 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P131058
Altın Erkek Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Erkek Kolye Ucu
%0
25.432 TL
25.432 TL
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8.477 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E148511
Altın Yaprak Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Yaprak Baget Küpe
%0
30.192 TL
30.192 TL
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10.064 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR71816
0.30 Karat Pırlanta Baget Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.30 Karat Pırlanta Baget Yakut Yüzük
%0
23.808 TL
23.808 TL
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7.936 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N072504
Altın Gül Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Gül Kolye
%0
25.704 TL
25.704 TL
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8.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR100601
0.12 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.12 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
26.256 TL
26.256 TL
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8.752 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRT1246
0.15 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.15 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%0
23.256 TL
23.256 TL
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7.752 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B274422
Altın Taşlı Yaprak Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Taşlı Yaprak Bileklik
%0
26.860 TL
26.860 TL
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8.953 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E150868
Altın Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Küpe
%0
30.532 TL
30.532 TL
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10.177 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N046629
Altın Fatma Eli Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Fatma Eli Kolye
%0
26.792 TL
26.792 TL
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8.931 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R065429
Altın Tamtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Tamtur Yüzük
%0
27.064 TL
27.064 TL
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9.021 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K007501
Altın Nazar Boncuklu Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Nazar Boncuklu Çocuk Künye
%0
35.088 TL
35.088 TL
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11.696 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN43293
0.10 Karat Pırlanta Tria Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.10 Karat Pırlanta Tria Kolye
%0
53.352 TL
53.352 TL
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17.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR149022
0.11 Karat Elmas Yeditaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.11 Karat Elmas Yeditaş Yüzük
%0
24.576 TL
24.576 TL
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8.192 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRT1241
0.10 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.10 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%0
25.656 TL
25.656 TL
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8.552 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN47348
0.07 Karat Pırlanta Baget Üçgen Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.07 Karat Pırlanta Baget Üçgen Kolye
%0
34.632 TL
34.632 TL
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11.544 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  SM00913
Altın Güneş Şahmeran Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Güneş Şahmeran Bileklik
%0
25.704 TL
25.704 TL
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8.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P131052
Altın Siyah Erkek Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Siyah Erkek Kolye Ucu
%0
25.976 TL
25.976 TL
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8.659 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR177808
0.85 Karat Pırlanta Elmas Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.85 Karat Pırlanta Elmas Safir Yüzük
%0
22.896 TL
22.896 TL
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7.632 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1148768
Altın Tasarım Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Tasarım Küpe
%0
48.192 TL
48.192 TL
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16.064 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN32558
1.13 Karat Pırlanta Damla Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.13 Karat Pırlanta Damla Yakut Kolye
%0
30.720 TL
30.720 TL
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10.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR84780
0.17 Karat Elmas Damla Tria Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.17 Karat Elmas Damla Tria Yüzük
%0
24.936 TL
24.936 TL
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8.312 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR141014
0.43 Karat Pırlanta Ametist Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.43 Karat Pırlanta Ametist Yüzük
%0
27.000 TL
27.000 TL
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9.000 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  H001212
Altın Baget Çiçek Halhal - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Baget Çiçek Halhal
%0
32.912 TL
32.912 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 27.912 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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9.304TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR105919
0.36 Karat Pırlanta Damla Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.36 Karat Pırlanta Damla Safir Yüzük
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24.648 TL
24.648 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 19.648 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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6.549TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR129498
0.12 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.12 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük
%0
25.392 TL
25.392 TL
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8.464 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR158845
0.57 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.57 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
29.736 TL
29.736 TL
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9.912 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR138992
0.07 Karat Pırlanta Taşlı Düz Kesim Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.07 Karat Pırlanta Taşlı Düz Kesim Yüzük
%0
28.224 TL
28.224 TL
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9.408 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR169593
0.20 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.20 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
24.408 TL
24.408 TL
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8.136 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR71822
0.22 Karat Pırlanta Baget Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.22 Karat Pırlanta Baget Safir Yüzük
%0
23.088 TL
23.088 TL
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7.696 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR168555
0.19 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
24.024 TL
24.024 TL
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8.008 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE31228
0.17 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.17 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
25.992 TL
25.992 TL
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8.664 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33772
0.13 Karat Pırlanta Yıldız Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.13 Karat Pırlanta Yıldız Küpe
%0
23.424 TL
23.424 TL
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7.808 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B296317
Altın Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Erkek Bileklik
%0
25.432 TL
25.432 TL
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8.477 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B260550
Altın Baget Çiçek Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Baget Çiçek Bileklik
%0
31.892 TL
31.892 TL
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10.631 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E155345
Altın Top Üç Renk Sarma Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Top Üç Renk Sarma Halka Küpe
%0
29.376 TL
29.376 TL
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9.792 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N080906
Altın Zincir Detaylı Yonca Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Zincir Detaylı Yonca Kolye
%0
32.028 TL
32.028 TL
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10.676 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E165230
Altın Taşlı At Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı At Küpe
%0
32.028 TL
32.028 TL
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10.676 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR23184
0.18 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.18 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
42.144 TL
42.144 TL
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14.048 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR122157
0.26 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.26 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
29.136 TL
29.136 TL
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9.712 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B358763
Altın Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Su Yolu Bileklik
%0
18.750 TL
18.750 TL
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6.250 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B260229
Altın Sıralı Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Aynı Gün Kargo
Altın Sıralı Bileklik
%0
32.368 TL
32.368 TL
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10.789 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E155336
Altın Top Üç Renk Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Top Üç Renk Halka Küpe
%0
28.900 TL
28.900 TL
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9.633 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR162635
0.44 Karat Pırlanta Morganit Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.44 Karat Pırlanta Morganit Yüzük
%0
27.672 TL
27.672 TL
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9.224 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR141016
0.47 Karat Pırlanta Morganit Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.47 Karat Pırlanta Morganit Yüzük
%0
29.352 TL
29.352 TL
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9.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR67177
1.46 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.46 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
25.320 TL
25.320 TL
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8.440 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R127525
Altın Taşlı Yıldız Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Yıldız Trend Yüzük
%0
30.872 TL
30.872 TL
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10.291 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR150305
0.20 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.20 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
29.184 TL
29.184 TL
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9.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B292919
Altın Klasik Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Klasik Su Yolu Bileklik
%0
30.872 TL
30.872 TL
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10.291 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P130768
Altın Erkek Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Erkek Kolye Ucu
%0
30.872 TL
30.872 TL
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10.291 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B365910
Altın Çok Taşlı Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Çok Taşlı Bileklik
%0
29.036 TL
29.036 TL
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9.679 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E151193
Altın Çift Sarkıntılı Su Yolu Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Çift Sarkıntılı Su Yolu Küpe
%0
28.696 TL
28.696 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 23.696 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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7.899TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN45988
0.13 Karat Pırlanta Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.13 Karat Pırlanta Çiçek Kolye
%0
37.512 TL
37.512 TL
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12.504 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN37604
0.86 Karat Pırlanta Turmalin Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.86 Karat Pırlanta Turmalin Kolye
%0
34.392 TL
34.392 TL
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11.464 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B294810
Altın Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Trend Bileklik
%0
27.744 TL
27.744 TL
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9.248 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N083132
Altın Yonca Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Yonca Zincir Kolye
%0
28.900 TL
28.900 TL
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9.633 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR179618
0.71 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.71 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
29.904 TL
29.904 TL
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9.968 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K010084
Altın Kelebek Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Kelebek Çocuk Künye
%0
32.844 TL
32.844 TL
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10.948 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE39038
0.18 Karat Elmas Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.18 Karat Elmas Küpe
%0
27.936 TL
27.936 TL
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9.312 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN47278
0.14 Karat Pırlanta Baget Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.14 Karat Pırlanta Baget Çiçek Kolye
%0
31.368 TL
31.368 TL
Sepete Ekle
10.456 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R048614
Altın Sade Yuvarlak Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Sade Yuvarlak Yüzük
%0
32.912 TL
32.912 TL
Sepete Ekle
10.971 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N134384
Altın Plaka Ay Yıldız Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Plaka Ay Yıldız Kolye
%0
27.812 TL
27.812 TL
Sepete Ekle
9.271 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B257486
Altın Trend Yaprak Desenli Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Trend Yaprak Desenli Bileklik
%0
32.708 TL
32.708 TL
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10.903 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K010038
Altın Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Çocuk Künye
%0
33.048 TL
33.048 TL
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11.016 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN60396
0.69 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.69 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye
%0
33.480 TL
33.480 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 28.480 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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9.493TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR107395
0.21 Karat Pırlanta Efektli Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Efektli Taşlı Yüzük
%0
24.312 TL
24.312 TL
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8.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN47479
0.13 Karat Pırlanta Taşlı Modern Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.13 Karat Pırlanta Taşlı Modern Kolye
%0
25.320 TL
25.320 TL
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8.440 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN47227
0.10 Karat Elmas Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.10 Karat Elmas Kolye
%0
22.752 TL
22.752 TL
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7.584 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E147969
Altın Top Üç Renkli Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Aynı Gün Kargo
Altın Top Üç Renkli Halka Küpe
%0
34.816 TL
34.816 TL
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11.605 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N141183
Altın Tasarım Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Tasarım Kolye
%0
35.156 TL
35.156 TL
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11.719 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR11308
0.34 Karat Pırlanta Damla Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.34 Karat Pırlanta Damla Safir Yüzük
%0
45.096 TL
45.096 TL
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15.032 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN57652
0.52 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.52 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
24.696 TL
24.696 TL
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8.232 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N097098
Altın Taşlı Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Taşlı Gerdanlık
%0
28.424 TL
28.424 TL
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9.475 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR148585
0.15 Karat Pırlanta Taşlı Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.15 Karat Pırlanta Taşlı Baget Yüzük
%0
31.056 TL
31.056 TL
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10.352 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE06221
0.15 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.15 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Küpe
%0
34.704 TL
34.704 TL
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11.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN37756
0.29 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.29 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye
%0
30.576 TL
30.576 TL
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10.192 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K009521
Altın Yelken Çocuk Bileklik - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Yelken Çocuk Bileklik
%0
34.000 TL
34.000 TL
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11.333 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN17691
0.16 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.16 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
34.584 TL
34.584 TL
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11.528 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR167239
0.16 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.16 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
22.488 TL
22.488 TL
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7.496 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E148070
Altın Sallantılı Yıldız Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Sallantılı Yıldız Halka Küpe
%0
35.700 TL
35.700 TL
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11.900 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K010092
Altın Denizci Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Denizci Çocuk Künye
%0
34.000 TL
34.000 TL
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11.333 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR77394
0.18 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.18 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
29.256 TL
29.256 TL
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9.752 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR34484
0.11 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.11 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
32.256 TL
32.256 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 27.256 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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9.085TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49209
0.01 Karat Pırlanta Göz Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.01 Karat Pırlanta Göz Trend Kolye
%0
33.528 TL
33.528 TL
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11.176 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1109652
Altın Taşlı Göz Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Göz Küpe
%0
35.972 TL
35.972 TL
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11.991 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR126926
0.13 Karat Pırlanta Taşlı Modern Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.13 Karat Pırlanta Taşlı Modern Yüzük
%0
26.160 TL
26.160 TL
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8.720 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR26807
0.14 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.14 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Yüzük
%0
46.896 TL
46.896 TL
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15.632 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR48657
0.67 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.67 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük
%0
34.512 TL
34.512 TL
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11.504 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E148223
Altın Klasik İnce Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Klasik İnce Halka Küpe
%0
36.244 TL
36.244 TL
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12.081 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR150151
0.13 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.13 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
%0
27.144 TL
27.144 TL
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9.048 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N086248
Altın Ataç Zincir Yıldız Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Ataç Zincir Yıldız Kolye
%0
34.680 TL
34.680 TL
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11.560 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE30562
0.21 Karat Pırlanta Baget Damla Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Baget Damla Küpe
%0
29.496 TL
29.496 TL
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9.832 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR133288
0.21 Karat Pırlanta Pembe Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.21 Karat Pırlanta Pembe Safir Yüzük
%0
30.408 TL
30.408 TL
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10.136 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R134984
Altın Tasarım Erkek Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Tasarım Erkek Yüzük
%0
33.252 TL
33.252 TL
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11.084 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E145782
Altın Halka Göz Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Halka Göz Küpe
%0
34.544 TL
34.544 TL
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11.515 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1234
0.20 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.20 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
26.352 TL
26.352 TL
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8.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN23176
1.48 Karat Pırlanta Zultanit Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.48 Karat Pırlanta Zultanit Kolye
%0
41.856 TL
41.856 TL
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13.952 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR152882
0.65 Karat Morganit Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.65 Karat Morganit Yüzük
%0
35.088 TL
35.088 TL
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11.696 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR133666
0.11 Karat Elmas Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.11 Karat Elmas Yüzük
%0
27.072 TL
27.072 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 22.072 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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7.357TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K010073
Altın Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Çocuk Künye
%0
35.428 TL
35.428 TL
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11.809 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE21974
0.18 Karat Pırlanta Efektli Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.18 Karat Pırlanta Efektli Küpe
%0
25.488 TL
25.488 TL
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8.496 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33199
0.16 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.16 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
25.656 TL
25.656 TL
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8.552 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E161670
Altın Sallantılı Damla Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Sallantılı Damla Küpe
%0
35.428 TL
35.428 TL
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11.809 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P130773
Altın Erkek Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Erkek Kolye Ucu
%0
33.864 TL
33.864 TL
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11.288 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N101179
Altın Su Yolu Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Su Yolu Baget Kolye
%0
28.900 TL
28.900 TL
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9.633 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29107
2.03 Karat Pırlanta Yakut Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.03 Karat Pırlanta Yakut Küpe
%0
30.216 TL
30.216 TL
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10.072 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN52042
0.75 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.75 Karat Pırlanta Yakut Kolye
%0
36.576 TL
36.576 TL
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12.192 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R125992
Altın Taşlı Göz Şövalye Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Göz Şövalye Yüzük
%0
34.204 TL
34.204 TL
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11.401 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B257525
Altın Üçlü Nazar Zincir Bileklik - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Üçlü Nazar Zincir Bileklik
%0
36.244 TL
36.244 TL
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12.081 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE17982
0.77 Karat Pırlanta Yakut Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.77 Karat Pırlanta Yakut Küpe
%0
28.392 TL
28.392 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 23.392 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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7.797TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR130937
0.36 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.36 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
31.104 TL
31.104 TL
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10.368 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR69251
0.10 Karat Pırlanta Zincir Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.10 Karat Pırlanta Zincir Baget Yüzük
%0
32.880 TL
32.880 TL
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10.960 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR88086
0.84 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.84 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
39.192 TL
39.192 TL
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13.064 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K010074
Altın Araba Çocuk Bileklik - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Araba Çocuk Bileklik
%0
36.584 TL
36.584 TL
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12.195 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P130772
Altın Yuvarlak Erkek Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Yuvarlak Erkek Kolye Ucu
%0
34.884 TL
34.884 TL
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11.628 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54317
1.67 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.67 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
30.792 TL
30.792 TL
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10.264 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR162503
2.12 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
2.12 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
34.920 TL
34.920 TL
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11.640 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN52091
0.08 Karat Pırlanta Kuğu Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.08 Karat Pırlanta Kuğu Kolye
%0
34.560 TL
34.560 TL
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11.520 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN18464
0.24 Karat Pırlanta Yakut Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.24 Karat Pırlanta Yakut Damla Kolye
%0
38.688 TL
38.688 TL
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12.896 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN52031
0.20 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.20 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Kolye
%0
40.512 TL
40.512 TL
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13.504 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR167441
0.94 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.94 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
32.832 TL
32.832 TL
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10.944 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN26768
0.14 Karat Pırlanta Baget Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.14 Karat Pırlanta Baget Damla Kolye
%0
32.448 TL
32.448 TL
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10.816 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR152302
1.61 Karat Pırlanta Damla Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.61 Karat Pırlanta Damla Safir Yüzük
%0
35.376 TL
35.376 TL
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11.792 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE24029
0.17 Karat Pırlanta Çiçek Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
Aynı Gün Kargo
0.17 Karat Pırlanta Çiçek Trend Küpe
%0
28.920 TL
28.920 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 23.920 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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7.973TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR152137
0.20 Karat Pırlanta Baget Damla Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.20 Karat Pırlanta Baget Damla Yüzük
%0
24.120 TL
24.120 TL
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8.040 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR159812
2.48 Karat Pırlanta Pembe Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
2.48 Karat Pırlanta Pembe Safir Yüzük
%0
32.112 TL
32.112 TL
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10.704 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN51918
0.47 Karat Pırlanta Zümrüt Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.47 Karat Pırlanta Zümrüt Damla Kolye
%0
44.928 TL
44.928 TL
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14.976 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR78743
0.58 Karat Pırlanta Pembe Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.58 Karat Pırlanta Pembe Safir Yüzük
%0
33.312 TL
33.312 TL
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11.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR89324
0.15 Karat Pırlanta Baget Top Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.15 Karat Pırlanta Baget Top Yüzük
%0
38.328 TL
38.328 TL
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12.776 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR78020
0.17 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.17 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
30.744 TL
30.744 TL
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10.248 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN56845
1.18 Karat Pırlanta Damla Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.18 Karat Pırlanta Damla Yakut Kolye
%0
37.920 TL
37.920 TL
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12.640 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B257406
Altın Damla Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Damla Trend Bileklik
%0
37.400 TL
37.400 TL
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12.467 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRB1256
0.30 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.30 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük
%0
28.344 TL
28.344 TL
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9.448 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR68159
0.56 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.56 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
%0
39.840 TL
39.840 TL
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13.280 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B257448
Altın Trend Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Trend Su Yolu Bileklik
%0
37.876 TL
37.876 TL
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12.625 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P133385
Altın Taşlı Kuzey Yıldızı Charm - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Kuzey Yıldızı Charm
%0
39.916 TL
39.916 TL
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13.305 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54443
0.16 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.16 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
24.648 TL
24.648 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 19.648 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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6.549TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B257425
Altın Yaprak Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Yaprak Su Yolu Bileklik
%0
35.360 TL
35.360 TL
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11.787 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN56522
0.70 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.70 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
35.280 TL
35.280 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 30.280 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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10.093TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN31823
0.22 Karat Elmas Pırlantalı Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.22 Karat Elmas Pırlantalı Damla Kolye
%0
36.048 TL
36.048 TL
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12.016 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE23020
4.10 Karat Pırlanta Pembe Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
4.10 Karat Pırlanta Pembe Safir Küpe
%0
28.608 TL
28.608 TL
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9.536 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB04295
0.32 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.32 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
64.008 TL
64.008 TL
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21.336 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N069757
Altın Mineli Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Mineli Harf Kolye
%0
37.672 TL
37.672 TL
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12.557 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL03328
0.10 Karat Pırlanta Efektli Baget Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
0.10 Karat Pırlanta Efektli Baget Kelepçe
%0
35.136 TL
35.136 TL
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11.712 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR137756
0.09 Karat Pırlanta Taşlı Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.09 Karat Pırlanta Taşlı Baget Yüzük
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31.248 TL
31.248 TL
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10.416 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN50814
0.09 Karat Pırlanta Taşlı Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.09 Karat Pırlanta Taşlı Baget Kolye
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31.080 TL
31.080 TL
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10.360 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR147871
0.54 Karat Pırlanta Tektaş Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.54 Karat Pırlanta Tektaş Safir Yüzük
%0
55.176 TL
55.176 TL
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18.392 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR101084
2.66 Karat Pırlanta Fancy Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
2.66 Karat Pırlanta Fancy Yüzük
%0
35.736 TL
35.736 TL
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11.912 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1109664
Altın Mavi Taşlı Göz Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Mavi Taşlı Göz Küpe
%0
40.868 TL
40.868 TL
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13.623 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE38841
0.10 Karat Pırlanta Taşlı Yıldız Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.10 Karat Pırlanta Taşlı Yıldız Küpe
%0
37.152 TL
37.152 TL
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12.384 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P133323
Altın Arı Charm - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Arı Charm
%0
40.868 TL
40.868 TL
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13.623 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B257416
Altın Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Bileklik
%0
41.752 TL
41.752 TL
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13.917 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN51541
0.73 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.73 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye
%0
32.520 TL
32.520 TL
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10.840 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR09917
0.43 Karat Pırlanta Damla Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.43 Karat Pırlanta Damla Safir Yüzük
%0
40.008 TL
40.008 TL
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13.336 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E156951
Altın İnce Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın İnce Halka Küpe
%0
41.072 TL
41.072 TL
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13.691 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR88927
0.22 Karat Pırlanta Taşlı Modern Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.22 Karat Pırlanta Taşlı Modern Yüzük
%0
38.448 TL
38.448 TL
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12.816 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN36709
0.26 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.26 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
32.232 TL
32.232 TL
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10.744 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN35936
0.80 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.80 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
37.584 TL
37.584 TL
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12.528 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE31005
0.14 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.14 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
34.296 TL
34.296 TL
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11.432 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P130780
Altın Erkek Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Erkek Kolye Ucu
%0
37.400 TL
37.400 TL
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12.467 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B263162
Altın Balık Sırtı Kalp Charm Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Balık Sırtı Kalp Charm Bileklik
%0
41.344 TL
41.344 TL
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13.781 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR149102
0.41 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.41 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
37.056 TL
37.056 TL
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12.352 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P131035
Altın Erkek Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Erkek Kolye Ucu
%0
37.672 TL
37.672 TL
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12.557 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR120829
3.28 Karat Pırlanta Fancy Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
3.28 Karat Pırlanta Fancy Yüzük
%0
32.808 TL
32.808 TL
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10.936 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR60198
0.35 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.35 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
37.992 TL
37.992 TL
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12.664 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN31018
0.13 Karat Pırlanta Efektli Yuvarlak Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.13 Karat Pırlanta Efektli Yuvarlak Kolye
%0
36.072 TL
36.072 TL
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12.024 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR150198
