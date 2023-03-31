4.76 Karat Pırlanta Safir Yüzük T3162 Beyaz Altın, 14 Ayar, 5.69 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.44 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 4.32 Karat

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın zarafeti ve inceliğiyle tasarlanan pırlanta safir yüzük, her detayıyla büyüleyici bir parçadır. Bu eşsiz yüzük, pırlantanın ışıltısıyla safirin mavi tonlarını bir araya getirerek, şıklığınızı tamamlamak için mükemmel bir seçenektir. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza zarafet katmak için Lizay Pırlanta'nın bu şaheserine sahip olun.