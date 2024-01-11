Altın Plaka Ay Yıldız Kolye T4353

Altın Plaka Ay Yıldız Kolye
Ürün Kodu : N134384
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27.812 TL
27.812 TL
PEŞİN FİYATINA 9.271 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Plaka Ay Yıldız Kolye T4353Altın, 14 Ayar, 2.84 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Gökyüzünün iki güçlü sembolünü bir araya getiren bu kolye, anlam yüklü bir tasarım sunar. Parlak yüzeyiyle dikkat çeken sade yapısı, güçlü bir duygusal anlatı taşır. İnce detaylarındaki derinlik, klasik stil arayanlara özel bir dokunuş sunar.
Altın Plaka Ay Yıldız Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.84 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Plaka Ay Yıldız Kolye, tasarımı ve hafifliği sayesinde günlük kullanıma son derece uygundur. Tarzınızı her an zarifçe tamamlar.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar sarı altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Plaka Ay Yıldız Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- İade veya değişim politikası nasıldır?
5- Detaylar için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizden bilgi alınması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Plaka Ay Yıldız Kolye
PEŞİN FİYATINA 9.271 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
27.812 TL
27.812 TL
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