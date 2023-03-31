Altın Küçük Kare Baget Küpe T73 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.47 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Baget Küpe, minimalist bir tarzı yansıtan ve şıklığına esans katan bir takıdır. Bu küpe, zarif ve sade bir tasarıma sahip olup, altın rengi ve taş detaylarıyla dikkat çeker. Minimalist bir tarzı benimseyenler için mükemmel bir seçim olan bu küpe, her türlü kıyafetle uyum sağlayarak şıklığınızı tamamlar. Eşsiz bir esansla tasarlanmış olan bu küpe, her anınıza değer katar.