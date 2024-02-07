Altın Erkek Bileklik T4492

Altın Erkek Bileklik
Ürün Kodu : B308687
%0
80.988 TL
80.988 TL
PEŞİN FİYATINA 26.996 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Erkek Bileklik T4492Altın, 14 Ayar, 8.28 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Erkek stiline zarif ama güçlü bir dokunuş ekleyen bu tasarım, dikkat çekici detaylarıyla şıklığı sade bir çizgide sunar. Günlük kullanım için ideal olduğu kadar özel günlerin de tamamlayıcısı olacak bu model, stiline özen gösteren erkeklere hitap eder.
Altın Erkek Bileklik Sıkça Sorulan Sorular
1- Bileklik hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 8.28 gram olan bileklik, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart bileklik boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Günlük kullanıma uygun mudur?
3- Altın Erkek Bileklik, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir bileklikdır. 14 ayar sarı altın sayesinde uzun süre parlaklığını korur.
4- Bileklik bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar sarı altın bileklikları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken ve spor yaparken çıkarılması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Erkek Bileklik, özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Doğum günü, mezuniyet ve yıl dönümü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Erkek Bileklik
PEŞİN FİYATINA 26.996 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
80.988 TL
80.988 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : P131058
Altın Erkek Kolye Ucu
%0
25.432 TL
25.432 TL
Ürün Kodu : L027671
Altın Erkek Kelepçe
%0
126.752 TL
126.752 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : C070016
Altın Kral Erkek Zincir Kolye
%0
178.568 TL
178.568 TL