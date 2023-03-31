0.72 Karat Pırlanta Baget Kolye T260 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.97 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.26 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.24 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.22 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta Baget Kolye Lizay'ın zarafet ve elegansı temsil eden özel tasarımı, Elegans ve Zarafetin Özü adını taşıyan pırlanta kolye ile tanışın. Bu benzersiz kolye, her adımda sizi özel hissettirecek ve her anınıza şıklık katacak. Lizay'ın ifadesiyle, bu kolyeyle kendinizi özel ve zarif hissedin.