0.25 Karat Pırlanta Dokuz Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.25 Karat Pırlanta Dokuz Taşlı Yüzük
%0
38.304 TL
38.304 TL
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12.768 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B256765
Altın Çocuk Bileklik - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Çocuk Bileklik
%0
39.372 TL
39.372 TL
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13.124 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR116497
0.12 Karat Pırlanta Baget Çiçek Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.12 Karat Pırlanta Baget Çiçek Yüzük
%0
37.032 TL
37.032 TL
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12.344 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN63271
0.79 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.79 Karat Pırlanta Yakut Kolye
%0
33.552 TL
33.552 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 28.552 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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9.517TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE23468
0.05 Karat Pırlanta Efektli Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.05 Karat Pırlanta Efektli Küpe
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41.640 TL
41.640 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 36.640 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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12.213TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR60194
0.48 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.48 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
%0
36.144 TL
36.144 TL
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12.048 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P130767
Altın Erkek Mat Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Erkek Mat Kolye Ucu
%0
38.216 TL
38.216 TL
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12.739 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN60405
0.96 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.96 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
35.064 TL
35.064 TL
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11.688 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K010083
Altın Kırmızı Nazar Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Kırmızı Nazar Çocuk Künye
%0
38.352 TL
38.352 TL
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12.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E165232
Altın Sallantılı At Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Sallantılı At Küpe
%0
40.256 TL
40.256 TL
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13.419 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE25820
0.21 Karat Pırlanta Burgu Kenar Taşlı Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Burgu Kenar Taşlı Küpe
%0
35.952 TL
35.952 TL
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11.984 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR146434
0.71 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.71 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
37.584 TL
37.584 TL
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12.528 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33940
0.61 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.61 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
29.184 TL
29.184 TL
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9.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE30392
0.23 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.23 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
28.752 TL
28.752 TL
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9.584 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR136820
0.41 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.41 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
46.704 TL
46.704 TL
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15.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR89240
0.21 Karat Pırlanta Baget Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Baget Trend Yüzük
%0
36.720 TL
36.720 TL
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12.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL04564
0.06 Karat Pırlanta Efektli Baget Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
0.06 Karat Pırlanta Efektli Baget Kelepçe
%0
47.352 TL
47.352 TL
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15.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN51454
0.10 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.10 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
31.008 TL
31.008 TL
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10.336 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL03034
0.06 Karat Pırlanta Efektli Baget Damla Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
0.06 Karat Pırlanta Efektli Baget Damla Kelepçe
%0
38.688 TL
38.688 TL
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12.896 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR136420
0.31 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.31 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
36.888 TL
36.888 TL
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12.296 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR39249
0.13 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.13 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
37.128 TL
37.128 TL
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12.376 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN17957
0.11 Karat Pırlanta Yunus Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.11 Karat Pırlanta Yunus Kolye
%0
41.688 TL
41.688 TL
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13.896 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN57929
0.19 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
27.696 TL
27.696 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 22.696 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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7.565TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR80984
0.84 Karat Pırlanta Damla Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.84 Karat Pırlanta Damla Safir Yüzük
%0
38.256 TL
38.256 TL
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12.752 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B294075
Altın Baget Sıralı Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Aynı Gün Kargo
Altın Baget Sıralı Bileklik
%0
39.032 TL
39.032 TL
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13.011 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P131041
Altın Erkek Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Erkek Kolye Ucu
%0
39.032 TL
39.032 TL
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13.011 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN56667
0.40 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.40 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
%0
38.208 TL
38.208 TL
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12.736 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE35287
1.31 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.31 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
34.536 TL
34.536 TL
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11.512 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR150828
0.16 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.16 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
39.432 TL
39.432 TL
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13.144 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR105857
0.17 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.17 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
35.520 TL
35.520 TL
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11.840 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE37270
1.90 Karat Elmas Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.90 Karat Elmas Pırlanta Safir Küpe
%0
31.752 TL
31.752 TL
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10.584 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR123119
0.10 Karat Elmas Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.10 Karat Elmas Tektaş Yüzük
%0
30.792 TL
30.792 TL
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10.264 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR147196
0.13 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.13 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
32.736 TL
32.736 TL
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10.912 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR89273
0.23 Karat Pırlanta Baget Minimal Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.23 Karat Pırlanta Baget Minimal Yüzük
%0
36.648 TL
36.648 TL
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12.216 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN47381
0.15 Karat Pırlanta Çift Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.15 Karat Pırlanta Çift Kalp Kolye
%0
38.568 TL
38.568 TL
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12.856 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R092153
Altın Burgu Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Burgu Yüzük
%0
41.208 TL
41.208 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 36.208 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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12.069TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE17457
1.55 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.55 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
31.656 TL
31.656 TL
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10.552 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR121356
0.36 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.36 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
35.064 TL
35.064 TL
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11.688 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR93752
0.24 Karat Pırlanta Baget Rose Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.24 Karat Pırlanta Baget Rose Yüzük
%0
36.864 TL
36.864 TL
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12.288 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRT1244
0.15 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.15 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%0
33.912 TL
33.912 TL
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11.304 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE38413
0.30 Karat Pırlanta Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.30 Karat Pırlanta Küpe
%0
25.851 TL
25.851 TL
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8.617 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR130261
0.77 Karat Pırlanta Turmalin Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.77 Karat Pırlanta Turmalin Yüzük
%0
37.848 TL
37.848 TL
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12.616 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN51517
0.22 Karat Pırlanta Yedi Taşlı Sıralı Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.22 Karat Pırlanta Yedi Taşlı Sıralı Kolye
%0
37.752 TL
37.752 TL
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12.584 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE18949
0.32 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.32 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
33.600 TL
33.600 TL
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11.200 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR87848
0.64 Karat Pırlanta Renkli Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.64 Karat Pırlanta Renkli Taşlı Yüzük
%0
33.072 TL
33.072 TL
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11.024 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE27472
0.18 Karat Pırlanta Çiçek Tohumu Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.18 Karat Pırlanta Çiçek Tohumu Küpe
%0
36.816 TL
36.816 TL
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12.272 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR137780
0.20 Karat Pırlanta Damla Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.20 Karat Pırlanta Damla Baget Yüzük
%0
30.576 TL
30.576 TL
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10.192 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B268426
Altın Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Bileklik
%0
42.500 TL
42.500 TL
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14.167 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN19475
0.18 Karat Elmas Gül Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.18 Karat Elmas Gül Kolye
%0
44.352 TL
44.352 TL
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14.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE26169
0.29 Karat Pırlanta Çiçek Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.29 Karat Pırlanta Çiçek Küpe
%0
30.456 TL
30.456 TL
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10.152 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR40865
0.92 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.92 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
49.728 TL
49.728 TL
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16.576 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN52189
0.69 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.69 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
43.680 TL
43.680 TL
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14.560 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE08479
0.33 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.33 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
38.016 TL
38.016 TL
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12.672 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN48800
0.14 Karat Pırlanta Kalp Taşlı Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.14 Karat Pırlanta Kalp Taşlı Kolye
%0
38.160 TL
38.160 TL
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12.720 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR34389
1.78 Karat Pırlanta Pembe Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.78 Karat Pırlanta Pembe Safir Yüzük
%0
36.552 TL
36.552 TL
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12.184 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR157894
0.15 Karat Pırlanta Efektli Yuvarlak Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.15 Karat Pırlanta Efektli Yuvarlak Yüzük
%0
41.952 TL
41.952 TL
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13.984 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN22004
1.27 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.27 Karat Pırlanta Yakut Kolye
%0
46.248 TL
46.248 TL
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15.416 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN31301
0.19 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Baget Kolye
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32.544 TL
32.544 TL
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10.848 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN51005
0.24 Karat Pırlanta Minimal Taşlı Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.24 Karat Pırlanta Minimal Taşlı Kolye
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40.152 TL
40.152 TL
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13.384 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR136059
0.21 Karat Elmas Damla Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.21 Karat Elmas Damla Yüzük
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29.808 TL
29.808 TL
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9.936 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE31701
0.43 Karat Pırlanta Taşlı Yuvarlak Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.43 Karat Pırlanta Taşlı Yuvarlak Küpe
%0
30.576 TL
30.576 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 25.576 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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8.525TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR46672
0.69 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.69 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
%0
35.184 TL
35.184 TL
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11.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR140188
0.70 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.70 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
%0
36.240 TL
36.240 TL
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12.080 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B257002
Altın Trend Çift Zincir Şans Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Trend Çift Zincir Şans Bileklik
%0
44.064 TL
44.064 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 39.064 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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13.021TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE27291
0.25 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.25 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
35.880 TL
35.880 TL
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11.960 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE24038
0.28 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.28 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
38.184 TL
38.184 TL
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12.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR55800
0.10 Karat Pırlanta İki Sıra Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.10 Karat Pırlanta İki Sıra Yarımtur Yüzük
%0
44.352 TL
44.352 TL
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14.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE30004
1.48 Karat Pırlanta Yakut Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.48 Karat Pırlanta Yakut Küpe
%0
44.928 TL
44.928 TL
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14.976 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN57693
0.23 Karat Pırlanta Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.23 Karat Pırlanta Kalp Kolye
%0
37.656 TL
37.656 TL
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12.552 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE28987
0.35 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.35 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
43.632 TL
43.632 TL
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14.544 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE24134
0.26 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.26 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
31.632 TL
31.632 TL
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10.544 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN48809
0.14 Karat Pırlanta Kalp Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.14 Karat Pırlanta Kalp Trend Kolye
%0
39.048 TL
39.048 TL
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13.016 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR77589
0.24 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.24 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
33.120 TL
33.120 TL
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11.040 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE04366
0.20 Karat Elmas Damla Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.20 Karat Elmas Damla Küpe
%0
39.384 TL
39.384 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 34.384 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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11.461TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  C031796
Altın Hasır Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Hasır Zincir Kolye
%0
45.220 TL
45.220 TL
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15.073 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR142720
0.28 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.28 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
33.408 TL
33.408 TL
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11.136 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151716
0.26 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.26 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
%0
33.408 TL
33.408 TL
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11.136 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE31827
1.91 Karat Pırlanta Yakut Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.91 Karat Pırlanta Yakut Küpe
%0
31.416 TL
31.416 TL
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10.472 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR123143
0.17 Karat Pırlanta Kenar Burgulu Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.17 Karat Pırlanta Kenar Burgulu Yüzük
%0
41.400 TL
41.400 TL
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13.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN46406
0.17 Karat Pırlanta Kenar Burgulu Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.17 Karat Pırlanta Kenar Burgulu Kolye
%0
40.992 TL
40.992 TL
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13.664 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR86065
1.08 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.08 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
%0
40.896 TL
40.896 TL
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13.632 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N084659
Altın Baget İtalyan Zincir Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Baget İtalyan Zincir Çiçek Kolye
%0
45.152 TL
45.152 TL
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15.051 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRB1247
0.30 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.30 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük
%0
40.272 TL
40.272 TL
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13.424 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N065577
Altın Üç Renk Top Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Üç Renk Top Zincir Kolye
%0
44.880 TL
44.880 TL
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14.960 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR125994
0.42 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.42 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
40.944 TL
40.944 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 35.944 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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11.981TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN50216
0.15 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.15 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
34.728 TL
34.728 TL
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11.576 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR158085
0.07 Karat Elmas Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.07 Karat Elmas Yüzük
%0
19.680 TL
19.680 TL
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6.560 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR150636
0.05 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.05 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
29.256 TL
29.256 TL
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9.752 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN47355
0.44 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.44 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
%0
39.264 TL
39.264 TL
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13.088 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR64334
0.39 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.39 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
48.384 TL
48.384 TL
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16.128 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN44089
0.69 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.69 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
%0
31.752 TL
31.752 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 26.752 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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8.917TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE34075
0.41 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.41 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
34.752 TL
34.752 TL
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11.584 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN42867
0.19 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Trend Kolye
%0
36.912 TL
36.912 TL
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12.304 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN28754
0.22 Karat Pırlanta Baget Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.22 Karat Pırlanta Baget Damla Kolye
%0
36.984 TL
36.984 TL
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12.328 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR13917
0.16 Karat Pırlanta Tria Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.16 Karat Pırlanta Tria Yüzük
%0
62.112 TL
62.112 TL
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20.704 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE20791
0.20 Karat Elmas Gül Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.20 Karat Elmas Gül Küpe
%0
46.080 TL
46.080 TL
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15.360 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE25207
0.31 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.31 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
28.512 TL
28.512 TL
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9.504 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR152303
0.33 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.33 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
35.736 TL
35.736 TL
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11.912 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR148871
0.35 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.35 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
34.056 TL
34.056 TL
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11.352 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN47572
0.45 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.45 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
%0
38.232 TL
38.232 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 33.232 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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11.077TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR135848
0.11 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.11 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
37.512 TL
37.512 TL
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12.504 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN35268
0.47 Karat Pırlanta Yakut Halka Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.47 Karat Pırlanta Yakut Halka Kolye
%0
40.920 TL
40.920 TL
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13.640 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE31447
0.16 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.16 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
23.784 TL
23.784 TL
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7.928 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR16715
0.58 Karat Safir Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.58 Karat Safir Tektaş Yüzük
%0
59.568 TL
59.568 TL
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19.856 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR101012
1.20 Karat Pırlanta Baget Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.20 Karat Pırlanta Baget Yakut Yüzük
%0
38.352 TL
38.352 TL
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12.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB08252
0.17 Karat Pırlanta Trend Çiçek Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
Aynı Gün Kargo
0.17 Karat Pırlanta Trend Çiçek Bileklik
%0
33.672 TL
33.672 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 28.672 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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9.557TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N080298
Altın Zincir Mavi Göz Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Zincir Mavi Göz Kolye
%0
46.376 TL
46.376 TL
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15.459 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN18984
0.15 Karat Elmas Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.15 Karat Elmas Tektaş Kolye
%0
33.336 TL
33.336 TL
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11.112 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B268432
Altın Trend Sıralı Tektaş Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Trend Sıralı Tektaş Bileklik
%0
47.056 TL
47.056 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 42.056 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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14.019TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN36792
0.32 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.32 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
%0
35.016 TL
35.016 TL
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11.672 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN27283
1.06 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.06 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
39.552 TL
39.552 TL
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13.184 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE23685
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
37.800 TL
37.800 TL
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12.600 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE21022
1.55 Karat Pırlanta Turmalin Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.55 Karat Pırlanta Turmalin Küpe
%0
39.000 TL
39.000 TL
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13.000 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE12818
0.21 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
35.328 TL
35.328 TL
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11.776 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P123322-C038221
Altın Yeşil Mineli Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Yeşil Mineli Kolye
%0
45.220 TL
45.220 TL
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15.073 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N080908
Altın Geçirmeli Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Geçirmeli Baget Kolye
%0
47.532 TL
47.532 TL
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15.844 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR110208
0.19 Karat Pırlanta Taşlı Kare Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Taşlı Kare Yüzük
%0
46.320 TL
46.320 TL
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15.440 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR114623
0.19 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
41.160 TL
41.160 TL
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13.720 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR125988
0.47 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.47 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
40.512 TL
40.512 TL
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13.504 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN48756
0.15 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.15 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
40.248 TL
40.248 TL
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13.416 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR90011
0.95 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.95 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
%0
43.416 TL
43.416 TL
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14.472 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE25840
0.32 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.32 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
41.664 TL
41.664 TL
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13.888 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN36799
0.31 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.31 Karat Pırlanta Trend Kolye
%0
46.728 TL
46.728 TL
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15.576 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN50157
0.11 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.11 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
39.360 TL
39.360 TL
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13.120 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  K010240
Altın Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Çocuk Künye
%0
48.212 TL
48.212 TL
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16.071 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE34326
0.23 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.23 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
41.616 TL
41.616 TL
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13.872 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR145141
0.19 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
52.752 TL
52.752 TL
Sepete Ekle
17.584 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR140245
0.20 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.20 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
31.152 TL
31.152 TL
Sepete Ekle
10.384 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE07132
0.25 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.25 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
37.728 TL
37.728 TL
Sepete Ekle
12.576 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L018552
Altın Üç Renkli Top Kelepçe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Üç Renkli Top Kelepçe
%0
48.756 TL
48.756 TL
Sepete Ekle
16.252 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR139644
1.12 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.12 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
39.408 TL
39.408 TL
Sepete Ekle
13.136 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N086401
Altın Nazar Top Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Nazar Top Zincir Kolye
%0
49.232 TL
49.232 TL
Sepete Ekle
16.411 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN56199
0.21 Karat Pırlanta Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Kalp Kolye
%0
46.536 TL
46.536 TL
Sepete Ekle
15.512 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR76469
0.33 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.33 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
45.096 TL
45.096 TL
Sepete Ekle
15.032 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL04315
0.21 Karat Pırlanta Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Kelepçe
%0
42.744 TL
42.744 TL
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14.248 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR150251
0.38 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.38 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
37.080 TL
37.080 TL
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12.360 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE13021
0.23 Karat Pırlanta Baget Damla Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.23 Karat Pırlanta Baget Damla Küpe
%0
37.176 TL
37.176 TL
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12.392 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P131060
Altın Siyah Plaka Erkek Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Siyah Plaka Erkek Kolye Ucu
%0
47.396 TL
47.396 TL
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15.799 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE13148
0.28 Karat Pırlanta Baget Damla Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.28 Karat Pırlanta Baget Damla Küpe
%0
36.552 TL
36.552 TL
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12.184 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR121754
1.44 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.44 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
%0
49.704 TL
49.704 TL
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16.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR47895
1.10 Karat Pırlanta Pembe Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.10 Karat Pırlanta Pembe Safir Yüzük
%0
44.136 TL
44.136 TL
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14.712 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR102271
0.54 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.54 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
45.984 TL
45.984 TL
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15.328 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR139031
0.19 Karat Pırlanta Trend Rose Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Trend Rose Yüzük
%0
41.904 TL
41.904 TL
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13.968 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49027
0.20 Karat Pırlanta Modern Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.20 Karat Pırlanta Modern Kolye
%0
41.328 TL
41.328 TL
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13.776 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR85729
0.23 Karat Pırlanta Kolu Zincir Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.23 Karat Pırlanta Kolu Zincir Taşlı Yüzük
%0
52.992 TL
52.992 TL
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17.664 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN47380
0.22 Karat Pırlanta Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
Aynı Gün Kargo
0.22 Karat Pırlanta Kalp Kolye
%0
44.592 TL
44.592 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 39.592 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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13.197TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN18877
0.74 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.74 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
%0
49.608 TL
49.608 TL
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16.536 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR121759
1.27 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.27 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük
%0
49.896 TL
49.896 TL
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16.632 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN24619
0.23 Karat Pırlanta Taşlı Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.23 Karat Pırlanta Taşlı Damla Kolye
%0
42.336 TL
42.336 TL
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14.112 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRB1264
0.40 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.40 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük
%0
38.400 TL
38.400 TL
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12.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRB1266
0.40 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.40 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük
%0
38.400 TL
38.400 TL
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12.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN26430
0.23 Karat Pırlanta Baget Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.23 Karat Pırlanta Baget Damla Kolye
%0
42.936 TL
42.936 TL
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14.312 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE24383
0.33 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.33 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
35.736 TL
35.736 TL
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11.912 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN14515
0.20 Karat Elmas Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.20 Karat Elmas Tektaş Kolye
%0
38.328 TL
38.328 TL
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12.776 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN51883
0.23 Karat Pırlanta Baget Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.23 Karat Pırlanta Baget Trend Kolye
%0
39.984 TL
39.984 TL
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13.328 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN21394
1.43 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.43 Karat Pırlanta Yakut Kolye
%0
46.944 TL
46.944 TL
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15.648 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N101202
Altın Su Yolu Yaprak Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Su Yolu Yaprak Gerdanlık
%0
51.204 TL
51.204 TL
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17.068 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN31508
0.21 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
43.080 TL
43.080 TL
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14.360 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR125132
0.83 Karat Pırlanta Damla Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.83 Karat Pırlanta Damla Yakut Yüzük
%0
43.104 TL
43.104 TL
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14.368 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29668
0.19 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
35.520 TL
35.520 TL
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11.840 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P123325-C038221
Altın Beyaz Mineli Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Beyaz Mineli Harf Kolye
%0
49.300 TL
49.300 TL
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16.433 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR149010
0.29 Karat Elmas Beştaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.29 Karat Elmas Beştaş Yüzük
%0
53.328 TL
53.328 TL
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17.776 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR150193
