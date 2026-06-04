0.04 Karat Pırlanta Taşlı Tragus Piercing
Ürün Kodu : PC00928
%0
9.192 TL
9.192 TL
PEŞİN FİYATINA 3.064 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.04 Karat Pırlanta Taşlı Tragus Piercing T10227
Beyaz Altın, 14 Ayar, 0.37 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.04 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürün tek adet olarak satılmaktadır, çift değildir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Modern çizgileri ve sade görünümüyle öne çıkan bu tasarım, kulağa zarif bir ışık katıyor. Pırlantanın doğal parlaklığı sayesinde minimal görünümüne rağmen dikkat çekici bir etki yaratıyor. Günlük stilin ayrılmaz bir parçası olmaya aday özel bir aksesuardır. Bazen tek bir detay bütün hikâyeyi değiştirebilir.
0.04 Karat Pırlanta Taşlı Tragus Piercing
PEŞİN FİYATINA 3.064 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
9.192 TL
9.192 TL
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