Altın Taşlı Mavi Trend Yüzük T9878 Altın, 14 Ayar, 3,06 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Mavinin dinginliği, parlak taşların ışıltısının yarattığı heyecanla bu özel tasarımda bir araya geliyor. Altın işçiliğinin en zarif örneklerinden biri olan bu yüzük, parmağınızda asil bir güç simgesi gibi parlıyor. Kendine has karakteriyle dikkat çeken bu parça, özgün bir stilin en güçlü ifadesi.