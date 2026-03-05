Altın Mor Taşlı Yelpaze Kolye
Ürün Kodu : N166547
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28.220 TL
28.220 TL
PEŞİN FİYATINA 9.407 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Mor Taşlı Yelpaze Kolye T9522
Altın, 14 Ayar, 2,36 gr
Zincir boyu: 42 cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Mor taşın büyüleyici derinliği, altının sıcak ışıltısıyla kusursuz bir uyum yakalıyor. Yelpaze formundaki tasarım, zarif hareketi ve ışıkla dans eden detaylarıyla göz alıcı bir etki yaratıyor. Şıklığını sofistike bir dokunuşla tamamlamak isteyenler için eşsiz bir parça.
Altın Mor Taşlı Yelpaze Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.36 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Mor Taşlı Yelpaze Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Sarı altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar sarı altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Mor Taşlı Yelpaze Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- Sarı altın zamanla kararır veya rengi değişir mi?
5- Sarı altın kimyasal olarak son derece stabildir; oksidasyon veya pas oluşturmaz. Zamanla gözlemlenen değişim renk değil yüzey pürüzlenmesidir — parlak finish matlığa döner. Kimyasal değil fiziksel bir değişimdir; kuyumcuda yapılan basit cilalama ile ilk günkü parlaklığa dönülür.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Mor Taşlı Yelpaze Kolye
PEŞİN FİYATINA 9.407 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
28.220 TL
28.220 TL
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