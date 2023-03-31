0.43 Karat Pırlanta Baget Trend Kolye T1845 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.88 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.29 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.14 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın İnce Modern Estetik ile tasarladığı pırlanta trend kolye, şıklığı ve zarafeti bir arada sunuyor. Bu eşsiz kolye, her tarza uyum sağlayarak her anınıza değer katıyor. Pırlanta ifadesini kullanarak siz de stilinizi tamamlayacak bu muhteşem kolyeyi keşfedin.