0.25 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.25 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
%0
43.032 TL
43.032 TL
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14.344 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN44611
0.19 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
45.264 TL
45.264 TL
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15.088 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR56299
0.28 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.28 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
48.936 TL
48.936 TL
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16.312 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR90358
0.27 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.27 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
50.400 TL
50.400 TL
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16.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR89330
0.32 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.32 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
43.968 TL
43.968 TL
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14.656 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN44894
0.16 Karat Pırlanta Baget Taşlı Sıralı Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.16 Karat Pırlanta Baget Taşlı Sıralı Kolye
%0
51.000 TL
51.000 TL
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17.000 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR128582
1.87 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.87 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
%0
47.328 TL
47.328 TL
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15.776 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR98063
0.38 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.38 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük
%0
39.408 TL
39.408 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 34.408 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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11.469TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB12099
0.32 Karat Pırlanta Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.32 Karat Pırlanta Trend Bileklik
%0
42.336 TL
42.336 TL
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14.112 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE38618
1.40 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.40 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
37.464 TL
37.464 TL
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12.488 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN18167
0.25 Karat Elmas Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.25 Karat Elmas Kolye
%0
45.048 TL
45.048 TL
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15.016 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29327
0.40 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.40 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
43.344 TL
43.344 TL
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14.448 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR148989
0.19 Karat Pırlanta Kare Modern Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Kare Modern Yüzük
%0
36.192 TL
36.192 TL
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12.064 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR162509
1.72 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.72 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
%0
37.344 TL
37.344 TL
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12.448 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR132687
0.19 Karat Pırlanta Damla Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Damla Baget Yüzük
%0
43.176 TL
43.176 TL
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14.392 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR46720
0.64 Karat Pırlanta Damla Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.64 Karat Pırlanta Damla Safir Yüzük
%0
47.328 TL
47.328 TL
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15.776 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR40573
0.99 Karat Pırlanta Sitrin Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.99 Karat Pırlanta Sitrin Yüzük
%0
38.400 TL
38.400 TL
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12.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE16477
0.25 Karat Pırlanta Taşlı Yuvarlak Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.25 Karat Pırlanta Taşlı Yuvarlak Küpe
%0
43.632 TL
43.632 TL
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14.544 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN42947
0.32 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.32 Karat Pırlanta Trend Kolye
%0
43.104 TL
43.104 TL
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14.368 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE19415
0.31 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.31 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
50.424 TL
50.424 TL
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16.808 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB15040
0.33 Karat Pırlanta Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.33 Karat Pırlanta Bileklik
%0
36.835 TL
36.835 TL
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12.278 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR125249
0.26 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.26 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
36.864 TL
36.864 TL
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12.288 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN35669
0.21 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
39.120 TL
39.120 TL
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13.040 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE17149
0.34 Karat Pırlanta Taşlı Yuvarlak Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.34 Karat Pırlanta Taşlı Yuvarlak Küpe
%0
39.600 TL
39.600 TL
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13.200 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN50738
0.22 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.22 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
38.688 TL
38.688 TL
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12.896 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN25338
0.31 Karat Pırlanta Baget Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.31 Karat Pırlanta Baget Trend Kolye
%0
47.136 TL
47.136 TL
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15.712 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR166891
0.41 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.41 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
55.176 TL
55.176 TL
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18.392 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN48769
0.21 Karat Pırlanta Aurora Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Aurora Kolye
%0
43.032 TL
43.032 TL
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14.344 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN43512
0.20 Karat Pırlanta Yedi Taş Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.20 Karat Pırlanta Yedi Taş Kolye
%0
42.768 TL
42.768 TL
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14.256 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN28286
1.98 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.98 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye
%0
51.168 TL
51.168 TL
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17.056 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB08967
0.29 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.29 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
45.984 TL
45.984 TL
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15.328 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE33122
0.30 Karat Pırlanta Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.30 Karat Pırlanta Halka Küpe
%0
51.312 TL
51.312 TL
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17.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B260373
Altın Baget Zincir Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Baget Zincir Bileklik
%0
53.788 TL
53.788 TL
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17.929 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR69199
0.79 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.79 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
44.520 TL
44.520 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 39.520 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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13.173TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE10919
0.27 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.27 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
43.680 TL
43.680 TL
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14.560 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32507
0.22 Karat Pırlanta Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.22 Karat Pırlanta Halka Küpe
%0
47.928 TL
47.928 TL
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15.976 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124664
0.85 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.85 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
43.128 TL
43.128 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 38.128 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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12.709TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN50116
0.19 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
43.944 TL
43.944 TL
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14.648 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54471
0.26 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.26 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
37.656 TL
37.656 TL
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12.552 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE28627
0.47 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.47 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe
%0
57.840 TL
57.840 TL
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19.280 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR125963
0.25 Karat Pırlanta Kare Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.25 Karat Pırlanta Kare Yüzük
%0
47.112 TL
47.112 TL
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15.704 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B259904
Altın Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Bileklik
%0
54.400 TL
54.400 TL
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18.133 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN35320
0.26 Karat Pırlanta Baget Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.26 Karat Pırlanta Baget Trend Kolye
%0
50.928 TL
50.928 TL
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16.976 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR148868
0.25 Karat Pırlanta Damla Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.25 Karat Pırlanta Damla Yüzük
%0
26.232 TL
26.232 TL
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8.744 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR93343
0.29 Karat Pırlanta Baget Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.29 Karat Pırlanta Baget Trend Yüzük
%0
49.608 TL
49.608 TL
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16.536 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR74463
0.27 Karat Pırlanta Baget Modern Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.27 Karat Pırlanta Baget Modern Yüzük
%0
54.840 TL
54.840 TL
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18.280 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB08662
0.25 Karat Pırlanta Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.25 Karat Pırlanta Trend Bileklik
%0
46.800 TL
46.800 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 41.800 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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13.933TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32069
0.43 Karat Pırlanta Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.43 Karat Pırlanta Halka Küpe
%0
60.288 TL
60.288 TL
Sepete Ekle
20.096 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE28651
0.28 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.28 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
37.800 TL
37.800 TL
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12.600 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRT1237
0.25 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.25 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%0
42.192 TL
42.192 TL
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14.064 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR21582
0.61 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.61 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
48.288 TL
48.288 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 43.288 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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14.429TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR175591
0.18 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.18 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
25.272 TL
25.272 TL
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8.424 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE19117
0.42 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.42 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
40.968 TL
40.968 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 35.968 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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11.989TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49119
0.29 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.29 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
46.920 TL
46.920 TL
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15.640 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN25926
0.22 Karat Pırlanta Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.22 Karat Pırlanta Tektaş Kolye
%0
33.192 TL
33.192 TL
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11.064 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE18365
0.32 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.32 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
44.832 TL
44.832 TL
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14.944 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE05277
0.23 Karat Elmas Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.23 Karat Elmas Tektaş Küpe
%0
45.288 TL
45.288 TL
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15.096 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR178169
0.39 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.39 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
38.088 TL
38.088 TL
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12.696 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE32070
0.29 Karat Pırlanta Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.29 Karat Pırlanta Halka Küpe
%0
49.992 TL
49.992 TL
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16.664 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE31609
0.48 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.48 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
42.168 TL
42.168 TL
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14.056 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49107
0.31 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.31 Karat Pırlanta Yakut Kolye
%0
47.424 TL
47.424 TL
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15.808 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR154760
0.77 Karat Pırlanta Morganit Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.77 Karat Pırlanta Morganit Yüzük
%0
47.544 TL
47.544 TL
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15.848 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE23583
2.13 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.13 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
54.936 TL
54.936 TL
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18.312 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR157886
0.27 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.27 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
49.008 TL
49.008 TL
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16.336 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE30500
0.37 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.37 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
43.704 TL
43.704 TL
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14.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR69250
0.61 Karat Pırlanta Baget Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.61 Karat Pırlanta Baget Safir Yüzük
%0
45.672 TL
45.672 TL
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15.224 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR137380
0.47 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.47 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
47.016 TL
47.016 TL
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15.672 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR140009
0.23 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.23 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
42.960 TL
42.960 TL
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14.320 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR90891
0.43 Karat Pırlanta Tektaş Sonsuzluk Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.43 Karat Pırlanta Tektaş Sonsuzluk Yüzük
%0
58.824 TL
58.824 TL
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19.608 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR155453
0.60 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.60 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
48.336 TL
48.336 TL
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16.112 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE08935
0.31 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.31 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
39.600 TL
39.600 TL
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13.200 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE13985
0.29 Karat Pırlanta Beştaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.29 Karat Pırlanta Beştaş Küpe
%0
55.560 TL
55.560 TL
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18.520 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE20379
2.18 Karat Pırlanta Baget Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.18 Karat Pırlanta Baget Safir Küpe
%0
55.440 TL
55.440 TL
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18.480 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE36403
1.71 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.71 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
38.952 TL
38.952 TL
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12.984 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE26605
0.36 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.36 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
37.896 TL
37.896 TL
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12.632 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE14210
0.89 Karat Pırlanta Yakut Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.89 Karat Pırlanta Yakut Küpe
%0
40.848 TL
40.848 TL
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13.616 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE26570
0.29 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.29 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
44.088 TL
44.088 TL
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14.696 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49985
0.48 Karat Pırlanta Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.48 Karat Pırlanta Kolye
%0
73.056 TL
73.056 TL
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24.352 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE28746
0.25 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.25 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
45.288 TL
45.288 TL
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15.096 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR155734
0.28 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.28 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
41.688 TL
41.688 TL
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13.896 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29001
0.50 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.50 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
60.168 TL
60.168 TL
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20.056 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13726
