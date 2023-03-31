0.02 Karat Pırlanta Z Harf Kolye T1721 Altın, 8 Ayar, 1.60 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.02 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu Pırlanta Z Harf Kolye, sadelik ve zarafetin mükemmel bir ifadesidir. Şık tasarımıyla dikkat çeken bu kolye, her görünümünüze zarif bir dokunuş katacaktır. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı vurgulamak için ideal bir seçimdir. Sadelik ve zarafetin birleştiği bu kolye, her anınıza değer katacaktır.