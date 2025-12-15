0.40 Karat Pırlanta Tektaş Küpe T9420 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.37 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.40 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Işığı bir kristal gibi yansıtan ve her ortamda kendisini belli eden bu tektaş küpe, pırlantanın en etkileyici formunu sergiliyor. Yüzünüzü aydınlatan bu parıltı, modern ve klasik tarzı ustalıkla harmanlayarak her kıyafetinizi bir sanat parçasına dönüştürüyor. Zarafetini pırlantanın sarsılmaz gücüyle mühürlemek isteyenler için özel olarak tasarlandı.