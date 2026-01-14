Altın Trend Zincir Kolye T9475 Altın, 14 Ayar, 8,57 gr

Zincir Boyu: 42cm

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Güçlü bağlantıların ve akışkan formun bir araya geldiği bu kreasyon, sadeliğin en iddialı halini sunuyor. Altının pürüzsüz yüzeyinden süzülen ışık, buluştuğu her kombine doğal ve kendinden emin bir aydınlık katıyor. Modanın geçici rüzgarlarına inat, her döneme hükmedecek zamansız bir duruş sergiliyor.