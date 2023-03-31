0.23 Karat Pırlanta Kolu Zincir Taşlı Yüzük T3050 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.20 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.23 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu Pırlanta Trend Yüzük, sadelikle elegansı bir araya getiriyor. Şık ve zarif tasarımıyla dikkat çeken bu yüzük, her tarza uyum sağlayarak herhangi bir kıyafete mükemmel bir tamamlayıcı oluyor. Kendinizi özel ve şık hissetmek için bu yüzüğü tercih edebilirsiniz.