2.13 Karat Pırlanta Safir Yüzük T3205 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.34 gr

Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 1.36 Karat

Kesim : Oval



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.77 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu estetik ve zarif ahengi ile tasarlanmış Pırlanta Safir Yüzük, her kadının hayalini süsleyen bir mücevher parçasıdır. Safir taşının eşsiz mavi rengi ve pırlantanın parlaklığı, bu yüzüğü benzersiz kılmaktadır. Hem özel günlerde hem de günlük kullanımda şıklığınızı tamamlayacak bu yüzük, göz alıcı bir aksesuardır.