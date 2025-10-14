Altın Taşlı Melek Kolye T7466 Altın, 14 Ayar, 1.50 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Taş detaylarıyla süslenen melek figürlü bu altın kolye, zarif ve anlamlı bir aksesuar olarak öne çıkar. Hem günlük kullanıma hem de özel anlara uyum sağlayan ince tasarımıyla stilinize şıklık ve manevi bir dokunuş katıyor.