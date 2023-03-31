0.74 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye T1933 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.05 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Zümrüt

Ağırlık : 0.64 Karat

Kesim : Damla



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu şık ve zarif İnce Estetik Güzellik İfadesi ile Pırlanta Zümrüt Kolye, her kadının hayranlık uyandıran bir görünüm elde etmesini sağlar. Bu eşsiz kolye, zarafeti ve lüksü bir araya getirerek herhangi bir kıyafeti tamamlar. Zümrüt taşıyla birleşen pırlantalar, bu kolyeyi gerçekten özel kılar. Kendinizi veya sevdiklerinizi şımartmak için mükemmel bir seçimdir.