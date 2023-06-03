0.79 Karat Pırlanta Baget Damla Kolye T3677 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.30 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.50 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.22 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu minimal dokunuşlarla tasarlanmış Pırlanta Damla Trend Kolye, zarif ve şık bir görünüm sunuyor. Bu benzersiz tasarım, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve size zarif bir stil katacak. Kendinizi özel hissetmek için bu pırlanta kolyeyi şimdi keşfedin.