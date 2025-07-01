2.20 Karat Pırlanta Trend Küpe T5732 Beyaz Altın, 14 Ayar, 6.56 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 2.20 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Modern çizgileriyle öne çıkan bu trend küpe, ışıltısı ve zarif formuyla şıklığınızı bir adım öne taşır. Hem günlük kombinlerde hem de özel davetlerde iddialı bir tamamlayıcı olur. Zamansız tasarımıyla modanın ötesinde bir duruş sergiler.