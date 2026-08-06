Altın Trend Çift Zincir Bileklik
Ürün Kodu : B365436
%0
12.512 TL
12.512 TL
PEŞİN FİYATINA 4.171 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Trend Çift Zincir Bileklik T10800
14 Ayar, Altın, 1.15 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
İki paralel zincirin ten üzerindeki akıcı hareketi, sadeliğin en güçlü ve trend halini sunuyor. Gereksiz detaylardan arınmış, sadece zincirin dokusuyla öne çıkan zamansız bir imza.
Altın Trend Çift Zincir Bileklik
PEŞİN FİYATINA 4.171 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
12.512 TL
12.512 TL
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