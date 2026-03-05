0.90 Karat Pırlanta Baget Taşlı Küpe T9607 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.61 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,58 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Baget



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,32 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Modern mimarinin net çizgilerinden ilham alan bu baget küpe, pırlantanın aynalı yansımalarını geometrik bir disiplinle sunuyor. Beyaz altının pürüzsüz dokusuyla bütünleşen bu parça, sofistike bir duruş sergilemek isteyen kadınlar için ideal. Işığı her açıdan yakalayan yapısıyla, sade bir şıklığı görkemli bir imza haline getiriyor.