0.19 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
57.456 TL
57.456 TL
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19.152 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR162810
0.37 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.37 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
44.040 TL
44.040 TL
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14.680 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29758
0.75 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.75 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
41.136 TL
41.136 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 36.136 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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12.045TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE05227
0.38 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.38 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
59.064 TL
59.064 TL
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19.688 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE08125
0.44 Karat Pırlanta Tasarım Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.44 Karat Pırlanta Tasarım Küpe
%0
63.096 TL
63.096 TL
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21.032 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE28906
0.36 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.36 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
37.248 TL
37.248 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 32.248 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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10.749TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN21797
0.26 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.26 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
58.752 TL
58.752 TL
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19.584 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN18910
0.28 Karat Elmas Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.28 Karat Elmas Kolye
%0
49.464 TL
49.464 TL
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16.488 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN32592
0.66 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.66 Karat Pırlanta Yakut Kolye
%0
46.824 TL
46.824 TL
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15.608 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE12091
0.32 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.32 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
46.272 TL
46.272 TL
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15.424 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN35082
0.29 Karat Pırlanta Elmas Gül Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.29 Karat Pırlanta Elmas Gül Kolye
%0
45.960 TL
45.960 TL
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15.320 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49750
0.47 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.47 Karat Pırlanta Yakut Kolye
%0
51.408 TL
51.408 TL
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17.136 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR175039
1.11 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.11 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
45.864 TL
45.864 TL
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15.288 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN20704
1.03 Karat Pırlanta Yakut Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.03 Karat Pırlanta Yakut Damla Kolye
%0
59.976 TL
59.976 TL
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19.992 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN32032
0.32 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.32 Karat Pırlanta Trend Kolye
%0
50.064 TL
50.064 TL
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16.688 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN47230
0.33 Karat Pırlanta Oval Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.33 Karat Pırlanta Oval Kolye
%0
49.776 TL
49.776 TL
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16.592 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN48758
0.26 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.26 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
45.936 TL
45.936 TL
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15.312 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR114841
0.83 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.83 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
41.904 TL
41.904 TL
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13.968 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN29034
0.31 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.31 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
48.552 TL
48.552 TL
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16.184 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN19903
0.43 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.43 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
57.744 TL
57.744 TL
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19.248 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL00665
0.27 Karat Elmas Tek Sıra Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
0.27 Karat Elmas Tek Sıra Kelepçe
%0
50.856 TL
50.856 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 45.856 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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15.285TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR129095
3.33 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
3.33 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
%0
67.272 TL
67.272 TL
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22.424 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P131053
Altın Plaka Erkek Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Plaka Erkek Kolye Ucu
%0
56.984 TL
56.984 TL
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18.995 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR140169
0.50 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.50 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
76.080 TL
76.080 TL
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25.360 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN46930
0.17 Karat Pırlanta Anahtar Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.17 Karat Pırlanta Anahtar Kolye
%0
70.296 TL
70.296 TL
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23.432 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE31600
2.47 Karat Pırlanta Yakut Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.47 Karat Pırlanta Yakut Küpe
%0
57.672 TL
57.672 TL
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19.224 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR132690
0.27 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.27 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
46.296 TL
46.296 TL
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15.432 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29171
0.24 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.24 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
44.496 TL
44.496 TL
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14.832 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN16885
0.36 Karat Pırlanta Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.36 Karat Pırlanta Damla Kolye
%0
59.952 TL
59.952 TL
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19.984 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN53835
0.28 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.28 Karat Pırlanta Trend Kolye
%0
50.520 TL
50.520 TL
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16.840 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL05686
0.30 Karat Pırlanta Tasarım Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
0.30 Karat Pırlanta Tasarım Kelepçe
%0
49.584 TL
49.584 TL
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16.528 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN25967
0.49 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.49 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
49.488 TL
49.488 TL
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16.496 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE04411
1.53 Karat Pırlanta Yakut Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.53 Karat Pırlanta Yakut Küpe
%0
44.040 TL
44.040 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 39.040 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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13.013TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE31877
1.69 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.69 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
43.656 TL
43.656 TL
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14.552 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN41528
0.38 Karat Pırlanta Baget Kelebek Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.38 Karat Pırlanta Baget Kelebek Kolye
%0
62.304 TL
62.304 TL
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20.768 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB10802
0.53 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.53 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
68.496 TL
68.496 TL
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22.832 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR57749
1.15 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.15 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
40.968 TL
40.968 TL
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13.656 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL03908
0.38 Karat Pırlanta Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
0.38 Karat Pırlanta Kelepçe
%0
57.552 TL
57.552 TL
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19.184 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRB1267
0.50 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.50 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük
%0
45.240 TL
45.240 TL
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15.080 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRB1254
0.50 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.50 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük
%0
45.240 TL
45.240 TL
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15.080 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN19616
0.34 Karat Elmas Gül Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.34 Karat Elmas Gül Kolye
%0
49.800 TL
49.800 TL
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16.600 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN48433
0.29 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.29 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
48.672 TL
48.672 TL
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16.224 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN56848
0.46 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.46 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
%0
58.776 TL
58.776 TL
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19.592 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN47747
1.02 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.02 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye
%0
48.816 TL
48.816 TL
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16.272 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE24657
0.25 Karat Pırlanta Baget Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.25 Karat Pırlanta Baget Trend Küpe
%0
52.056 TL
52.056 TL
Sepete Ekle
17.352 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE15238
1.68 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.68 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
42.312 TL
42.312 TL
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14.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN24737
0.32 Karat Pırlanta Beştaş Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.32 Karat Pırlanta Beştaş Kolye
%0
58.128 TL
58.128 TL
Sepete Ekle
19.376 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE23602
0.35 Karat Pırlanta Çiçek Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.35 Karat Pırlanta Çiçek Küpe
%0
54.528 TL
54.528 TL
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18.176 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR94632
1.01 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.01 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
%0
58.560 TL
58.560 TL
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19.520 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB14115
0.25 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
0.25 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%0
63.336 TL
63.336 TL
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21.112 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE37952
1.13 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.13 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
56.112 TL
56.112 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 51.112 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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17.037TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE27783
0.27 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.27 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
47.904 TL
47.904 TL
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15.968 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR143035
2.56 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
2.56 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
41.112 TL
41.112 TL
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13.704 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE19350
2.20 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.20 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
50.568 TL
50.568 TL
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16.856 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR78719
0.75 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.75 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
49.776 TL
49.776 TL
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16.592 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR60125
0.28 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.28 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
56.040 TL
56.040 TL
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18.680 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124059
0.89 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.89 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
53.376 TL
53.376 TL
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17.792 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N098530
Altın Baget Renkli Taşlı Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Baget Renkli Taşlı Kolye
%0
60.792 TL
60.792 TL
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20.264 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE20468
2.22 Karat Pırlanta Yakut Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.22 Karat Pırlanta Yakut Küpe
%0
52.704 TL
52.704 TL
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17.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR167890
1.26 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.26 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
55.704 TL
55.704 TL
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18.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR119032
0.34 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.34 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
51.912 TL
51.912 TL
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17.304 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE13577
0.51 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.51 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
59.520 TL
59.520 TL
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19.840 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB11238
0.71 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
0.71 Karat Pırlanta Safir Bileklik
%0
44.712 TL
44.712 TL
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14.904 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR103271
0.25 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.25 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
59.592 TL
59.592 TL
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19.864 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR125565
0.31 Karat Pırlanta Elmas Sonsuzluk Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.31 Karat Pırlanta Elmas Sonsuzluk Yüzük
%0
43.992 TL
43.992 TL
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14.664 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR110241
0.40 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.40 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
52.728 TL
52.728 TL
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17.576 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN43936
0.22 Karat Pırlanta Trend Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
Aynı Gün Kargo
0.22 Karat Pırlanta Trend Çiçek Kolye
%0
52.272 TL
52.272 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 47.272 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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15.757TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE21370
0.39 Karat Pırlanta Baget Çiçek Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.39 Karat Pırlanta Baget Çiçek Küpe
%0
50.976 TL
50.976 TL
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16.992 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N162640
Altın Sarkan Çiçek Su Yolu Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Sarkan Çiçek Su Yolu Gerdanlık
%0
57.375 TL
57.375 TL
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19.125 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRB1241
0.50 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.50 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük
%0
45.240 TL
45.240 TL
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15.080 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE36042
0.30 Karat Pırlanta Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.30 Karat Pırlanta Halka Küpe
%0
55.920 TL
55.920 TL
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18.640 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR165192
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
27.490 TL
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9.163 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN27276
0.78 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.78 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye
%0
51.960 TL
51.960 TL
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17.320 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE04480
0.34 Karat Pırlanta Beştaş Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.34 Karat Pırlanta Beştaş Küpe
%0
65.400 TL
65.400 TL
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21.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN48894
0.37 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.37 Karat Pırlanta Trend Kolye
%0
47.952 TL
47.952 TL
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15.984 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN46869
1.96 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.96 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
57.624 TL
57.624 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 52.624 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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17.541TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN33926
0.37 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.37 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
56.304 TL
56.304 TL
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18.768 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P130770
Altın Plaka Erkek Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Plaka Erkek Kolye Ucu
%0
60.724 TL
60.724 TL
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20.241 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN48854
0.33 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.33 Karat Pırlanta Trend Kolye
%0
49.272 TL
49.272 TL
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16.424 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR141003
0.35 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.35 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
50.784 TL
50.784 TL
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16.928 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN23601
0.22 Karat Pırlanta Beştaş Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.22 Karat Pırlanta Beştaş Kolye
%0
66.144 TL
66.144 TL
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22.048 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN46139
0.30 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.30 Karat Pırlanta Trend Kolye
%0
54.192 TL
54.192 TL
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18.064 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE20024
0.43 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.43 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
51.264 TL
51.264 TL
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17.088 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN29036
0.37 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.37 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
51.864 TL
51.864 TL
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17.288 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE27457
0.57 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.57 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
48.456 TL
48.456 TL
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16.152 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN56681
0.48 Karat Pırlanta Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.48 Karat Pırlanta Damla Kolye
%0
46.008 TL
46.008 TL
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15.336 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN46630
0.41 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.41 Karat Pırlanta Trend Kolye
%0
59.352 TL
59.352 TL
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19.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE38457
0.43 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.43 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
39.504 TL
39.504 TL
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13.168 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N092337
Altın Su Yolu Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Su Yolu Gerdanlık
%0
54.400 TL
54.400 TL
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18.133 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1241
0.40 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.40 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
41.352 TL
41.352 TL
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13.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN52354
0.49 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.49 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
55.440 TL
55.440 TL
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18.480 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE15479
0.37 Karat Pırlanta Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.37 Karat Pırlanta Halka Küpe
%0
55.560 TL
55.560 TL
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18.520 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN48151
0.30 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.30 Karat Pırlanta Trend Kolye
%0
56.088 TL
56.088 TL
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18.696 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB10798
0.17 Karat Pırlanta Yedi Taşlı Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.17 Karat Pırlanta Yedi Taşlı Bileklik
%0
55.416 TL
55.416 TL
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18.472 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE27283
0.37 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.37 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
42.624 TL
42.624 TL
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14.208 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR83759
0.32 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.32 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
49.056 TL
49.056 TL
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16.352 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE28609
0.23 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.23 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
48.984 TL
48.984 TL
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16.328 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P131048
Altın Yuvarlak Erkek Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Yuvarlak Erkek Kolye Ucu
%0
61.948 TL
61.948 TL
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20.649 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE25593
0.46 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.46 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
56.304 TL
56.304 TL
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18.768 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR93758
0.38 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.38 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
53.664 TL
53.664 TL
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17.888 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR137433
0.35 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.35 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
50.352 TL
50.352 TL
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16.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR90458
0.36 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.36 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
60.840 TL
60.840 TL
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20.280 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR33259
0.17 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.17 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
65.976 TL
65.976 TL
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21.992 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR164628
0.51 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.51 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
%0
54.096 TL
54.096 TL
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18.032 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE15957
0.44 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.44 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
54.096 TL
54.096 TL
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18.032 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN18932
0.20 Karat Elmas Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.20 Karat Elmas Kolye
%0
48.504 TL
48.504 TL
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16.168 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR163211
1.06 Karat Pırlanta Morganit Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.06 Karat Pırlanta Morganit Yüzük
%0
55.824 TL
55.824 TL
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18.608 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE18219
0.42 Karat Pırlanta Çiçek Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.42 Karat Pırlanta Çiçek Küpe
%0
51.768 TL
51.768 TL
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17.256 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  C047248
Altın Erkek Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Erkek Kolye
%0
54.060 TL
54.060 TL
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18.020 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE08027
1.72 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.72 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
66.024 TL
66.024 TL
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22.008 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN30612
0.79 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.79 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye
%0
50.112 TL
50.112 TL
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16.704 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN34485
0.43 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.43 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
63.624 TL
63.624 TL
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21.208 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN21813
0.46 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.46 Karat Pırlanta Trend Kolye
%0
64.320 TL
64.320 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 59.320 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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19.773TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N142778
Altın Baget Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Gerdanlık
%0
59.568 TL
59.568 TL
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19.856 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR60958
0.65 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.65 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
55.128 TL
55.128 TL
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18.376 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN51973
0.49 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.49 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
68.184 TL
68.184 TL
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22.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN46714
0.36 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.36 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
52.488 TL
52.488 TL
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17.496 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49047
0.30 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.30 Karat Pırlanta Trend Kolye
%0
52.704 TL
52.704 TL
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17.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE14544
0.55 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.55 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
49.752 TL
49.752 TL
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16.584 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR122002
0.61 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.61 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
48.624 TL
48.624 TL
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16.208 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N182430
Altın Trend Taşlı Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Trend Taşlı Gerdanlık
%0
60.452 TL
60.452 TL
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20.151 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN46697
0.23 Karat Pırlanta Baget Kar Tanesi Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.23 Karat Pırlanta Baget Kar Tanesi Kolye
%0
57.120 TL
57.120 TL
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19.040 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN24132
0.27 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.27 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
57.216 TL
57.216 TL
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19.072 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B240906
Altın Çapa Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Çapa Erkek Bileklik
%0
66.028 TL
66.028 TL
Sepete Ekle
22.009 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR139384
0.42 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.42 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
55.872 TL
55.872 TL
Sepete Ekle
18.624 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL05781
0.35 Karat Pırlanta Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
0.35 Karat Pırlanta Kelepçe
%0
69.408 TL
69.408 TL
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23.136 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L017834
Altın Top Nazar Boncuklu Çocuk Künye - Lizay Pırlanta - Bloom
Altın Top Nazar Boncuklu Çocuk Künye
%0
64.464 TL
64.464 TL
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21.488 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR122889
0.47 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.47 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük
%0
48.312 TL
48.312 TL
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16.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN32013
0.36 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.36 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
54.552 TL
54.552 TL
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18.184 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54480
0.74 Karat Pırlanta Green Quartz Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.74 Karat Pırlanta Green Quartz Kolye
%0
52.080 TL
52.080 TL
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17.360 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN25296
0.43 Karat Pırlanta Baget Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.43 Karat Pırlanta Baget Trend Kolye
%0
57.480 TL
57.480 TL
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19.160 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN28671
0.12 Karat Pırlanta Renkli Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.12 Karat Pırlanta Renkli Damla Kolye
%0
72.264 TL
72.264 TL
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24.088 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE04058
0.37 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.37 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
%0
38.280 TL
38.280 TL
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12.760 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR116563
0.52 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.52 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
84.240 TL
84.240 TL
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28.080 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE27533
0.70 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.70 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
%0
59.400 TL
59.400 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 54.400 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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18.133TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54414
0.95 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.95 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
53.160 TL
53.160 TL
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17.720 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN26547
0.37 Karat Pırlanta Baget Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.37 Karat Pırlanta Baget Damla Kolye
%0
61.416 TL
61.416 TL
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20.472 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL06192
0.28 Karat Pırlanta Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
0.28 Karat Pırlanta Trend Bileklik
%0
62.184 TL
62.184 TL
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20.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE28940
0.41 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.41 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
53.520 TL
53.520 TL
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17.840 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR89786
0.29 Karat Pırlanta Tektaş Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.29 Karat Pırlanta Tektaş Trend Yüzük
%0
46.656 TL
46.656 TL
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15.552 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR33945
0.45 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.45 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
62.640 TL
62.640 TL
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20.880 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR139207
0.35 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.35 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
54.984 TL
54.984 TL
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18.328 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N134899
Altın Anahtar Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Anahtar Trend Kolye
%0
73.372 TL
73.372 TL
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24.457 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR137879
0.32 Karat Pırlanta Elmas Tria Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.32 Karat Pırlanta Elmas Tria Yüzük
%0
55.704 TL
55.704 TL
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18.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN23560
0.27 Karat Pırlanta Baget Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Monarche
0.27 Karat Pırlanta Baget Trend Kolye
%0
78.624 TL
78.624 TL
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26.208 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN25343
0.34 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.34 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
55.080 TL
55.080 TL
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18.360 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE26575
0.29 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.29 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
45.120 TL
45.120 TL
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15.040 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR126577
0.31 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
0.31 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
54.192 TL
54.192 TL
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18.064 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN25466
0.25 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Monarche
0.25 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
60.960 TL
60.960 TL
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20.320 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124054
0.71 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.71 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
58.704 TL
58.704 TL
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19.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB15348
0.31 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.31 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%0
64.536 TL
64.536 TL
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21.512 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN42467
0.42 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.42 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
60.624 TL
60.624 TL
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20.208 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE15746
0.63 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.63 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
58.104 TL
58.104 TL
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19.368 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN25997
0.38 Karat Pırlanta Baget Yıldız Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.38 Karat Pırlanta Baget Yıldız Kolye
%0
64.920 TL
64.920 TL
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21.640 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49721
0.57 Karat Pırlanta Ametist Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.57 Karat Pırlanta Ametist Çiçek Kolye
%0
59.184 TL
59.184 TL
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19.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN36824
0.37 Karat Pırlanta Baget Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.37 Karat Pırlanta Baget Çiçek Kolye
%0
60.840 TL
60.840 TL
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20.280 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN35101
0.45 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.45 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
63.432 TL
63.432 TL
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21.144 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN43952
0.31 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.31 Karat Pırlanta Trend Kolye
%0
62.256 TL
62.256 TL
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20.752 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR130663
0.29 Karat Pırlanta Damla Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.29 Karat Pırlanta Damla Trend Yüzük
%0
48.024 TL
48.024 TL
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16.008 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN56411
0.44 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.44 Karat Pırlanta Trend Kolye
%0
66.696 TL
66.696 TL
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22.232 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR30351
0.43 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.43 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
57.096 TL
57.096 TL
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19.032 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL05272
0.45 Karat Pırlanta Trend Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
0.45 Karat Pırlanta Trend Kelepçe
%0
55.944 TL
55.944 TL
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18.648 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN52411
0.67 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.67 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye
%0
53.088 TL
53.088 TL
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17.696 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR74428.
