Altın İki Renk Çift Kalp Kolye T4392

Altın İki Renk Çift Kalp Kolye
Ürün Kodu : N134551
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20.196 TL
20.196 TL
PEŞİN FİYATINA 6.732 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın İki Renk Çift Kalp Kolye T4392Altın ve Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.07 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
İki farklı tonun birleştiği bu tasarım, kalp figürüne canlılık ve derinlik kazandırır. Farklı metal dokularıyla dikkat çeken yapısı, romantizmi modern yorumla sunar. Aşkı ve uyumu simgeleyen zarif bir detaydır.
Altın İki Renk Çift Kalp Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı ve beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.07 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Zincir boyu ne kadardır?
2- Zincir boyu 42 cm olup dekolte üzerine oturan klasik kullanım için idealdir. Farklı uzunluk tercihleri için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz.
3- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
3- Altın İki Renk Çift Kalp Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Sarı ve beyaz altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
4- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar sarı ve beyaz altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
5- İade veya değişim politikası nasıldır?
5- Detaylar için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizden bilgi alınması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın İki Renk Çift Kalp Kolye
PEŞİN FİYATINA 6.732 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
20.196 TL
20.196 TL
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