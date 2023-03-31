4.76 Karat Pırlanta Safir Yüzük
Ürün Kodu : DR143312
%0
87.240 TL
87.240 TL
PEŞİN FİYATINA 29.080 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
4.76 Karat Pırlanta Safir Yüzük T3162
Beyaz Altın, 14 Ayar, 5.69 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.44 Karat
Renk : F-G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Lab. Safir
Ağırlık : 4.32 Karat
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Lizay Pırlanta'nın zarafeti ve inceliğiyle tasarlanan pırlanta safir yüzük, her detayıyla büyüleyici bir parçadır. Bu eşsiz yüzük, pırlantanın ışıltısıyla safirin mavi tonlarını bir araya getirerek, şıklığınızı tamamlamak için mükemmel bir seçenektir. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza zarafet katmak için Lizay Pırlanta'nın bu şaheserine sahip olun.
4.76 Karat Pırlanta Safir Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 5.69 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Yüzüklerde ölçü yapılabilir mi?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Yüzükteki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 4.76 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Taşlar F-G renk ve SI berraklık kalitesine sahip olup yüksek parlaklık, ışıltı ve estetik bir görünüm sunar. Günlük kullanım ve özel günler için ideal bir zarafet sağlar.
4- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
4- 4.76 Karat Pırlanta Safir Yüzük, nişan, söz ve yıl dönümü gibi özel anlarda güzel bir sembol olarak tercih edilebilir.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
4.76 Karat Pırlanta Safir Yüzük
PEŞİN FİYATINA 29.080 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
87.240 TL
87.240 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : DN49407
1.54 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
68.856 TL
68.856 TL
Ürün Kodu : DE05822
10.03 Karat Pırlanta Safir Küpe
%0
164.376 TL
164.376 TL
Ürün Kodu : DB10315
2.74 Karat Pırlanta Safir Bileklik
%0
302.208 TL
302.208 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL