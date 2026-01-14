Altın Top Bileklik T9436 Altın, 14 Ayar, 3,44 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalist tasarımın en rafine örneği olan bu parça, altının doğal parlaklığını pürüzsüz formlarla taçlandırıyor. Kürelerin yarattığı yumuşak geçişler, ışığı her açıdan yakalayarak bileğinizde sürekli bir parıltı sirkülasyonu oluşturuyor. Günlük şıklığınızı zahmetsizce yükselten bu bileklik, "az aslında çoktur" diyenler için vazgeçilmez bir imza niteliğinde.