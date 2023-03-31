0.18 Karat Elmas Gül Kolye T1565 Rose Altın, 8 Ayar, 3.79 gr

Taş : Elmas

Ağırlık : 0.18 Karat

Renk : W

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Bu elmas gül kolye, sade ve ışıltılı bir ifadeyle tasarlanmıştır. Şık ve zarif görünümüyle herhangi bir kıyafete mükemmel bir tamamlayıcıdır. Bu benzersiz ve etkileyici kolye, her anınıza lüks ve zarafet katacaktır. Kendinizi özel hissetmek ve dikkatleri üzerinize çekmek için mükemmel bir seçimdir.