Altın Gece Küresi Kolye
Ürün Kodu : N180777
%0
145.724 TL
145.724 TL
PEŞİN FİYATINA 48.575 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Gece Küresi Kolye T10569
14 Ayar, Altın, 13.41 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Gizemli dairesel formun derin estetiği, tasarıma heykelsi ve sofistike bir boyut katıyor. Dolgun hatları boyunda sarsılmaz ve özgün bir odak noktası yaratırken, zamansız zarafetiyle göz dolduruyor. Stilinize büyülü bir dokunuş.
Altın Gece Küresi Kolye
PEŞİN FİYATINA 48.575 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
145.724 TL
145.724 TL
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