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RENKLİ TAŞLI PIRLANTA YÜZÜK

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AZALAN FİYAT
Ürün Kodu :  DR132546
0.63 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.63 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük
%0
33.394 TL
33.394 TL
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11.131 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR118928
9.06 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
9.06 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük
%0
127.843 TL
127.843 TL
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42.614 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR133667
0.87 Karta Pırlanta Renkli Taş Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.87 Karta Pırlanta Renkli Taş Yüzük
%0
36.466 TL
36.466 TL
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12.155 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR159786
0.71 Karat Pırlanta Ametist Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.71 Karat Pırlanta Ametist Yüzük
%0
54.331 TL
54.331 TL
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18.110 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR189440
7.37 Karat Pırlanta Renkli Taş Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
7.37 Karat Pırlanta Renkli Taş Yüzük
%0
48.398 TL
48.398 TL
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16.133 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR170685
1.76 Karat Pırlanta Fancy Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.76 Karat Pırlanta Fancy Yüzük
%0
34.440 TL
34.440 TL
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11.480 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR168418
1.33 Karat Pırlanta Pembe Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
1.33 Karat Pırlanta Pembe Safir Yüzük
%0
24.346 TL
24.346 TL
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8.115 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186447
0.71 Karat Pırlanta Morganit Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.71 Karat Pırlanta Morganit Yüzük
%0
44.362 TL
44.362 TL
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14.787 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR193603
0.71 Karat Pırlanta Morganit Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.71 Karat Pırlanta Morganit Yüzük
%0
54.514 TL
54.514 TL
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18.171 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR195443
1.39 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
1.39 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük
%0
38.578 TL
38.578 TL
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12.859 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR172017
0.66 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.66 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük
%0
25.435 TL
25.435 TL
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8.478 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR193788
0.60 Karat Pırlanta Morganit Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.60 Karat Pırlanta Morganit Yüzük
%0
30.888 TL
30.888 TL
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10.296 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR167530
0.89 Karat Pırlanta Renkli Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.89 Karat Pırlanta Renkli Taşlı Yüzük
%0
40.642 TL
40.642 TL
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13.547 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR190666
0.45 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.45 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük
%0
32.338 TL
32.338 TL
Sepete Ekle
10.779 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR177388
6.02 Karat Pırlanta Renkli Taş Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
6.02 Karat Pırlanta Renkli Taş Yüzük
%0
55.786 TL
55.786 TL
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18.595 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR194174
0.28 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.28 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük
%0
25.152 TL
25.152 TL
Sepete Ekle
8.384 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR194340
0.52 Karat Pırlanta Pembe Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.52 Karat Pırlanta Pembe Safir Yüzük
%0
26.674 TL
26.674 TL
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8.891 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR174818
1.25 Karat Pırlanta Fancy Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.25 Karat Pırlanta Fancy Yüzük
%0
35.496 TL
35.496 TL
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11.832 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR174728
0.98 Karat Pırlanta Ametist Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.98 Karat Pırlanta Ametist Yüzük
%0
46.464 TL
46.464 TL
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15.488 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR170633
0.56 Karat Pırlanta Ametist Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.56 Karat Pırlanta Ametist Yüzük
%0
31.752 TL
31.752 TL
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10.584 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR159812
2.48 Karat Pırlanta Pembe Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
2.48 Karat Pırlanta Pembe Safir Yüzük
%0
32.112 TL
32.112 TL
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10.704 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR133244
2.45 Karat Pırlanta Renkli Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
2.45 Karat Pırlanta Renkli Taşlı Yüzük
%0
102.936 TL
102.936 TL
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34.312 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR101084
2.66 Karat Pırlanta Fancy Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
2.66 Karat Pırlanta Fancy Yüzük
%0
35.736 TL
35.736 TL
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11.912 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR120829
3.28 Karat Pırlanta Fancy Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
3.28 Karat Pırlanta Fancy Yüzük
%0
32.808 TL
32.808 TL
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10.936 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR109794
1.44 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.44 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük
%0
69.456 TL
69.456 TL
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23.152 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR136518
2.51 Karat Pırlanta Aqua Marin Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
2.51 Karat Pırlanta Aqua Marin Yüzük
%0
85.368 TL
85.368 TL
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28.456 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR110377
