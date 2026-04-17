Altın Markiz Yaprak Bileklik T9888 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2,25 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Yaprak formunun doğal akışından ilham alan bu bileklik, bilekte hafif ve zarif bir hareket hissi yaratıyor. Markiz kesim detayların ritmik dizilimi, tasarıma ince bir parlaklık ve dengeli bir estetik kazandırıyor. Günlük kullanımdan özel anlara kadar uyum sağlayan zamansız bir parça olarak öne çıkıyor. Doğanın izleri, en güzel halinde ışığa dönüşür.