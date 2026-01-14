Altın Trend Top Zincir Kolye T9460 Altın, 14 Ayar, 5,64 gr

Zincir Boyu: 42cm

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Yumuşak hatlı kürelerin bir araya gelmesiyle oluşan bu kolye, klasik inci dizimlerine modern ve altın bir alternatif sunuyor. Altının her bir küre üzerindeki pürüzsüz yansıması, dekoltenize sofistike ve taze bir görünüm kazandırıyor. Modern lüksün en rafine örneklerinden biri olan bu tasarım, gündüzden geceye her anınıza eşlik etmeye hazır.