2.63 Karat Pırlanta Fancy Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
2.63 Karat Pırlanta Fancy Yüzük
%0
24.816 TL
24.816 TL
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8.272 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR121759
1.27 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.27 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük
%0
49.896 TL
49.896 TL
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16.632 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR133271
0.28 Karat Ametist Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.28 Karat Ametist Baget Yüzük
%0
24.840 TL
24.840 TL
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8.280 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR40573
0.99 Karat Pırlanta Sitrin Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.99 Karat Pırlanta Sitrin Yüzük
%0
38.400 TL
38.400 TL
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12.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR141016
0.47 Karat Pırlanta Morganit Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.47 Karat Pırlanta Morganit Yüzük
%0
29.352 TL
29.352 TL
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9.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR163211
1.06 Karat Pırlanta Morganit Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.06 Karat Pırlanta Morganit Yüzük
%0
55.824 TL
55.824 TL
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18.608 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR48657
0.67 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.67 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük
%0
34.512 TL
34.512 TL
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11.504 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR162635
0.44 Karat Pırlanta Morganit Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.44 Karat Pırlanta Morganit Yüzük
%0
27.672 TL
27.672 TL
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9.224 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR143838
1.06 Karat Pırlanta Fancy Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.06 Karat Pırlanta Fancy Yüzük
%0
45.000 TL
45.000 TL
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15.000 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR154760
0.77 Karat Pırlanta Morganit Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.77 Karat Pırlanta Morganit Yüzük
%0
47.544 TL
47.544 TL
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15.848 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR34389
1.78 Karat Pırlanta Pembe Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.78 Karat Pırlanta Pembe Safir Yüzük
%0
36.552 TL
36.552 TL
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12.184 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR141014
0.43 Karat Pırlanta Ametist Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.43 Karat Pırlanta Ametist Yüzük
%0
27.000 TL
27.000 TL
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9.000 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR130261
0.77 Karat Pırlanta Turmalin Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.77 Karat Pırlanta Turmalin Yüzük
%0
37.848 TL
37.848 TL
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12.616 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR87848
0.64 Karat Pırlanta Renkli Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.64 Karat Pırlanta Renkli Taşlı Yüzük
%0
33.072 TL
33.072 TL
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11.024 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR152882
0.65 Karat Morganit Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.65 Karat Morganit Yüzük
%0
35.088 TL
35.088 TL
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11.696 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR47895
1.10 Karat Pırlanta Pembe Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.10 Karat Pırlanta Pembe Safir Yüzük
%0
44.136 TL
44.136 TL
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14.712 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR141444
1.52 Karat Pırlanta Green Quartz Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.52 Karat Pırlanta Green Quartz Yüzük
%0
64.464 TL
64.464 TL
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21.488 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR133161
3.79 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
3.79 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük
%0
60.048 TL
60.048 TL
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20.016 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR100979
6.53 Karat Pırlanta Fancy Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
6.53 Karat Pırlanta Fancy Yüzük
%0
101.424 TL
101.424 TL
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33.808 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR171614
1.30 Karat Pırlanta Fancy Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.30 Karat Pırlanta Fancy Yüzük
%0
24.576 TL
24.576 TL
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8.192 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186059
2.63 Karat Pırlanta Morganit Kare Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
2.63 Karat Pırlanta Morganit Kare Yüzük
%0
48.264 TL
48.264 TL
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16.088 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR171627
0.92 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.92 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük
%0
23.016 TL
23.016 TL
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7.672 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR157523
4.06 Karat Pırlanta Fancy Kare Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
4.06 Karat Pırlanta Fancy Kare Yüzük
%0
46.656 TL
46.656 TL
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15.552 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR167825
0.60 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.60 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük
%0
26.328 TL
26.328 TL
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8.776 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR172712
0.66 Karat Pırlanta Morganit Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.66 Karat Pırlanta Morganit Yüzük
%0
28.128 TL
28.128 TL
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9.376 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR109139
2.30 Karat Pırlanta Morganit Kare Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
2.30 Karat Pırlanta Morganit Kare Yüzük
%0
65.544 TL
65.544 TL
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21.848 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR158025
