0.23 Karat Pırlanta Baget Çiçek Yüzük T9377 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.31 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.13 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Parmağınızda açan pırlanta bir çiçek, baget taşların berrak parıltısıyla her hareketinizde göz kamaştırıyor. Altın yuvası içerisinde büyük bir uyumla yer alan taşlar, parmaklarınıza sofistike bir duruş ve asil bir karakter kazandırıyor. Bu yüzük, gösterişli ve bir o kadar da zarif bir mücevher arayanlar için tasarlandı.