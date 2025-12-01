Altın Taşlı Çiçek Bileklik T9383 Altın, 14 Ayar, 1.60 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altının sıcak ışıltısı, çiçek formundaki taşlı detaylarla birleşerek bileğinizde narin bir bahar havası estiriyor. Her bir taşın titizlikle yerleştirildiği bu tasarım, günlük kullanımda asil, özel anlarda ise zarif bir duruş sergiliyor. Bileğinizin zarafetini vurgulayan bu parça, her stilde kendine yer bulacak bir şıklığa sahip.