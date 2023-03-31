1.71 Karat Pırlanta Safir Küpe T2286 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.71 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.18 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 1.53 Karat

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Eşsiz bir estetik anlayışıyla tasarlanan Pırlanta Safir Küpe, zarafetin en yüksek noktasını temsil ediyor. Bu muhteşem tasarım, elegan bir ifadeyle stilinizi tamamlarken, safir taşının büyüleyici güzelliğiyle de gözleri kamaştırıyor. Siz de bu özel tasarım küpelerle her anınıza lüks ve zarafet katın.