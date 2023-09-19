0.89 Karat Pırlanta Baget Kolye T4135 Rose Altın, 14 Ayar, 3.00 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.89 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu modern ve zarif pırlanta baget kolye, şıklığıyla her görünümü tamamlamak için mükemmel bir seçenektir. Kaliteli tasarımı ve parıltılı pırlanta detaylarıyla, her kadının tarzını yansıtacak bir takıdır. Bu kolye, herhangi bir özel gün veya günlük kullanım için mükemmel bir hediye seçeneğidir. Şıklığı ve zarafeti bir araya getiren bu kolye, herkesin dikkatini çekmek için ideal bir seçimdir.