Altın Top Bileklik
Ürün Kodu : B346745
%0
39.372 TL
39.372 TL
PEŞİN FİYATINA 13.124 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Top Bileklik T9436
Altın, 14 Ayar, 3,44 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Minimalist tasarımın en rafine örneği olan bu parça, altının doğal parlaklığını pürüzsüz formlarla taçlandırıyor. Kürelerin yarattığı yumuşak geçişler, ışığı her açıdan yakalayarak bileğinizde sürekli bir parıltı sirkülasyonu oluşturuyor. Günlük şıklığınızı zahmetsizce yükselten bu bileklik, "az aslında çoktur" diyenler için vazgeçilmez bir imza niteliğinde.
Altın Top Bileklik Sıkça Sorulan Sorular
1- Bileklik hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 3.44 gram olan bileklik, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart bileklik boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Günlük kullanıma uygun mudur?
3- Altın Top Bileklik, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir bileklikdır. 14 ayar sarı altın sayesinde uzun süre parlaklığını korur.
4- Bileklik bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar sarı altın bileklikları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken ve spor yaparken çıkarılması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Top Bileklik, özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Doğum günü, mezuniyet ve yıl dönümü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Top Bileklik
PEŞİN FİYATINA 13.124 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
39.372 TL
39.372 TL
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