2.85 Karat Pırlanta Blue Topaz Kare Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
2.85 Karat Pırlanta Blue Topaz Kare Yüzük
%0
72.888 TL
72.888 TL
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24.296 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR158760
0.57 Karat Pırlanta Damla Taşlı Blue Topaz Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.57 Karat Pırlanta Damla Taşlı Blue Topaz Yüzük
%0
24.552 TL
24.552 TL
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8.184 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR159084
0.64 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Fancy Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.64 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Fancy Yüzük
%0
33.720 TL
33.720 TL
Sepete Ekle
11.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR88149
1.64 Karat Pırlanta Morganit Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.64 Karat Pırlanta Morganit Yüzük
%0
70.896 TL
70.896 TL
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23.632 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR183130
0.67 Karat Pırlanta Blue Topaz Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.67 Karat Pırlanta Blue Topaz Baget Yüzük
%0
22.848 TL
22.848 TL
Sepete Ekle
7.616 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR176823
1.38 Karat Pırlanta Fancy Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.38 Karat Pırlanta Fancy Yüzük
%0
43.248 TL
43.248 TL
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14.416 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR78743
0.58 Karat Pırlanta Pembe Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.58 Karat Pırlanta Pembe Safir Yüzük
%0
33.312 TL
33.312 TL
Sepete Ekle
11.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR101024
2.04 Karat Pırlanta Fancy Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
2.04 Karat Pırlanta Fancy Yüzük
%0
51.504 TL
51.504 TL
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17.168 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR93410
1.03 Karat Pembe Safir Damla Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.03 Karat Pembe Safir Damla Yüzük
%0
32.424 TL
32.424 TL
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10.808 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR112544
0.37 Karat Blue Topaz Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.37 Karat Blue Topaz Baget Yüzük
%0
25.800 TL
25.800 TL
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8.600 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR57261
1.35 Karat Alexandrite Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.35 Karat Alexandrite Yüzük
%0
30.888 TL
30.888 TL
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10.296 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR175536
4.03 Karat Pırlanta Fancy Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
4.03 Karat Pırlanta Fancy Yüzük
%0
39.888 TL
39.888 TL
Sepete Ekle
13.296 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR133288
0.21 Karat Pırlanta Pembe Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.21 Karat Pırlanta Pembe Safir Yüzük
%0
30.408 TL
30.408 TL
Sepete Ekle
10.136 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR159957
0.62 Karat Pırlanta Emerald Ametist Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.62 Karat Pırlanta Emerald Ametist Yüzük
%0
30.360 TL
30.360 TL
Sepete Ekle
10.120 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR181678
1.88 Karat Pırlanta Fancy Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.88 Karat Pırlanta Fancy Yüzük
%0
49.296 TL
49.296 TL
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16.432 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR159067
0.56 Karat Pırlanta Pembe Safir Çiçek Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.56 Karat Pırlanta Pembe Safir Çiçek Yüzük
%0
29.568 TL
29.568 TL
Sepete Ekle
9.856 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR164757
0.67 Karat Pırlanta Blue Topaz Kalp Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.67 Karat Pırlanta Blue Topaz Kalp Yüzük
%0
37.944 TL
37.944 TL
Sepete Ekle
12.648 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR196171
0.40 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.40 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük
%0
26.208 TL
26.208 TL
Sepete Ekle
8.736 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR196173
0.31 Karat Pırlanta Ametist Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.31 Karat Pırlanta Ametist Yüzük
%0
17.122 TL
17.122 TL
Sepete Ekle
5.707 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR196174
0.52 Karat Pırlanta Fancy Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.52 Karat Pırlanta Fancy Yüzük
%0
17.429 TL
17.429 TL
Sepete Ekle
5.810 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR196177
0.51 Karat Pırlanta Fancy Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.51 Karat Pırlanta Fancy Yüzük
%0
17.616 TL
17.616 TL
Sepete Ekle
5.872 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR196180
0.30 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.30 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük
%0
20.050 TL
20.050 TL
Sepete Ekle
6.683 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR196182
0.29 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.29 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük
%0
19.637 TL
19.637 TL
Sepete Ekle
6.546 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR196185
0.44 Karat Pırlanta Pink Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.44 Karat Pırlanta Pink Safir Yüzük
%0
26.741 TL
26.741 TL
Sepete Ekle
8.914 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR196186
0.62 Karat Pırlanta Fancy Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.62 Karat Pırlanta Fancy Yüzük
%0
26.808 TL
26.808 TL
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8.936 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR196333
4.07 Karat Pırlanta Fancy Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
4.07 Karat Pırlanta Fancy Yüzük
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42.845 TL
42.845 TL
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14.282 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR145172
1.29 Karat Pırlanta Fancy Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
1.29 Karat Pırlanta Fancy Baget Yüzük
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131.222 TL
131.222 TL
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43.741 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR145568
0.99 Karat Pırlanta Fancy Prenses Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.99 Karat Pırlanta Fancy Prenses Yüzük
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136.954 TL
136.954 TL
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45.651 TL x 3 Taksit

