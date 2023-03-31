0.37 Karat Pırlanta Baget Damla Kolye T1849 Altın, 14 Ayar, 3.33 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.16 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.16 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.05 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak









Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay'ın şık ve zarif inceliklerle tasarlanmış, pırlanta baget kolyesi ile stilinize elegan bir dokunuş katın. Bu muhteşem kolye, Lizay'ın kalitesi ve zarafetiyle birleşerek sizin için özel bir parça haline geliyor. Şık ve zarif tasarımıyla herhangi bir kıyafeti tamamlayabilecek bu kolye, sizin için mükemmel bir seçenek olacak. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için Lizay'ın pırlanta baget kolyesini tercih edin.