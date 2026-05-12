0.08 Karat Pırlanta D Harf Kolye T10182 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.37 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.08 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

İsminizin baş harfini ya da sizin için anlam taşıyan bir detayı şıklıkla taşımanızı sağlayan bu tasarım, zamansız bir zarafet sunuyor. İnce işçiliği ve dengeli formu sayesinde günlük stilin doğal bir parçası haline geliyor. Duygusal değeri yüksek hediyeler arasında özel bir yere sahiptir.