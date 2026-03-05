Altın Mor Taşlı Yelpaze Kolye T9522 Altın, 14 Ayar, 2,36 gr



Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Mor taşın büyüleyici derinliği, altının sıcak ışıltısıyla kusursuz bir uyum yakalıyor. Yelpaze formundaki tasarım, zarif hareketi ve ışıkla dans eden detaylarıyla göz alıcı bir etki yaratıyor. Şıklığını sofistike bir dokunuşla tamamlamak isteyenler için eşsiz bir parça.