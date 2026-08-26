Pırlanta renkli taşlı yüzükler öne çıkan mücevherler arasında sayılır. Kadınların severek kullandığı yüzükler, renkli taşların ışıltısıyla birbirinden eşsiz modellere dönüşür. Özel kesimi, berraklığı ve renkleriyle dikkat çeken yüzükleri günlük hayatta takı olarak kullanabilirsiniz. Aynı zamanda düğün, söz, nişan gibi özel organizasyonlarda sevdiklerinize hediye etme şansınız da vardır. Altın malzemelerle çerçevesi oluşturulan yüzükler her biri farklı anlamlar taşıyan doğal taşlarla birleştiğinde göz alıcı görünür. Lizay Pırlanta kalitesiyle özenle hazırlanan pırlanta renkli taş yüzüklerini inceleyerek beğendiğinizi sepetinize ekleyebilirsiniz.

Pırlanta Renkli Taşlı Yüzük Modelleri Nelerdir?

Renkli taşlı pırlanta yüzükler her zaman kullanabileceğiniz çekici takı çeşitlerinden biridir. Altın rengi ve taşın uyumuyla ortaya çıkan modeller kullanıcının zevkine göre seçilebilir. Doğal taşların eşsiz güzelliğine ek olarak anlamlı bir hediye vermek için de pırlanta renkli taşlı modelleri tercih edebilirsiniz. Küçük dokunuşlarla seçkin zevklerin beğenisini kazanan modeller kısaca şu şekilde açıklanabilir:

Ametist Taşlı Yüzükler

Mor rengin asaletini taşıyan ametist aynı zamanda verdiği pozitif enerjisiyle de dikkat çeken doğal bir taştır. Rose ve beyaz altınla kullanılan ametist modelleri 0.28, 0.40, 0.58 ve 1.68 Karat Ametist Taşlı Yüzük gibi büyüklüğü ve özellikleri değişen alternatiflerden oluşur. Baget, yuvarlak, damla ya da oval taş kesimiyle modellere farklılık katar.

Fancy Taşlı Modeller

Fancy pırlanta taşları nadir bulunan renkleriyle güzelliklerini ortaya çıkaran seçeneklerdir. 2.33, 2.66, 6.53 Karat Fancy Taşlı Pırlanta Yüzük çeşitleri her kadının beğenebileceği özelliklere sahiptir. Gösterişli modelleri sevenler büyük taşlı yüzükleri tercih ederken zarif bir duruş isteyenlerin favorisi küçük taşlı sade tasarımlardır.

Blue Topaz Yüzükler

Mavi rengin farklı tonlarında bulunabilen blue topaz taş hem görüntüsü hem de huzur veren özelliğiyle öne çıkar. Set hâlinde satışa sunulan mücevherler arasında ilgi gören 1.09 Karat Pırlanta Taşlı Yüzük modern çizgileriyle günlük yaşamda da kullanabileceğiniz bir modeldir. Dilerseniz pırlanta taşlarla süslü yüzüklerin rengini ve taşın detaylarını ortaya çıkaran modelleri de inceleyebilirsiniz.

Alexandrite Taşlı Yüzükler

Alexandrite taşlı yüzükler renk değiştirebilen özellikleriyle bilinir. Yeşil/mavi-yeşil/mor gibi renklere dönüşebilen yüzük modeli 1.35 Karat Pırlanta Yüzük eşsiz görüntüsüyle dikkat çeker. Farklı tasarımları sevenlerin tercihi olan bu doğal taş, tektaş yüzük olarak da kullanılabilir.

Pink Safir Taşlı Modeller

Küçük pırlantalarla özel şekiller verilen 2.25 Karat Pırlanta Pink Safir Yüzük beyaz altın çerçevesiyle parmağınızda estetik durur. Taşın farklı kesimleriyle ortaya çıkan eşsiz modelleri inceleyerek tarzınıza uygun olanı seçebilirsiniz.

Topaz Taşlı Yüzükler

Baget taşıyla öne çıkan 3.40 Karat Pırlanta Topaz Yüzük gösterişli tektaş seçenekleri arasında sayılabilir. Damla kesim modeliyle de farklı zevklere hitap eder. Evlenme teklifi veya yıl dönümü gibi özel günlerde sevdiklerinize verebileceğiniz en değerli hediyelerden biridir.

Morganit Yüzük Modelleri

Morganit yüzük rengi ve özel dizayn pırlantalarla süslü yapısıyla göz alıcıdır. Pırlantaların içinden dışarı doğru çıkan yüzük modeli ışıltınızı ortaya çıkarır. Okula, işe ya da arkadaşlarınızla buluşmaya giderken özel tasarımlarla stilinizi tamamlayabilirsiniz.

Turmalin Taşlı Yüzük Modelleri

Pembe turmalin taşlı yüzük çeşitleri, modelleriyle zarif çizgilere sahiptir. Parıldayan renkleri rose, beyaz veya yeşil altınla birlikte kullanılır. Yuvarlak, baget, damla veya oval kesimiyle her biri farklı modellerden oluşur. Bunlara örnek olarak verilebilecek 0.80 Karat Pırlanta Renkli Taşlı Yüzük kadınların beğenisini kazanır.

Karışık Renkli Pırlanta Taşlı Yüzükler

Karışık renkli pırlanta taşlarla kaplı yüzükler, ince ve zarif modelleriyle yarımtur şeklinde dizayn edilir. Pırlantaya ek olarak değerli ya da yarı değerli taşlarla süslenen birbirinden gösterişli yüzük modelleri de vardır. Baget taşlarla açık renkten koyu renge doğru dizilen 2.45 Karat Pırlanta Renkli Taş Yüzük gösterişli bir mücevher arayanlar için uygundur.

Pırlanta Renkli Taşlı Yüzüklerin Fiyatları

Pırlanta renkli taşlı yüzüklerin fiyatları farklı konular dikkate alınarak belirlenir. Bunların başında; kullanılan taşların özellikleri, değerli veya yarı değerli olması sayılabilir. Taşların büyüklüğü de fiyat belirlerken önemli bir etkendir. Renkli taş pırlanta modelleri kadınlara farklı amaçlarla hediye olarak verebileceğiniz mücevher arasındadır. Seçkin duruşu ve kullanışlı yapısıyla günlük hayattan özel organizasyonlara kadar farklı yerlerde kullanabilirsiniz.

Renkli taşlı pırlanta yüzükler değerli bir takı olarak öne çıkar. Yüzük ölçüsünü kullanıcının parmağına göre belirlediğinizde uyum sağlar ve güzel görünür. Özel günlerin anlamını ifade etmek için yüzüğün içine yazı yazdırabilirsiniz. Sevginizi gösteren mücevherlerden biri olan tektaş pırlanta modelleri renk seçenekleriyle kadınların beğenisini kazanır. Karınıza, kızınıza, sevgilinize ya da annenize verebileceğiniz renkli taşlı pırlanta modellerini inceleyerek tercihinizi yapabilirsiniz. Kadınların kendini özel hissetmesine yardımcı olmak için bu güzel takıları satın alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta’nın yılların tecrübesiyle hazırladığı özel yüzük koleksiyonunu dilediğiniz özelliklere göre filtreleyerek arama yapma şansınız vardır. Bütçenizi, yüzük rengini, altın türünü ve karatını işaretleyerek kısa sürede hayallerinizi süsleyen takıya ulaşabilirsiniz. Aynı gün kargo, avantajlı indirim ve kampanyalardan faydalanmak amacıyla siteye üye olabilirsiniz.





