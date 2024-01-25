Altın İki Renk Çift Kalp Kolye T4392 Altın ve Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.07 gr



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

İki farklı tonun birleştiği bu tasarım, kalp figürüne canlılık ve derinlik kazandırır. Farklı metal dokularıyla dikkat çeken yapısı, romantizmi modern yorumla sunar. Aşkı ve uyumu simgeleyen zarif bir detaydır.