0.46 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.46 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
47.328 TL
47.328 TL
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15.776 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE03044
0.44 Karat Elmas Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.44 Karat Elmas Küpe
%0
57.144 TL
57.144 TL
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19.048 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124194
0.46 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.46 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
54.672 TL
54.672 TL
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18.224 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN18950
0.41 Karat Elmas Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.41 Karat Elmas Kolye
%0
70.608 TL
70.608 TL
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23.536 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P125987-C038082
Altın Yeşil Mineli Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Yeşil Mineli Harf Kolye
%0
69.428 TL
69.428 TL
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23.143 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN25372
0.39 Karat Elmas Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.39 Karat Elmas Damla Kolye
%0
53.496 TL
53.496 TL
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17.832 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N108887
Altın Damla Baget Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Damla Baget Gerdanlık
%0
67.456 TL
67.456 TL
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22.485 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB15583
0.21 Karat Pırlanta Turkuaz Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Turkuaz Bileklik
%0
63.432 TL
63.432 TL
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21.144 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124118
0.29 Karat Pırlanta Baget Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.29 Karat Pırlanta Baget Trend Yüzük
%0
60.504 TL
60.504 TL
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20.168 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR56943
0.36 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.36 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
55.464 TL
55.464 TL
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18.488 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN42372
0.37 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Monarche
0.37 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
46.800 TL
46.800 TL
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15.600 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN25474
0.31 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.31 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
59.616 TL
59.616 TL
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19.872 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN25425
0.43 Karat Pırlanta Baget Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.43 Karat Pırlanta Baget Trend Kolye
%0
60.096 TL
60.096 TL
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20.032 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE08041
0.74 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.74 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
69.888 TL
69.888 TL
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23.296 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49717
0.59 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.59 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
60.864 TL
60.864 TL
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20.288 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRB1260
0.50 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.50 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük
%0
60.480 TL
60.480 TL
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20.160 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRB1263
0.50 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.50 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük
%0
60.480 TL
60.480 TL
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20.160 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR144295
0.28 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.28 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
46.920 TL
46.920 TL
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15.640 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN18946
0.37 Karat Elmas Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glow
0.37 Karat Elmas Gerdanlık
%0
63.624 TL
63.624 TL
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21.208 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR181229
0.57 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.57 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
48.720 TL
48.720 TL
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16.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN32150
0.46 Karat Pırlanta Tria Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.46 Karat Pırlanta Tria Kolye
%0
57.216 TL
57.216 TL
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19.072 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE14513
0.22 Karat Pırlanta Sarkık Modern Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.22 Karat Pırlanta Sarkık Modern Küpe
%0
67.704 TL
67.704 TL
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22.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE12087
0.41 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.41 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
57.072 TL
57.072 TL
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19.024 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE08206
0.39 Karat Elmas Gül Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.39 Karat Elmas Gül Küpe
%0
61.968 TL
61.968 TL
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20.656 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR73943
0.27 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.27 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%0
43.728 TL
43.728 TL
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14.576 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN41565
0.40 Karat Pırlanta Tria Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.40 Karat Pırlanta Tria Kolye
%0
54.648 TL
54.648 TL
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18.216 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE18625
0.54 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.54 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe
%0
50.112 TL
50.112 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 45.112 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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15.037TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR81589
0.39 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.39 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
63.024 TL
63.024 TL
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21.008 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR17391
1.07 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.07 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
60.456 TL
60.456 TL
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20.152 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE04627
0.67 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.67 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
69.552 TL
69.552 TL
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23.184 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR101697
2.27 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
2.27 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
65.736 TL
65.736 TL
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21.912 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN50847
0.48 Karat Pırlanta Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.48 Karat Pırlanta Kalp Kolye
%0
66.240 TL
66.240 TL
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22.080 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE18569
0.48 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.48 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
60.552 TL
60.552 TL
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20.184 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE24002
0.68 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.68 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
55.104 TL
55.104 TL
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18.368 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR42478
0.31 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.31 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
50.232 TL
50.232 TL
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16.744 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N138220
Altın Mineli Güneş Göz Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Mineli Güneş Göz Kolye
%0
79.628 TL
79.628 TL
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26.543 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49142
0.22 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Monarche
0.22 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
64.176 TL
64.176 TL
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21.392 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN58050
0.47 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.47 Karat Pırlanta Trend Kolye
%0
65.424 TL
65.424 TL
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21.808 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRT1242
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%0
46.824 TL
46.824 TL
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15.608 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29083
0.40 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.40 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
52.752 TL
52.752 TL
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17.584 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR21772
0.39 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.39 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
77.088 TL
77.088 TL
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25.696 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN50801
0.28 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.28 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
60.456 TL
60.456 TL
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20.152 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN50746
0.41 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.41 Karat Pırlanta Trend Kolye
%0
57.528 TL
57.528 TL
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19.176 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE28571
0.36 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.36 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
54.864 TL
54.864 TL
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18.288 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE10943
0.79 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Monarche
0.79 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
66.936 TL
66.936 TL
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22.312 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE18767
0.55 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.55 Karat Pırlanta Trend Küpe
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63.024 TL
63.024 TL
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21.008 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE08262
0.55 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.55 Karat Pırlanta Trend Küpe
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68.184 TL
68.184 TL
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22.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54263
0.49 Karat Pırlanta Aurora Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.49 Karat Pırlanta Aurora Kolye
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52.632 TL
52.632 TL
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17.544 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE13578
0.65 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.65 Karat Pırlanta Trend Küpe
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66.264 TL
66.264 TL
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22.088 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE04549
0.46 Karat Elmas Tasarım Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.46 Karat Elmas Tasarım Küpe
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69.120 TL
69.120 TL
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23.040 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN33417
0.75 Karat Pırlanta Baget Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.75 Karat Pırlanta Baget Yakut Kolye
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46.632 TL
46.632 TL
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15.544 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR137983
1.24 Karat Pırlanta Oval Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.24 Karat Pırlanta Oval Yakut Yüzük
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57.216 TL
57.216 TL
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19.072 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR32218
0.40 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.40 Karat Pırlanta Baget Yüzük
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60.288 TL
60.288 TL
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20.096 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR140545
0.91 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.91 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
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60.264 TL
60.264 TL
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20.088 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRT1249
0.35 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.35 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
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54.192 TL
54.192 TL
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18.064 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL03466
0.31 Karat Pırlanta Tasarım Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
0.31 Karat Pırlanta Tasarım Kelepçe
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77.832 TL
77.832 TL
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25.944 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE28937
0.41 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.41 Karat Pırlanta Baget Küpe
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54.648 TL
54.648 TL
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18.216 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN55266
1.19 Karat Pırlanta Baget Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.19 Karat Pırlanta Baget Safir Kolye
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68.160 TL
68.160 TL
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22.720 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN33363
0.43 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.43 Karat Pırlanta Baget Kolye
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59.520 TL
59.520 TL
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19.840 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B308689
Altın Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Erkek Bileklik
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74.732 TL
74.732 TL
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24.911 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE38471
0.85 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.85 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
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69.816 TL
69.816 TL
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23.272 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN21818
0.43 Karat Pırlanta Trend Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.43 Karat Pırlanta Trend Damla Kolye
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72.960 TL
72.960 TL
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24.320 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR133202
0.63 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.63 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
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63.072 TL
63.072 TL
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21.024 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR133161
3.79 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
3.79 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük
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60.048 TL
60.048 TL
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20.016 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE13574
0.58 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.58 Karat Pırlanta Trend Küpe
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65.880 TL
65.880 TL
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21.960 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE26594
0.94 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.94 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
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64.680 TL
64.680 TL
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21.560 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR123442
2.23 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
2.23 Karat Pırlanta Safir Yüzük
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63.408 TL
63.408 TL
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21.136 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL02294
0.43 Karat Pırlanta Baget Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
0.43 Karat Pırlanta Baget Kelepçe
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61.296 TL
61.296 TL
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20.432 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL01155
0.38 Karat Elmas Tasarım Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
0.38 Karat Elmas Tasarım Kelepçe
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70.896 TL
70.896 TL
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23.632 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN50319
0.38 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.38 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
54.768 TL
54.768 TL
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18.256 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL00322
0.37 Karat Elmas Üç Taş Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
0.37 Karat Elmas Üç Taş Kelepçe
%0
67.416 TL
67.416 TL
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22.472 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR147635
0.40 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
0.40 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
56.760 TL
56.760 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 51.760 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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17.253TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  C051118
Altın Erkek Zincir - Lizay Pırlanta - Gentleman
Altın Erkek Zincir
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76.840 TL
76.840 TL
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25.613 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE27787
0.46 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.46 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
57.240 TL
57.240 TL
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19.080 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN29736
1.06 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.06 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye
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60.024 TL
60.024 TL
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20.008 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR94043
0.31 Karat Pırlanta Baget Çiçek Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.31 Karat Pırlanta Baget Çiçek Yüzük
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102.024 TL
102.024 TL
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34.008 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN63229
0.53 Karat Pırlanta Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glam
0.53 Karat Pırlanta Gerdanlık
%0
57.214 TL
57.214 TL
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19.071 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR90941
0.47 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.47 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
61.152 TL
61.152 TL
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20.384 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR128760
1.92 Karat Pırlanta Oval Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.92 Karat Pırlanta Oval Safir Yüzük
%0
58.056 TL
58.056 TL
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19.352 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR141444
1.52 Karat Pırlanta Green Quartz Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.52 Karat Pırlanta Green Quartz Yüzük
%0
64.464 TL
64.464 TL
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21.488 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54423
0.49 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.49 Karat Pırlanta Trend Kolye
%0
54.768 TL
54.768 TL
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18.256 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR100106
0.37 Karat Pırlanta Baget Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.37 Karat Pırlanta Baget Trend Yüzük
%0
71.376 TL
71.376 TL
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23.792 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRB1240
0.70 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.70 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük
%0
57.744 TL
57.744 TL
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19.248 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN13007
0.51 Karat Elmas Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.51 Karat Elmas Kolye
%0
55.968 TL
55.968 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 50.968 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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16.989TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN21799
0.86 Karat Pırlanta Safir Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.86 Karat Pırlanta Safir Çiçek Kolye
%0
67.656 TL
67.656 TL
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22.552 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN56717
0.46 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Monarche
0.46 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
57.864 TL
57.864 TL
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19.288 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE20158
0.56 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.56 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
64.656 TL
64.656 TL
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21.552 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR92006
0.40 Karat Pırlanta Baget Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.40 Karat Pırlanta Baget Trend Yüzük
%0
63.264 TL
63.264 TL
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21.088 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR101155
2.78 Karat Pırlanta Oval Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
2.78 Karat Pırlanta Oval Yakut Yüzük
%0
66.144 TL
66.144 TL
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22.048 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN35611
0.37 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.37 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
72.072 TL
72.072 TL
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24.024 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE26737
0.99 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.99 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
%0
65.208 TL
65.208 TL
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21.736 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR160833
0.45 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.45 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
71.856 TL
71.856 TL
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23.952 TL x 3 Taksit