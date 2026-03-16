4.00 Karat Pırlanta Yarımtur Su Yolu Gerdanlık
Ürün Kodu : DN63265
%0
358.511 TL
358.511 TL
PEŞİN FİYATINA 119.504 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
4.00 Karat Pırlanta Yarımtur Su Yolu Gerdanlık T9826
Beyaz Altın, 14 Ayar, 17,75 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 4.00 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
İhtişam kelimesinin mücevher dilindeki tam karşılığı olan bu tasarım, boynunuzda kelimenin tam anlamıyla bir yıldız yağmuru yaşatıyor. Beyaz altının ustaca kucakladığı o devasa pırlanta dizisi, göğsünüzde toplanan o kusursuz ışıkla nefesleri kesen bir asalet sunuyor. Sadece bir takı değil, hayatınızdaki o en görkemli dönüm noktasını kutlayacak, hayranlık uyandıran efsanevi bir şaheser.
4.00 Karat Pırlanta Yarımtur Su Yolu Gerdanlık Sıkça Sorulan Sorular
1- Gerdanlık hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 17.75 gram olan gerdanlık, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Gerdanlık ile kolye arasındaki fark nedir?
2- Gerdanlık, boyun üst kısmını dolduran daha hacimli takılardır. Düğün, nişan ve gece davetleri için mükemmel bir seçim olup kolyelere göre daha gösterişli bir görünüm sağlar.
3- Gerdanlıktaki pırlanta taşlarının kalitesi nedir?
3- Toplam 4.00 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, F-G renk ve S berraklık kalitesindedir.
4- Düğün ve nişan törenleri için uygun mudur?
4- 4.00 Karat Pırlanta Yarımtur Su Yolu Gerdanlık, düğün, nişan ve özel davetler için son derece uygun bir seçimdir. Beyaz altın rengiyle gelinlik ve abiye kombinlerini mükemmel tamamlar.
5- Gerdanlık bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın gerdanlıkları hafif sabunlu ılık suyla temizleyip yumuşak bir bezle kurulamak yeterlidir. Parfüm ve kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
4.00 Karat Pırlanta Yarımtur Su Yolu Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 119.504 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
358.511 TL
358.511 TL
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