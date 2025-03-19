Altın Üçgen Charm T5497 Altın, 14 Ayar, 2.61 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Üçgen Charm, denge ve gücü simgeleyen zarif tasarımıyla şıklığı tamamlıyor. Minimalist ve modern yapısıyla bileklik ve kolyelerinize sofistike bir dokunuş katarken, stilinize zamansız ve göz alıcı bir ışıltı ekliyor. Anlamlı ve şık bir aksesuar!