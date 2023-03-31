4.66 Karat Elmas Safir Kolye
Ürün Kodu : DN36080
%0
192.768 TL
192.768 TL
PEŞİN FİYATINA 64.256 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
4.66 Karat Elmas Safir Kolye T1563
Rose Altın, 8 Ayar, 22.10 gr
Taş : Elmas
Ağırlık : 1.15 Karat
Renk : W
Kesim : Elmas
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.13 Karat
Renk : W
Kesim : Elmas
Taş : Lab. Safir
Ağırlık : 3.38 Karat
Kesim : Damla
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Lizay markasının benzersiz zarafeti ile tasarlanmış, Elmas Safir Kolye ile şıklığınızı tamamlayın. Bu eşsiz parça, herkesin dikkatini çekecek ve sizin tarzınızı yansıtacak. Lizay ile kendinizi özel hissedin.
4.66 Karat Elmas Safir Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 8 ayar rose altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 22.10 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Kolye üzerindeki elmas taşının özellikleri nelerdir?
2- Toplam 4.66 karat ağırlığında elmas taşı kullanılmaktadır. Taşlar F-G renk ve SI berraklık kalitesine sahip olup yüksek parlaklık, ışıltı ve estetik bir görünüm sunar. Günlük kullanım ve özel günler için ideal bir zarafet sağlar.
3- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
3- 4.66 Karat Elmas Safir Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Rose altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
4- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 8 ayar rose altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
5- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
5- 4.66 Karat Elmas Safir Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
4.66 Karat Elmas Safir Kolye
PEŞİN FİYATINA 64.256 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
192.768 TL
192.768 TL
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