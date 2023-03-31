2.61 Karat Pırlanta Baget Yüzük T523 Beyaz Altın, 14 Ayar, 9.60 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.09 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.42 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.04 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Modern şıklığın incelikleri ile tasarlanmış pırlanta baget yüzük, zarafeti ve lüksü bir araya getiriyor. Bu eşsiz parça, her tarza uyum sağlayarak her anınıza değer katıyor. Şimdi siz de modern şıklığı ve pırlantanın eşsiz parlaklığını bir arada yaşayın.