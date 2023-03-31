0.15 Karat Pırlanta Taşlı Baget Yüzük T555 Rose Altın, 14 Ayar, 1.50 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.08 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif ve minimal estetiği bir araya getiren bu Pırlanta Baget Yüzük, şıklığınızı tamamlayacak mükemmel bir seçenek Kaliteli tasarımı ve göz alıcı pırlanta taşıyla dikkatleri üzerinize çekeceğiniz bu yüzük, her tarza uyum sağlayacak. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için ideal bir seçim. Hemen şimdi bu zarif yüzüğü keşfedin ve stilinize değer katın.