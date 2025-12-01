Altın Kutup Yıldızı Kolye T9385 Altın, 14 Ayar, 2.94 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Gökyüzünün rehberi kutup yıldızı, altının parlaklığı ve taşların ışıltısıyla boynunuzda parlıyor. Bu sembolik tasarım, her açıdan ışığı toplayarak stilinize asil bir duruş ve büyüleyici bir parıltı kazandırıyor. Zarif zinciri ve görkemli yıldız detayıyla, her anınıza eşlik edecek zamansız bir parça.