Pırlanta renkli taşlı yüzükler öne çıkan mücevherler arasında sayılır. Kadınların severek kullandığı yüzükler, renkli taşların ışıltısıyla birbirinden eşsiz modellere dönüşür. Özel kesimi, berraklığı ve renkleriyle dikkat çeken yüzükleri günlük hayatta takı olarak kullanabilirsiniz. Aynı zamanda düğün, söz, nişan gibi özel organizasyonlarda sevdiklerinize hediye etme şansınız da vardır. Altın malzemelerle çerçevesi oluşturulan yüzükler her biri farklı anlamlar taşıyan doğal taşlarla birleştiğinde göz alıcı görünür. Lizay Pırlanta kalitesiyle özenle hazırlanan pırlanta renkli taş yüzüklerini inceleyerek beğendiğinizi sepetinize ekleyebilirsiniz.

Pırlanta Renkli Taşlı Yüzük Modelleri Nelerdir?

Renkli taşlı pırlanta yüzükler her zaman kullanabileceğiniz çekici takı çeşitlerinden biridir. Altın rengi ve taşın uyumuyla ortaya çıkan modeller kullanıcının zevkine göre seçilebilir. Doğal taşların eşsiz güzelliğine ek olarak anlamlı bir hediye vermek için de pırlanta renkli taşlı modelleri tercih edebilirsiniz. Küçük dokunuşlarla seçkin zevklerin beğenisini kazanan modeller kısaca şu şekilde açıklanabilir:

Ametist Taşlı Yüzükler

Mor rengin asaletini taşıyan ametist aynı zamanda verdiği pozitif enerjisiyle de dikkat çeken doğal bir taştır. Rose ve beyaz altınla kullanılan ametist modelleri 0.28, 0.40, 0.58 ve 1.68 Karat Ametist Taşlı Yüzük gibi büyüklüğü ve özellikleri değişen alternatiflerden oluşur. Baget, yuvarlak, damla ya da oval taş kesimiyle modellere farklılık katar.

Fancy Taşlı Modeller

Fancy pırlanta taşları nadir bulunan renkleriyle güzelliklerini ortaya çıkaran seçeneklerdir. 2.33, 2.66, 6.53 Karat Fancy Taşlı Pırlanta Yüzük çeşitleri her kadının beğenebileceği özelliklere sahiptir. Gösterişli modelleri sevenler büyük taşlı yüzükleri tercih ederken zarif bir duruş isteyenlerin favorisi küçük taşlı sade tasarımlardır.

Blue Topaz Yüzükler

Mavi rengin farklı tonlarında bulunabilen blue topaz taş hem görüntüsü hem de huzur veren özelliğiyle öne çıkar. Set hâlinde satışa sunulan mücevherler arasında ilgi gören 1.09 Karat Pırlanta Taşlı Yüzük modern çizgileriyle günlük yaşamda da kullanabileceğiniz bir modeldir. Dilerseniz pırlanta taşlarla süslü yüzüklerin rengini ve taşın detaylarını ortaya çıkaran modelleri de inceleyebilirsiniz.

Alexandrite Taşlı Yüzükler

Alexandrite taşlı yüzükler renk değiştirebilen özellikleriyle bilinir. Yeşil/mavi-yeşil/mor gibi renklere dönüşebilen yüzük modeli 1.35 Karat Pırlanta Yüzük eşsiz görüntüsüyle dikkat çeker. Farklı tasarımları sevenlerin tercihi olan bu doğal taş, tektaş yüzük olarak da kullanılabilir.

Pink Safir Taşlı Modeller

Küçük pırlantalarla özel şekiller verilen 2.25 Karat Pırlanta Pink Safir Yüzük beyaz altın çerçevesiyle parmağınızda estetik durur. Taşın farklı kesimleriyle ortaya çıkan eşsiz modelleri inceleyerek tarzınıza uygun olanı seçebilirsiniz. 

Topaz Taşlı Yüzükler

Baget taşıyla öne çıkan 3.40 Karat Pırlanta Topaz Yüzük gösterişli tektaş seçenekleri arasında sayılabilir. Damla kesim modeliyle de farklı zevklere hitap eder. Evlenme teklifi veya yıl dönümü gibi özel günlerde sevdiklerinize verebileceğiniz en değerli hediyelerden biridir.

