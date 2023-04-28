0.47 Karat Pırlanta Morganit Yüzük T3610 Rose Altın, 14 Ayar, 1.76 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Morganit

Ağırlık : 0.40 Karat

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegans Ustası ile tasarlanmış, pırlantalı Morganit yüzükleri keşfedin. Bu eşsiz ve zarif yüzük, şıklığınıza şıklık katacak. Siz de şimdi bu benzersiz tasarımı keşfedin ve tarzınıza sofistike bir dokunuş katın.