Altın Taşlı Kuyruklu Yıldız Charm T5499 Altın, 14 Ayar, 1.55 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Taşlı Kuyruklu Yıldız Charm, parlayan yıldız motifi ve ışıltılı taş detaylarıyla dileklerinizi simgeliyor. Zarif ve sofistike tasarımıyla bileklik ve kolyelerinize göz alıcı bir dokunuş katarken, stilinize zamansız bir ışıltı ekliyor. Anlamlı ve şık bir aksesuar!