Altın Taşlı Yuvarlak Yüzük T2914 Rose Altın, 14 Ayar, 1.98 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalizm ve şıklığın mükemmel bir birleşimi olan altın taşlı trend yüzükler, tarzınıza zarif bir dokunuş katıyor. Bu yüzükler, ince detayları ve altın ile taşın uyumlu kombinasyonuyla dikkat çekiyor. Şıklığıyla öne çıkan bu yüzükler, herhangi bir kıyafete sofistike bir hava katıyor. Altın taşlı trend yüzükler ile minimalist bir tarzı benimseyerek, şıklığınızı tamamlayabilirsiniz.