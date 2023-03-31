0.58 Karat Pırlanta Trend Kelepçe T1007 Beyaz Altın, 8 Ayar, 4.15 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.29 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.29 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Modern minimalizm ile tasarlanan Lizay marka pırlanta trend kelepçe, şıklığı ve zarifliği bir arada sunuyor. Bu özel tasarım aksesuar, her tarza uyum sağlayarak her anınıza değer katıyor. Sade ve şık bir görünüm arayanların tercihi olan bu kelepçe, zarafetiyle dikkat çekiyor. Lizay ifadesiyle kalite ve güveni bir araya getiren bu pırlanta kelepçe, özel günlerinizde veya günlük kullanımda şıklığınızı tamamlıyor.