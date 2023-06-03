0.67 Karat Pırlanta Damla Baget Yüzük T3701 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.96 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.22 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.20 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.25 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın estetik sanat ile tasarlanmış Pırlanta Damla Baget Yüzük ile şıklığınızı tamamlayın. Eşsiz tasarımı ve yüksek kalitesiyle dikkat çeken bu yüzük, her anınıza değer katacak. Lizay Pırlanta kalitesiyle, estetiği ve zarafeti buluşturan bu yüzüğü hemen keşfedin.