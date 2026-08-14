Altın İki Mısra Bileklik
Ürün Kodu : B365423
%0
30.872 TL
30.872 TL
PEŞİN FİYATINA 10.291 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın İki Mısra Bileklik T10870
14 Ayar, Altın, 2.69 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Birlikte yazılan güzel bir hikayeyi simgeleyen çift hattıyla Altın İki Mısra Bileklik, sevdiklerinize unutulmaz ve anlam dolu bir iz bırakmanın en şık yolu.
Altın İki Mısra Bileklik
PEŞİN FİYATINA 10.291 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
30.872 TL
30.872 TL
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