Morganit Yüzük Modelleri

Morganit yüzük rengi ve özel dizayn pırlantalarla süslü yapısıyla göz alıcıdır. Pırlantaların içinden dışarı doğru çıkan yüzük modeli ışıltınızı ortaya çıkarır. Okula, işe ya da arkadaşlarınızla buluşmaya giderken özel tasarımlarla stilinizi tamamlayabilirsiniz.

Turmalin Taşlı Yüzük Modelleri

Pembe turmalin taşlı yüzük çeşitleri, modelleriyle zarif çizgilere sahiptir. Parıldayan renkleri rose, beyaz veya yeşil altınla birlikte kullanılır. Yuvarlak, baget, damla veya oval kesimiyle her biri farklı modellerden oluşur. Bunlara örnek olarak verilebilecek 0.80 Karat Pırlanta Renkli Taşlı Yüzük kadınların beğenisini kazanır. 

Karışık Renkli Pırlanta Taşlı Yüzükler

Karışık renkli pırlanta taşlarla kaplı yüzükler, ince ve zarif modelleriyle yarımtur şeklinde dizayn edilir. Pırlantaya ek olarak değerli ya da yarı değerli taşlarla süslenen birbirinden gösterişli yüzük modelleri de vardır. Baget taşlarla açık renkten koyu renge doğru dizilen 2.45 Karat Pırlanta Renkli Taş Yüzük gösterişli bir mücevher arayanlar için uygundur.

Pırlanta Renkli Taşlı Yüzüklerin Fiyatları

Pırlanta renkli taşlı yüzüklerin fiyatları farklı konular dikkate alınarak belirlenir. Bunların başında; kullanılan taşların özellikleri, değerli veya yarı değerli olması sayılabilir. Taşların büyüklüğü de fiyat belirlerken önemli bir etkendir. Renkli taş pırlanta modelleri kadınlara farklı amaçlarla hediye olarak verebileceğiniz mücevher arasındadır. Seçkin duruşu ve kullanışlı yapısıyla günlük hayattan özel organizasyonlara kadar farklı yerlerde kullanabilirsiniz.

Renkli taşlı pırlanta yüzükler değerli bir takı olarak öne çıkar. Yüzük ölçüsünü kullanıcının parmağına göre belirlediğinizde uyum sağlar ve güzel görünür. Özel günlerin anlamını ifade etmek için yüzüğün içine yazı yazdırabilirsiniz. Sevginizi gösteren mücevherlerden biri olan tektaş pırlanta modelleri renk seçenekleriyle kadınların beğenisini kazanır. Karınıza, kızınıza, sevgilinize ya da annenize verebileceğiniz renkli taşlı pırlanta modellerini inceleyerek tercihinizi yapabilirsiniz. Kadınların kendini özel hissetmesine yardımcı olmak için bu güzel takıları satın alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta’nın yılların tecrübesiyle hazırladığı özel yüzük koleksiyonunu dilediğiniz özelliklere göre filtreleyerek arama yapma şansınız vardır. Bütçenizi, yüzük rengini, altın türünü ve karatını işaretleyerek kısa sürede hayallerinizi süsleyen takıya ulaşabilirsiniz. Aynı gün kargo, avantajlı indirim ve kampanyalardan faydalanmak amacıyla siteye üye olabilirsiniz.



Pırlanta Renkli Taşlı Yüzükler Günlük Kullanıma Uygun Mu?
Pırlanta renkli taşlı yüzükler, sade ve zarif tasarımlar tercih edildiğinde günlük kullanıma uygun olabilir. Ancak, renkli taşlar genellikle dikkat çekici olduğu için özel günler için daha uygundur.
Pırlanta Renkli Taşlı Yüzüklerde Trend Tasarımlar Neler?
Son zamanlarda, doğada bulunan taşlar (yakut, safir, zümrüt vb.) ve pırlantaların birleşimi popüler. Halo tasarımlar ve geometrik kesimler de oldukça trend.
Pırlanta Renkli Taşlı Yüzükler Nasıl Kombinlenir?
Sade takılarla kombinlemek en iyi sonucu verir. İnce bilezikler, minimalist kolyeler ve pırlanta küpelerle uyum sağlar.
Pırlanta Renkli Taşlı Yüzükler Hediye Olarak Tercih Edilir mi?
Pırlanta renkli taşlı yüzükler anlamlı ve zarif bir hediye olabilir. Her taşın farklı bir anlamı vardır (örneğin, safir sadakati simgeler).
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