0.92 Karat Pırlanta Safir Yüzük T3186 Rose Altın, 14 Ayar, 3.26 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.11 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.81 Karat

Kesim : Emerald



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay markasının zarif ve detaylara önem veren tasarımıyla, pırlantalı safir yüzük ile şıklığınızı tamamlayın. Bu özel yüzük, elegansınızı yansıtacak ince detaylarıyla dikkat çekiyor. Siz de Lizay'ın ifadesi olan bu muhteşem yüzüğü keşfedin.