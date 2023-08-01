0.77 Karat Pırlanta Baget Yüzük T3925 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.49 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.31 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.40 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif Tasarım Dokunuş ile Lizay markasının özel koleksiyonundan pırlanta baget yüzük. Şıklığı ve zarafeti bir araya getiren bu yüzük, her kadının hayalindeki mücevher olmaya aday. Lizay kalitesiyle tasarlanan bu pırlanta yüzük, her anınıza değer katacak.