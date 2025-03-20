Altın Klasik Baget Yüzük T5518 Altın, 14 Ayar, 2.45 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Klasik Baget Yüzük, zarif baget kesim taşı ve klasik tasarımıyla zamansız bir şıklık sunuyor. Günlük ve özel kombinlere uyum sağlayan bu sofistike aksesuar, stilinize göz alıcı ve zarif bir dokunuş katıyor. Elegan ve şık bir mücevher seçeneği!