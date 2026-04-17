Altın Markiz Yaprak Bileklik
Ürün Kodu : B361444
%0
14.250 TL
14.250 TL
PEŞİN FİYATINA 4.750 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Markiz Yaprak Bileklik T9888
Beyaz Altın, 8 Ayar, 2,25 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Yaprak formunun doğal akışından ilham alan bu bileklik, bilekte hafif ve zarif bir hareket hissi yaratıyor. Markiz kesim detayların ritmik dizilimi, tasarıma ince bir parlaklık ve dengeli bir estetik kazandırıyor. Günlük kullanımdan özel anlara kadar uyum sağlayan zamansız bir parça olarak öne çıkıyor. Doğanın izleri, en güzel halinde ışığa dönüşür.
Altın Markiz Yaprak Bileklik Sıkça Sorulan Sorular
1- Bileklik hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 8 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.25 gram olan bileklik, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart bileklik boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Günlük kullanıma uygun mudur?
3- Altın Markiz Yaprak Bileklik, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir bileklikdır. 14 ayar beyaz altın sayesinde uzun süre parlaklığını korur.
4- Hediye olarak uygun mudur?
4- Altın Markiz Yaprak Bileklik, özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Doğum günü, mezuniyet ve yıl dönümü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
5- Bileklik bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın bileklikları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken ve spor yaparken çıkarılması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Markiz Yaprak Bileklik
PEŞİN FİYATINA 4.750 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
14.250 TL
14.250 TL
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