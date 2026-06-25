Altın Çocuk Mavi Yonca Küpe
Ürün Kodu : E1137415
%0
18.088 TL
18.088 TL
PEŞİN FİYATINA 6.029 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Çocuk Mavi Yonca Küpe T10496
Altın, 14 Ayar, 1.85 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Mavi yonca detayı, bu çocuk küpesine sevimli ve neşeli bir görünüm kazandırıyor. Hafif ve zarif tasarımı sayesinde minik kulaklarda gün boyu konforlu bir kullanım sunarken, şansın simgesi olan yonca motifi anlamlı bir dokunuş ekliyor. Çocukların enerjisini yansıtan tatlı bir aksesuardır. En güzel gülümsemeler, küçük detaylarla tamamlanır.
Altın Çocuk Mavi Yonca Küpe
PEŞİN FİYATINA 6.029 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
18.088 TL
18.088 TL
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