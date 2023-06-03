0.67 Karat Pırlanta Damla Baget Yüzük T3701

0.67 Karat Pırlanta Damla Baget Yüzük
Ürün Kodu : DR136233
%0
74.016 TL
74.016 TL
PEŞİN FİYATINA 24.672 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.67 Karat Pırlanta Damla Baget Yüzük T3701Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.96 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.22 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Baget
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.20 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.25 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Lizay Pırlanta'nın estetik sanat ile tasarlanmış Pırlanta Damla Baget Yüzük ile şıklığınızı tamamlayın. Eşsiz tasarımı ve yüksek kalitesiyle dikkat çeken bu yüzük, her anınıza değer katacak. Lizay Pırlanta kalitesiyle, estetiği ve zarafeti buluşturan bu yüzüğü hemen keşfedin.
0.67 Karat Pırlanta Damla Baget Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.96 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Yüzüklerde ölçü yapılabilir mi?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Yüzükteki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Yüzükte toplam 1.53 karat ağırlığında, F renk ve VS-SI berraklık kalitesinde pırlanta taşlar kullanılmaktadır.
4- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
4- 0.67 Karat Pırlanta Damla Baget Yüzük, nişan, söz ve yıl dönümü gibi özel anlarda güzel bir sembol olarak tercih edilebilir.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.67 Karat Pırlanta Damla Baget Yüzük
PEŞİN FİYATINA 24.672 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
74.016 TL
74.016 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : DN27519
2.92 Karat Pırlanta Gerdanlık
%0
465.000 TL
465.000 TL
Ürün Kodu : DB07541
1.47 Karat Pırlanta Baget Damla Bileklik
%0
200.088 TL
200.088 TL
Ürün Kodu : DE20332
1.34 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
153.432 TL
153.432 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL