4.00 Karat Pırlanta Yarımtur Su Yolu Gerdanlık T9826 Beyaz Altın, 14 Ayar, 17,75 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 4.00 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

İhtişam kelimesinin mücevher dilindeki tam karşılığı olan bu tasarım, boynunuzda kelimenin tam anlamıyla bir yıldız yağmuru yaşatıyor. Beyaz altının ustaca kucakladığı o devasa pırlanta dizisi, göğsünüzde toplanan o kusursuz ışıkla nefesleri kesen bir asalet sunuyor. Sadece bir takı değil, hayatınızdaki o en görkemli dönüm noktasını kutlayacak, hayranlık uyandıran efsanevi bir şaheser.